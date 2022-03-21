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Угорщина (1326) Закарпаття (1579) сепаратизм (754) Микита Віктор (16)

Російські спецслужби намагалися дестабілізувати ситуацію на Закарпатті. Угорська громада чітко і злагоджено локалізувала цю атаку, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

микита

Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита заявив про те, що в області були ліквідовані спроби дестабілізації обстановки через розіграш етнічної карти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник закарпатської ОВА Віктор Микита написав у телеграмі. 

Він відзначив: "Фіксуємо підривну діяльність спецслужб РФ у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію на території Закарпаття.

Об’єктом цих заходів очікувано стала угорська громада нашого регіону, представникам якої почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.

Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області від'єднатися від України".

Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам. Ситуація повністю контрольована. 

Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії.

У ворога немає жодного шансу розхитати як ніколи об’єднане Закарпаття! Ми переможемо, ми – на своїй землі!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина проти безполітної зони над Україною, миротворців і ембарго на російський газ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Выгоните попов мацковских из закарпатья . Там штабы сепаров
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21.03.2022 23:23
+17
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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21.03.2022 23:22
+17
Наблюдатель™


@Nablyudatel11Tm

·
2 ч



Упс! ))
Это сильный удар На днях все ощутим... Крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk сворачивает бизнес в РФ Maersk останавливает прием новых заказов на всех своих сервисах, в том числе трансконтинентальных железнодорожных, океанских и авиационных, в Россию и из России

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21.03.2022 23:29
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Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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21.03.2022 23:22 Відповісти
Пиши слово правильно!
Чого тварин ображаєш???
Була колись така картинка (нема часу переробляти на нинішній лад):

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21.03.2022 23:51 Відповісти
Выгоните попов мацковских из закарпатья . Там штабы сепаров
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21.03.2022 23:23 Відповісти
100%!
Я навіть вже не уявляю, що повинно статися, щоб їх реально почали вигоняти...
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22.03.2022 07:22 Відповісти
Точно цапи? Не ******?
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21.03.2022 23:24 Відповісти
одна хрінь ))))
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21.03.2022 23:37 Відповісти
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21.03.2022 23:25 Відповісти
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21.03.2022 23:30 Відповісти
почетный ****** 🤣🤣🤣
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21.03.2022 23:32 Відповісти
Главный провокатор "господар" Мукачево одиозный Виктор Балога. Писали что и не без Медведчуа обошлось. Пошлые водевили от ФСБ не прокатят в Закапатье, администрация региона Тероборона на месте.
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21.03.2022 23:25 Відповісти
там ****** вже давно бігають, вон сіярту гавкає що за путіна, ска
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21.03.2022 23:25 Відповісти
Винищити треба цю погань із чистих гір
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21.03.2022 23:26 Відповісти
Нічого дивного , використовують останні консервні банки протушки
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21.03.2022 23:26 Відповісти
тримайтеся
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21.03.2022 23:27 Відповісти
А ти що там робиш? Давай, дестабілізуй поряд.
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21.03.2022 23:28 Відповісти
о.Яків нагадує: ординці-під0ри@ua_100

·
11 ч



Шукайте авторів-тіктокерів та інстаграмерів, які викладують фото та відео з розміщенням та переміщенням техніки ЗСУ, фіксуйте скріншоти та відео, назви акаунтів, передавайте в СБУ.
Реакція буде швидкою.
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21.03.2022 23:28 Відповісти
Наблюдатель™


@Nablyudatel11Tm

·
2 ч



Упс! ))
Это сильный удар На днях все ощутим... Крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk сворачивает бизнес в РФ Maersk останавливает прием новых заказов на всех своих сервисах, в том числе трансконтинентальных железнодорожных, океанских и авиационных, в Россию и из России

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21.03.2022 23:29 Відповісти
Данці молодці.
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21.03.2022 23:59 Відповісти
Так його рішення вже було озвучене десь днів 15 назад.
Просто за одинь день таку махіну не спинити.
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22.03.2022 00:14 Відповісти
кацапскую агентуру жечь, стрелять и вешать
они несут смерть украинцам
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21.03.2022 23:31 Відповісти
орбанов переходить межі...
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21.03.2022 23:37 Відповісти
Для мене мерзеннішою за русню в мордорі, є русня в еміграції.

Виродки , які живуть в цивілізованому світі,
і одночасно підтримують війну в Україні мають бути повернуті взад,
на родіну.

Не знаю чи ця проста істина дійде до західних політиків, але
наші мали б для цього теж щось робити.😡
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21.03.2022 23:46 Відповісти
Та це просто катастрофа якась. Зайшов на ізраїльський сайт новин (рюзкоізичьний, звичайно, бо не володаю івритом). Там просто сепаратистський шабаш в коментах під новинами з України. Прямим текстом транслюється кремлівська пропаганда
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22.03.2022 10:33 Відповісти
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21.03.2022 23:53 Відповісти
"Угорська громада чітко і злагоджено локалізувала цю атаку"? Шляхом збору таємних сепаратистських шабашів, на яких ******-рейх роздавав паспорти мадярії ? Кілька років тому було опубліковано дуже промовисте відео на цю тему
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22.03.2022 10:29 Відповісти
 
 