У російських окупантів величезні втрати в артилерії. Наразі нові дивізіони формуються з курсантів, а командирами стають викладачі, - Цимбалюк

Український журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про величезний дефіцит артилеристів у окупантів. На війну з Україною кидають курсантів училищ та їхніх викладачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Цимбалюк підкреслив: "Збройні сили Російської Федерації у війні проти України зазнали величезних втрат серед артилерійських підрозділів. З метою їхнього заповнення на базі курсантів військових вузів Росії формуються артилерійські дивізіони, які незабаром будуть перекинуті на Україну.

Наприклад, у Михайлівській артилерійській академії (Санкт-Петербург) вже сформовано два артилерійські дивізіони. Офіцерські посади у дивізіонах займають викладачі академії, а рядові та сержантські посади – курсанти факультету ракетних військ та артилерії. Після проведення бойового злагодження дивізіони будуть направлені в зону бойових дій в Україну. Наразі проводиться формування третього артилерійського дивізіону".

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