США і союзники обговорюють надання Україні ППО великої дальності, – Пентагон
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Міністерство оборони Сполучених Штатів продовжує консультації з низкою партнерів щодо посилення системи протиповітряної оборони України для протистояння вторгненню РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі розповів про "активні консультації" Вашингтона із союзниками. Їхня мета – допомога Україні системами ППО.
"США ведуть "постійні переговори" з іншими країнами, щоб надати Україні "види засобів захисту, зокрема протиповітряну оборону великої дальності, які, наскільки нам відомо, їм зручно використовувати", – заявив речник Міноборони.
Нагадаємо, що США та ще 12 країн підписали заяву щодо нагальної модернізації ППО України.
Топ коментарі
+45 Перехватчик
показати весь коментар21.03.2022 23:24
+42 Taras Klunyk
показати весь коментар21.03.2022 23:14
+42 Перехватчик
показати весь коментар21.03.2022 23:26
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Будь ласка, зачекайте...
А когда ракеты, летающие на несколько тысяч километров, отдали, кому было пофиг? А тяжёлые бомбардировщики? Спасибо нашим первым двум замечательным президентам. А при следующих доворовали то, что не своровали при первых двух.
Когда в "бедной" стране вылупляются олигархи - это верный признак, что кто-то слишком много ворует. Приватизирует за копейки (популярная тема в 90-х), скрывает доход и не доплачивает налоги (а это и в современности есть).
В странах вроде Украины могло не быть денег только по одной причине - их своровали.
Спорить с ботами и зомби - гиблое дело, потому с конца февраля этого года перестал оставлять комментарии на любых российских ресурсах. Не буду этим заниматься и здесь с тобой.
Когда я слышу критику заморозки ракетных проектов и строительства дорог за последние три года как чуть ли не главную причину неудач, то мне становится обидно за громадный почти тридцатилетний вклад, который начали делать ещё первые президенты. И страна должна помнить всех своих антигероев, чтобы перед лицом войны наконец-то переосмыслить подход к политическим силам. А иначе будем продолжать идти по многокилометровому пути, усеянному граблями, на котором "дороги вместо армии" - это даже не стометровка, а меньше.
Это явно рациональнее и полезнее, чем пустотелый вопрос "а ты почему этому не воспрепятствовал?".
1. Мене тут знають , хто тут постійно.
2. Сторінка у ФБ з таким самим ім'ям.
3. Те що я "ватний" взагалі повна маячня.
А ну ж бо напиши: путин-***** син сатани. РФ - фашисска нацисская страна. Перевіримо хто ти .....
нестача критичного розуму?
страх- " Путін нападе"?
"обговорення заради обговорення", ми наче допомагаємо, але ...
жаба давить? Чому не Пєтріот?, а стареньке С300-?
Не допоможете Україні придушити гада- Путін спровокує на прямий конфлікт з НАТО. (Литва, чи Польща) і тоді теж будете обговорювати "третя світова ядерна зброя, може поляки самі?"
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
*****&кацап&рф - ПНХ.
ОБОСРАНЕ ФСБ РФ - ИДИНАХУЙ!
І протикорабельні комплекси, щоб затопити всі ті кораблі, які обстрілюють Одесу.
І авіація, щоб ворожі колони утюжити.
Истребители где??? Сколько же придётся нашим политикам выпрашивать и показывать фотки домов, чтобы они сжалились и дали нам Миги?