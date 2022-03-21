У російських окупантів величезні втрати в артилерії. Наразі нові дивізіони формуються з курсантів, а командирами стають викладачі, - Цимбалюк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про величезний дефіцит артилеристів у окупантів. На війну з Україною кидають курсантів училищ та їхніх викладачів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Цимбалюк підкреслив: "Збройні сили Російської Федерації у війні проти України зазнали величезних втрат серед артилерійських підрозділів. З метою їхнього заповнення на базі курсантів військових вузів Росії формуються артилерійські дивізіони, які незабаром будуть перекинуті на Україну.
Наприклад, у Михайлівській артилерійській академії (Санкт-Петербург) вже сформовано два артилерійські дивізіони. Офіцерські посади у дивізіонах займають викладачі академії, а рядові та сержантські посади – курсанти факультету ракетних військ та артилерії. Після проведення бойового злагодження дивізіони будуть направлені в зону бойових дій в Україну. Наразі проводиться формування третього артилерійського дивізіону".
Будь ласка, зачекайте...
(когда ж они уже закончатся... прости Господи)
@ibubenagain
·
7 ч
Похоже Рамзану Кадырову уже скоро придётся наслаждаться общением с шайтаном в аду.
ОАЭ под нажимом США собирается заморозить его активы в этой стране.
Также как и Саудовская Аравия. Без них он уже точно будет не жилец
Краще б вони ціну на нафту збили. Обама єдине, що чітко зробив у 2014 му. Поїхав, що обіцяв, не знаю, але видобуток підняли так, що мокшанська впала - нижче 30ти була.
І чмо відразу принишкло.
....уй це зробив Обама..
саме Трамп "розігнав" видобуток сланців..
Молодцы.
партизанить у белорусов в генах !!
@turkmendagz
·
29 мин
Самый большой успех ВС России сегодня это прямое попадание ракетой в Киевский магазин Леруа Мерлен. На других участках фронта без перемен.
Призначена для знищення окремих особливо важливих об'єктів і руйнування фортифікаційних споруд.
Точна кількість на озброєні ЗСУ невідома. На 2007 рік мали 99 одиниц. Але продали невідому кількість Азербайджану та Грузії. (**ПРИВІТ ПУТІНСЬКІЙ ПІДСТИЛЦІ ТИМОШЕНКО)По не офіційним даними до початку російської агресії на Донбасі на зберіганні знаходилось близько 80 одиниць, але це число не точне.
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понад 500 вироблено В РОСІЇ.можливо знищено шт.30-50 ть...можливо 200 на ходу..
Максимальна дальність стрільби:
Уламково-фугасний снаряд: 37,5 км
Активно-реактивним снарядом: 55 км
Ядерним снарядом: 30 км
Скорострільність:
Базова модифікація: 1,5 постріли в хвилину
«Піон-М»: 2,5 постріли в хвилину
@YashinNatalia
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5 ч
Устроиться в ЗСУ невозможно. Очередь в любое подразделение. Часто - из людей с опытом боевых действий. Дорогие россияне! В Украине за взятку люди пытаются попасть на фронт!
Вы их собираетесь запугать? Серьезно?! А у вас за взятку откупаются от армии...
наступними "підуть" геймери..