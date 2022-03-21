УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10512 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 283 138
війна (56365) Зеленський (17428) Путін (21440) Росія (47196) переговори з Росією (551)

Без зустрічі з Путіним важко зрозуміти, на що готова РФ, щоб зупинити війну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що без зустрічі з Путіним складно зрозуміти, на що готова Росія, аби зупинити війну.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю громадським телекомпаніям низки європейських країн, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що до кінця цей момент без моєї зустрічі з президентом Російської Федерації у будь-якому форматі – і я його повторював і пропонував кілька років – я вважаю, що без цієї зустрічі до кінця не зрозуміти реально: на що вони готові заради того, щоб зупинити війну і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси", - сказав президент.

Зеленський заявив, що не може назвати "ціну" російсько-української війни.

"Знаю лише одне: втрату нашого населення нам не простить історія, втрату нашого народу нам не простить наша держава. Але й втрату наших територій нам не пробачать наші майбутні покоління та скажуть: а за що воювали?" - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - українцям: Гоніть окупантів! Гоніть цих рабів! ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+70
У цьому шаленому світі є дві константи:
1) кацапи стабільно лізуть в Чорнобаївку;
2) Зеленський стабільно хоче заглянути в очі.
показати весь коментар
21.03.2022 23:21
+55
Ипать, знов "зарибугроші"...
показати весь коментар
21.03.2022 23:14
+52
На что готова РФ чтобы остановить войну? Ты совсем бл***дебилоид прокуренный? РФ стягивало солдат и технику со всего потому что хочет остановить войну? Типо Украина во всем виновата? ***** тебе тупому дол***бу 1000 раз сказал что на Украине не остановится потому что границы РФ нигде не заканчиваются
показати весь коментар
21.03.2022 23:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Встреча пока невозможна, еще не сделали 100метровый бронированный стол, чтоб ******** осмелился с Зеленским всьретиться)
показати весь коментар
21.03.2022 23:47 Відповісти
Все ще сподівається побачити мир в очах плєшивого?
показати весь коментар
21.03.2022 23:50 Відповісти
Ця війна не має сенсу, вона висмоктана ****** с пальця,ціль цієї війни знищення України і української націі.Вступив у перемовини з путлером,ви леголізуєте цього злочинця ,на котрого чекає суд в ГААЗі,проти котрого введені санкціі,признаєте його особою що може вирішувати наше майбутнє!Окрім ганьби і бажання путлера маніпулювати світом , ви нічого не отримаєте!
Господи, це розуміють навіть коментуючиі на ЦН,невже цього не розуміє президент країни?!!!
показати весь коментар
21.03.2022 23:52 Відповісти
Не тот человек, не в то время, не на том месте.
Бачилы очи що купувалы...
показати весь коментар
21.03.2022 23:54 Відповісти
Мої очі цього не купували,я завжди була адептом Порошенко, подобається це комусь чи ні.
Але згодна була вже терпіти,як просив Петро Олексійовіч ,що треба об,єднатися заради України.
Ну вже просто несила мовчати,дедалі страшніше дивитися що коїться.
показати весь коментар
21.03.2022 23:59 Відповісти
Извините, я не о вас, а о тех кто привел к власти 95-квартал. По приколу...
А сейчас эти приколисты: кто в бегах, кто по подвалам прячется, кто с ****** сражается...
А раньше подумать ума не хватило.
показати весь коментар
22.03.2022 00:10 Відповісти
Дегенерат. Перемовин з воєнними злочинцями не ведуть.
показати весь коментар
21.03.2022 23:57 Відповісти
Это уже просто грустно .звучит как зараза "безумия" которую Зе. подхватил от ху*ла .Когда он тебя укусил?
показати весь коментар
22.03.2022 00:00 Відповісти
Він від Киркорова заразився.
показати весь коментар
22.03.2022 00:04 Відповісти
Що він досі не може зрозуміти? ***** ж чітко сказав всі свої хотєлки, повне знищення України і українців, української мови і української церкви - денаціфікація.
Він вже багато разів казав, України в його в голові і світобаченні нема, все вєлікая расєя.
Зе тупий? ***** фашист, що може ще хотіти фашист?
Тобто все що ми бачили до того, це не героїзм, а просто загальмованість?
Хай відійде в сторону і надасть кермо державі тому хто розуміє з першого разу, а не як кацапня в Чорнобаївці.
показати весь коментар
22.03.2022 00:54 Відповісти
А СМЫСЛ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С МАНЬЯКОМ !!!???
показати весь коментар
22.03.2022 00:01 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 00:06 Відповісти
Шо-то нашего Вову, всё сильнее кренит не в ту сторону. Гляди, Зе, не превратись в Ze..
показати весь коментар
22.03.2022 00:07 Відповісти
Щоб зупинити війну в Україні, хутін готовий лише на одне - втопитися у власній крові. Допоможемо йому це зробити.
показати весь коментар
22.03.2022 00:09 Відповісти
сегодня есть два поциента для психоаналитиков. один мнит себя властелином мира, а другой - что только он может убедить этого "властелина" в том, что тот властелин, но не всего мира, а только той его части, где граница власти проходит по средине. все остальные действительно мировые лидеры, за редким исключением изгоев, не то что встретиться с ним не желают, но и на одной планете срать рядом с тем сесть не хотят.
показати весь коментар
22.03.2022 00:14 Відповісти
Він ідіот??? Путлєр хоче знищити український народ!!!!
показати весь коментар
22.03.2022 00:16 Відповісти
Не зрозуміло тобі щось? Збийся! Йбаш по клавішам, бабауїне.
показати весь коментар
22.03.2022 00:18 Відповісти
Неужели наш презедент ещё не понял ,что Тупин не собирается останавливать войну!?! Какие прямые переговоры возможны с убийцей ,способным на любую подлость и ложь!??! На какие компромиссы пойдёт лицемер ,напавший с целью уничтожить !!??
показати весь коментар
22.03.2022 00:24 Відповісти
О, а можыд апядь - "проста пиристать стрилять"????
показати весь коментар
22.03.2022 00:25 Відповісти
"Опять 25"... То закликає гнати окупантів - то вже хоче зустрічі з пуйлом. У нього - роздвоєння особистості?
показати весь коментар
22.03.2022 00:25 Відповісти
Що йому так не терпится побалакати з куйлом. То хвора істота, мерзенна і лжива...
показати весь коментар
22.03.2022 00:58 Відповісти
Зе зрадник, все його оточення зрадники і агентура *****. ***** все пішов у ва-банк, або пан, або пропав, або він знищує весь Світ, або світ знищує його і *********. Він вже не може зупинитись на пів дорозі, йому потрібно йти до кінця, або до перемоги, або до повного знищення *********у.
В тюрму він не піде, бо як тільки зупиниться, тут його і заарештують. Замість того, щоб заарештувати все керівництво Укроборонпрому і ДБР, де щурятник *********у, він чухає ріпу, як задовольнити забаганки *****.
показати весь коментар
22.03.2022 01:03 Відповісти
у зеленского прям маникальная тяга заглянуть в очко х*лу....Есть тут психиатры? В чем дело?
показати весь коментар
22.03.2022 01:03 Відповісти
Зе просто обидно, что путин не аплодировал стоя после его выступлений и надеется, что его возьмут на корпоратив хотя бы?? Ну да путина не повлиял Байден, ну какие шансы у этого мелкого паяца?
показати весь коментар
22.03.2022 01:16 Відповісти
Здається, що Зе співучасник, і план був цією " спец операцією " зафіксувати донбас та крим за парашею в розмін на Зе перемогу що типу ж Київ не здали і т.д. Тому північні кордони і кошмарять кацапи. Але не очікували що ЗСУ будуть їбашити русню на всіх фронтах, і це створило дуже незручне становище для дерьмака та голобородька, явно він як вуж на пательні закрутився. З одного боку вже розумія що ціна ого го висока, але як зупинити не знає. Відчувається переляк та паніка. Тому й утюжать авіацією саме мирняк, щоб люд переляканий погодився на будь які умови. А після " примирення" зачистити всю опозицію під шумок, і створити щось накшталт Білорусі. Тому Геращенко й вже почав вкиди про партію ЄС яка розгойдує під час війни і цукерки в Білорусі і т.д.
показати весь коментар
22.03.2022 01:43 Відповісти
скоро з'явиться як посередник медведчук і порішає всі питання, його не просто так відпустили..
показати весь коментар
22.03.2022 01:45 Відповісти
Увы.... Вывод - как был Зеленский наивным лохом, так и остался.....
Ты уже 1 раз встречался.... Видел мир в глазах.... И шо?
С чего ты вообще взял что рашка хочет остановить войну.... Тем более её царь?
показати весь коментар
22.03.2022 03:03 Відповісти
Складається враження, що

чим більше Володимир Зеленський думає про Путіна, тим більше заражається від нього шизофренією.
показати весь коментар
22.03.2022 03:23 Відповісти
Владимир Александрович З[абол]еленский.
показати весь коментар
22.03.2022 03:25 Відповісти
на що готова Росія, щоб зупинити війну ?

- Росія готова на х#й.
показати весь коментар
22.03.2022 03:33 Відповісти
ЗЕля они выдвинули свои требования.Для того чтоб их понять,нужна встреча?
показати весь коментар
22.03.2022 05:28 Відповісти
Зечмо заявило, что россия заслала немає челов для его ликвидации.
Может пришло время им помочь?
показати весь коментар
22.03.2022 05:35 Відповісти
Невже ти умніший за Байдена,Вова?
Чи забув як в квн на колінах стоячи, просив у путіна разну *****!
показати весь коментар
22.03.2022 07:42 Відповісти
Да нахрена тобі долбо...бу потрібна та зустріч.Три роки одне и теж.
показати весь коментар
22.03.2022 08:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 