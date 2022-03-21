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армія РФ (13467) курсанти (120) артилерія (713)

У російських окупантів величезні втрати в артилерії. Наразі нові дивізіони формуються з курсантів, а командирами стають викладачі, - Цимбалюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

артиллерия

Український журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про величезний дефіцит артилеристів у окупантів. На війну з Україною кидають курсантів училищ та їхніх викладачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Цимбалюк підкреслив: "Збройні сили Російської Федерації у війні проти України зазнали величезних втрат серед артилерійських підрозділів. З метою їхнього заповнення на базі курсантів військових вузів Росії формуються артилерійські дивізіони, які незабаром будуть перекинуті на Україну.

Наприклад, у Михайлівській артилерійській академії (Санкт-Петербург) вже сформовано два артилерійські дивізіони. Офіцерські посади у дивізіонах займають викладачі академії, а рядові та сержантські посади – курсанти факультету ракетних військ та артилерії. Після проведення бойового злагодження дивізіони будуть направлені в зону бойових дій в Україну. Наразі проводиться формування третього артилерійського дивізіону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти достроково випускають курсантів військових закладів для залучення їх для війни в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
А ССО попереджали, що в полон вас не братимуть- от і маєте.
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21.03.2022 23:10
+31
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21.03.2022 23:09
+29
ibubenagain


@ibubenagain

·
7 ч



Похоже Рамзану Кадырову уже скоро придётся наслаждаться общением с шайтаном в аду.
ОАЭ под нажимом США собирается заморозить его активы в этой стране.
Также как и Саудовская Аравия. Без них он уже точно будет не жилец
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21.03.2022 23:11
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21.03.2022 23:09 Відповісти
А ССО попереджали, що в полон вас не братимуть- от і маєте.
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21.03.2022 23:10 Відповісти
Ані жи дєті!
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21.03.2022 23:11 Відповісти
и их учителя сеют разумное доброе вечное ...
(когда ж они уже закончатся... прости Господи)
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21.03.2022 23:15 Відповісти
Значит и курсантов вместе с преподами надо как и предыдущих оформить, так сказать денацифицировать и демилитаризировать Михайловку
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21.03.2022 23:11 Відповісти
ibubenagain


@ibubenagain

·
7 ч



Похоже Рамзану Кадырову уже скоро придётся наслаждаться общением с шайтаном в аду.
ОАЭ под нажимом США собирается заморозить его активы в этой стране.
Также как и Саудовская Аравия. Без них он уже точно будет не жилец
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21.03.2022 23:11 Відповісти
Та здалась вам та шавка.
Краще б вони ціну на нафту збили. Обама єдине, що чітко зробив у 2014 му. Поїхав, що обіцяв, не знаю, але видобуток підняли так, що мокшанська впала - нижче 30ти була.
І чмо відразу принишкло.
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21.03.2022 23:15 Відповісти
Проблемы Кадырки приведут к внутризасРашкинским разборкам,а нам это на руку
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21.03.2022 23:18 Відповісти
проПорошенківський "звіздьож".

....уй це зробив Обама..

саме Трамп "розігнав" видобуток сланців..
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22.03.2022 06:20 Відповісти
Русаки скинутся, и всё ему компенсируют. Это как в том анекдоте "папа, теперь ты будешь меньше пить? Нет сынок, теперь ты будешь меньше есть".
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21.03.2022 23:59 Відповісти
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21.03.2022 23:12 Відповісти
І на шляху тому чудернацька металобрухтова армія розсілась...А попереду голопупий полководець (8=э) на білому коні теліпається...
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22.03.2022 01:53 Відповісти
Поки не вдягнув окуляри, виглядало, ніби то якийсь кентавр на постіндустріальному фоні...
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22.03.2022 07:55 Відповісти
Первая у нас молодцы. Если «Сухого» или «Ка» завалить - это вторая, а если что достать - это первая.
Молодцы.
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21.03.2022 23:12 Відповісти
Может ещё БЕЛОРУССКИЕ ПАРТИЗАНЫ украинцам помогут

партизанить у белорусов в генах !!
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21.03.2022 23:13 Відповісти
поки що ну дуже непомітно...
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22.03.2022 06:21 Відповісти
Абдалла за Свободу Украины


@turkmendagz

·
29 мин



Самый большой успех ВС России сегодня это прямое попадание ракетой в Киевский магазин Леруа Мерлен. На других участках фронта без перемен.
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21.03.2022 23:13 Відповісти
магазин Леруа Мерлен не один пострадавший от єтой ракеті. Там убито 8 украинцев. И разгромлено масса других магазинов. Не вижу повода ерничать.
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21.03.2022 23:23 Відповісти
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21.03.2022 23:16 Відповісти
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21.03.2022 23:17 Відповісти
Zoмбовані чорти
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21.03.2022 23:18 Відповісти
а де запас, якщо вони кидають курсантів і викладачів? ну воно то добре, всіх перемелють, zомбі там всеодно ще дофіга/
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21.03.2022 23:20 Відповісти
Очевидно, те, що лишилось, реально непридатне для служби у війську.
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22.03.2022 03:50 Відповісти
2С7 "Піон" 203 мм - самохідна артилерійська установка.

Призначена для знищення окремих особливо важливих об'єктів і руйнування фортифікаційних споруд.

Точна кількість на озброєні ЗСУ невідома. На 2007 рік мали 99 одиниц. Але продали невідому кількість Азербайджану та Грузії. (**ПРИВІТ ПУТІНСЬКІЙ ПІДСТИЛЦІ ТИМОШЕНКО)По не офіційним даними до початку російської агресії на Донбасі на зберіганні знаходилось близько 80 одиниць, але це число не точне.

-----------------

понад 500 вироблено В РОСІЇ.можливо знищено шт.30-50 ть...можливо 200 на ходу..

Максимальна дальність стрільби:
Уламково-фугасний снаряд: 37,5 км
Активно-реактивним снарядом: 55 км
Ядерним снарядом: 30 км
Скорострільність:
Базова модифікація: 1,5 постріли в хвилину
«Піон-М»: 2,5 постріли в хвилину
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22.03.2022 06:28 Відповісти
А дрищу з ехануровим не привіт? Мабуть юля була головнокамандуючим.
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22.03.2022 08:21 Відповісти
Natalia Yashin


@YashinNatalia

·
5 ч



Устроиться в ЗСУ невозможно. Очередь в любое подразделение. Часто - из людей с опытом боевых действий. Дорогие россияне! В Украине за взятку люди пытаются попасть на фронт!
Вы их собираетесь запугать? Серьезно?! А у вас за взятку откупаются от армии...
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21.03.2022 23:21 Відповісти
Вчителя мабуть із сомалі))
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21.03.2022 23:23 Відповісти
а ниче что курсанты России 8 лет ездят в Украину на боевые стрельбы?
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21.03.2022 23:26 Відповісти
видно ті, що попередні вісім років їздили - вже якби фсьо....
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21.03.2022 23:28 Відповісти
Отъездились...
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21.03.2022 23:35 Відповісти
Те что 5-8 лет назад ездили уже точно не курсанты.
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21.03.2022 23:54 Відповісти
їздили і правильно поїхали, в пакетах для сміття.
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22.03.2022 08:12 Відповісти
Лапоть обосранный, а ты, говноед, чо к нам приперся? Водки нет и вали на русвесна.сру, ******* там собираются, а то если поймаем - прикопаем
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22.03.2022 08:18 Відповісти
Преподы это прекрасно ! Их точно в плен нельзя брать только безжалостно уничтожать, тогда новых артиллеристов учить некому будет. Призжайте), под нож ССО поименно лягут все преподы и Михайловской и Измпйловской и ********** академий)
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21.03.2022 23:45 Відповісти
не скільки то, що вчити не буде кому, скільки то, що всі їх преподи на першій лінії зомбування молоді.
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21.03.2022 23:55 Відповісти
Артилерист повинен бути добре навчений, а курсант це як мавпа з гранатою.
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21.03.2022 23:58 Відповісти
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22.03.2022 00:27 Відповісти
Верим
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22.03.2022 01:31 Відповісти
О! А це по-справжньому добра новина! Якщо вже цілі арт-дивізіони формуються із курсів, це може означати тільки те, що воювати лаптям уже ніким. Наступними до м'ясорубки ***** вкине свій путлєр-юґенд. А далі, певно, лише бойові шамани залишаться (крім Габишева ).
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22.03.2022 03:46 Відповісти
ну так как на мокшанщине офицеров с честью нет, то вообще не надо готовить новых... вот этих командиров на офицерских должностях пустить в расход, пустить в расход их подчиненных и потом навсегда запретить расии иметь армию..
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22.03.2022 05:17 Відповісти
У російських окупантів величезні втрати в артилерії. Наразі нові дивізіони формуються з курсантів, а командирами стають викладачі

наступними "підуть" геймери..
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22.03.2022 06:15 Відповісти
 
 