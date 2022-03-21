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Кулеба закликав Johnson & Johnson піти з РФ: "Оберіть людяність, а не військові злочини"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав американську компанію Johnson & Johnson піти з російського ринку.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Відмовившись піти з Росії, Johnson & Johnson віддала перевагу кровному прибутку. Їхні податки дозволяють російській військовій машині вбивати безневинних українських чоловіків, жінок, дітей та літніх людей. Johnson & Johnson повинні змінити свою думку. Зробити те, що треба. Оберіть людяність, а не військові злочини", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Елена Степная
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+5 Sophia-Maria Duglass
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+4 Vitia Ma
показати весь коментар22.03.2022 00:07
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ЭТО ТОТ ЛЕРУА, что отказался прекратить работать в раше
Убытков у него теперь на миллионы евро
А за аферистовича... Слухай свою люсю в інших місцях, в культурному колі це моветон.