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Євросоюз навряд чи погодить новий пакет санкцій проти Росії за цей тиждень, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Європейський Союз розгляне, але навряд чи погодить новий пакет санкцій проти Росії цього тижня з огляду на власні процедури. Європейська рада може ухвалити політичні вказівки щодо характеру таких подальших санкцій, що є засобом тиску на Росію з метою досягти припинення вогню в Україні та початку переговорів

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками спільного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ та оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так Боррель відповів на запитання журналістів щодо можливості ухвалення нового пакету санкцій під час зустрічі Європейської ради вже цього тижня, а також щодо ставлення ЄС до вимог росії скасувати санкції як передумови для переговорів щодо ситуації в Україні.

"Не думаю, що протягом цього тижня відбудеться формальне ухвалення таких санкцій, відповідно до процедури. Але Європейська рада, коли ми будемо обговорювати ситуацію навколо України, знову розгляне, що може бути зроблено у сфері санкцій. У будь-якому випадку Європейська рада надасть політичну вказівку, яка потім конвертується у практичні та конкретні зобов’язуючі рішення вже на технічному рівні", - зауважив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін використовує українських біженців як інструмент проти Євросоюзу, - Боррель

Відповідаючи на другу частину запитання, він відмовився прогнозувати, якими можуть бути рішення на майбутніх переговорах щодо припинення вогню в Україні, але наголосив, що ЄС наполягає на необхідності негайно зупинити цю варварську війну росії проти України.

"Я наполягаю на абсолютній необхідності зупинити цю війну. Всі війни досягають кінця і вони закінчуються угодою. Перший крок до угоди – це припинення вогню. Зважте на страждання людей у Маріуполі, тих людей, які опинилися під бомбами, були вбиті, які голодують або змушені тікати. Домівки європейців заповнені телевізійними зображеннями того, що відбувається в Україні. Це має бути зупинено, і для того, щоб зупинити цю війну, ми зараз використовуємо всі наші дипломатичні зусилля", - сказав високий представник ЄС.

"Ми підтримуємо Україну, ми наполягаємо на переговорах, ми пропонуємо росії зупинити цю варварську війну. Коли припинення вогню буде погоджено, тоді, зрозуміло, будуть переговори про те, як зробити цей мир постійним. Санкції – це шлях, щоб чинити тиск, і вони завдають суттєвої шкоди російській економіці", - додав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти РФ, в нього не буде включене ембарго на російські нафту та газ, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Не потрібно квапитись, ми зачекаємо.
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21.03.2022 23:00
+8
Що там роблять фури на польсько-білоруському кордоні, що вони везуть у х@илостан. Закривайте кордон з нелюдми!
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21.03.2022 23:11
+6
Я такої несенітниці ніколи не чекав «Всі війни досягають кінця і вони закінчуються угодою» ??? ні , запроданець ! Війни закінчуються капітуляцією
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21.03.2022 23:13
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Не потрібно квапитись, ми зачекаємо.
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21.03.2022 23:00 Відповісти
Ми навіть не сумнівались у вашій оперативності.
Як на мене, то ви і так в останній час "включили максимальний форсаж", на який здатні.
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21.03.2022 23:03 Відповісти
Вони були б щасливі якби дійсно орді встачило 2 дні. Разок би занепокоїлися та ще трішки фірм прокладок забанили, і все, сите життя продовжується, вибори, перезагрузки, ріки бабла по трубам з запахом крові, ******* цінності "еліти"
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21.03.2022 23:16 Відповісти
не проконало...
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21.03.2022 23:25 Відповісти
Знову бордель. За свое. Не приймай багато перед сном.
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21.03.2022 23:01 Відповісти
ЄС підздох.
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21.03.2022 23:01 Відповісти
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21.03.2022 23:01 Відповісти
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21.03.2022 23:04 Відповісти
17.03 .22
Французская Leroy Merlin отключила украинские корпоративные аккаунты и продолжает работать в России

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21.03.2022 23:06 Відповісти
Неплохо бы было, если бы у компании сильно упали продажи в европейских филиалах. Мне эта сеть никогда не нравилась. Я не знаю, что они продают в Европе, но у нас они продавали хлам. От французского там только название и одна марка шпатлевки.
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21.03.2022 23:17 Відповісти
У них много заводов в раше , в этом проблема
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21.03.2022 23:20 Відповісти
"извините" - все от виновника.
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21.03.2022 23:08 Відповісти
20.03.22
В Киеве в результате атаки оккупантов погибли сотрудники "Леруа Мерлен Украина", которая продолжает работу в РФ
Напомним, в результате вражеского обстрела в Подольском районе Киева в воскресенье, 20 марта, погибли восемь человек.
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21.03.2022 23:08 Відповісти
сотрудники для них, откровенно, ни чего не значат, для них значение отражается в деньгах. Призывать к их совести, бесполезно
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21.03.2022 23:13 Відповісти
А никто к их совести и не взывает
Есть информационная война против БИЗНЕСА НА КРОВИ . Вот она в мире и работает против раши и всяких гавнюков
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21.03.2022 23:16 Відповісти
когда один из инструментов воздействия работает, это главное
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22.03.2022 01:03 Відповісти
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21.03.2022 23:17 Відповісти
это точно
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22.03.2022 01:03 Відповісти
Быстрее бы...

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21.03.2022 23:01 Відповісти
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21.03.2022 23:03 Відповісти
*****...Zозулин. Почему не Кукушкин ?
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21.03.2022 23:04 Відповісти
Здулися, борцуни.
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21.03.2022 23:02 Відповісти
Що там роблять фури на польсько-білоруському кордоні, що вони везуть у х@илостан. Закривайте кордон з нелюдми!
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21.03.2022 23:11 Відповісти
Я такої несенітниці ніколи не чекав «Всі війни досягають кінця і вони закінчуються угодою» ??? ні , запроданець ! Війни закінчуються капітуляцією
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21.03.2022 23:13 Відповісти
прорашистський європейский бордель із купленими рашистом німецько- французькими і угорськими повіями , і для висвітлення того, що робиться в цьому прорашистському борделі - "хутін" прикупив для себе ,іспанського с,,,аколиза Бореля
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21.03.2022 23:15 Відповісти
а назвіть хоч одну довгограючу угоду, що принесла мир ?
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21.03.2022 23:47 Відповісти
Угода про заснування НАТО.
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22.03.2022 00:12 Відповісти
ну хіба шо )))
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22.03.2022 00:14 Відповісти
А якби у них була війна, вони погодили б ракет санкцій за цей тиждень?
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22.03.2022 01:45 Відповісти
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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22.03.2022 03:24 Відповісти
 
 