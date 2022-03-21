Без зустрічі з Путіним важко зрозуміти, на що готова РФ, щоб зупинити війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що без зустрічі з Путіним складно зрозуміти, на що готова Росія, аби зупинити війну.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю громадським телекомпаніям низки європейських країн, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що до кінця цей момент без моєї зустрічі з президентом Російської Федерації у будь-якому форматі – і я його повторював і пропонував кілька років – я вважаю, що без цієї зустрічі до кінця не зрозуміти реально: на що вони готові заради того, щоб зупинити війну і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси", - сказав президент.

Зеленський заявив, що не може назвати "ціну" російсько-української війни.

"Знаю лише одне: втрату нашого населення нам не простить історія, втрату нашого народу нам не простить наша держава. Але й втрату наших територій нам не пробачать наші майбутні покоління та скажуть: а за що воювали?" - додав він.

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