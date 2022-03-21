Євросоюз навряд чи погодить новий пакет санкцій проти Росії за цей тиждень, - Боррель
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Європейський Союз розгляне, але навряд чи погодить новий пакет санкцій проти Росії цього тижня з огляду на власні процедури. Європейська рада може ухвалити політичні вказівки щодо характеру таких подальших санкцій, що є засобом тиску на Росію з метою досягти припинення вогню в Україні та початку переговорів
Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками спільного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ та оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Саме так Боррель відповів на запитання журналістів щодо можливості ухвалення нового пакету санкцій під час зустрічі Європейської ради вже цього тижня, а також щодо ставлення ЄС до вимог росії скасувати санкції як передумови для переговорів щодо ситуації в Україні.
"Не думаю, що протягом цього тижня відбудеться формальне ухвалення таких санкцій, відповідно до процедури. Але Європейська рада, коли ми будемо обговорювати ситуацію навколо України, знову розгляне, що може бути зроблено у сфері санкцій. У будь-якому випадку Європейська рада надасть політичну вказівку, яка потім конвертується у практичні та конкретні зобов’язуючі рішення вже на технічному рівні", - зауважив Боррель.
Відповідаючи на другу частину запитання, він відмовився прогнозувати, якими можуть бути рішення на майбутніх переговорах щодо припинення вогню в Україні, але наголосив, що ЄС наполягає на необхідності негайно зупинити цю варварську війну росії проти України.
"Я наполягаю на абсолютній необхідності зупинити цю війну. Всі війни досягають кінця і вони закінчуються угодою. Перший крок до угоди – це припинення вогню. Зважте на страждання людей у Маріуполі, тих людей, які опинилися під бомбами, були вбиті, які голодують або змушені тікати. Домівки європейців заповнені телевізійними зображеннями того, що відбувається в Україні. Це має бути зупинено, і для того, щоб зупинити цю війну, ми зараз використовуємо всі наші дипломатичні зусилля", - сказав високий представник ЄС.
"Ми підтримуємо Україну, ми наполягаємо на переговорах, ми пропонуємо росії зупинити цю варварську війну. Коли припинення вогню буде погоджено, тоді, зрозуміло, будуть переговори про те, як зробити цей мир постійним. Санкції – це шлях, щоб чинити тиск, і вони завдають суттєвої шкоди російській економіці", - додав Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
Як на мене, то ви і так в останній час "включили максимальний форсаж", на який здатні.
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.