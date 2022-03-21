Без зустрічі з Путіним важко зрозуміти, на що готова РФ, щоб зупинити війну, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що без зустрічі з Путіним складно зрозуміти, на що готова Росія, аби зупинити війну.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю громадським телекомпаніям низки європейських країн, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що до кінця цей момент без моєї зустрічі з президентом Російської Федерації у будь-якому форматі – і я його повторював і пропонував кілька років – я вважаю, що без цієї зустрічі до кінця не зрозуміти реально: на що вони готові заради того, щоб зупинити війну і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси", - сказав президент.
Зеленський заявив, що не може назвати "ціну" російсько-української війни.
"Знаю лише одне: втрату нашого населення нам не простить історія, втрату нашого народу нам не простить наша держава. Але й втрату наших територій нам не пробачать наші майбутні покоління та скажуть: а за що воювали?" - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Господи, це розуміють навіть коментуючиі на ЦН,невже цього не розуміє президент країни?!!!
Бачилы очи що купувалы...
Але згодна була вже терпіти,як просив Петро Олексійовіч ,що треба об,єднатися заради України.
Ну вже просто несила мовчати,дедалі страшніше дивитися що коїться.
А сейчас эти приколисты: кто в бегах, кто по подвалам прячется, кто с ****** сражается...
А раньше подумать ума не хватило.
Він вже багато разів казав, України в його в голові і світобаченні нема, все вєлікая расєя.
Зе тупий? ***** фашист, що може ще хотіти фашист?
Тобто все що ми бачили до того, це не героїзм, а просто загальмованість?
Хай відійде в сторону і надасть кермо державі тому хто розуміє з першого разу, а не як кацапня в Чорнобаївці.
В тюрму він не піде, бо як тільки зупиниться, тут його і заарештують. Замість того, щоб заарештувати все керівництво Укроборонпрому і ДБР, де щурятник *********у, він чухає ріпу, як задовольнити забаганки *****.
Ты уже 1 раз встречался.... Видел мир в глазах.... И шо?
С чего ты вообще взял что рашка хочет остановить войну.... Тем более её царь?
чим більше Володимир Зеленський думає про Путіна, тим більше заражається від нього шизофренією.
- Росія готова на х#й.
Может пришло время им помочь?
Чи забув як в квн на колінах стоячи, просив у путіна разну *****!