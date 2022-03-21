НБУ збільшив ліміт зняття готівки з валютних рахунків до 100 тис. грн

Національний банк України (НБУ) з 21 березня 2022 року збільшив добовий ліміт на зняття готівкової валюти в Україні з рахунків в інвалюті із 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ №58 від 21 березня, яка оприлюднена на сайті центробанку й набула чинності.

НБУ нагадав, що добовий ліміт 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків у нацвалюті залишається чинним, тоді як зняття готівкової валюти з гривневих рахунків за кордоном тепер обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць.

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"Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах", – пояснив центробанк.

НБУ наголосив, що обмеження не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати товарів.

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