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Кулеба закликав Johnson & Johnson піти з РФ: "Оберіть людяність, а не військові злочини"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

johnson

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав американську компанію Johnson & Johnson піти з російського ринку.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Відмовившись піти з Росії, Johnson & Johnson віддала перевагу кровному прибутку. Їхні податки дозволяють російській військовій машині вбивати безневинних українських чоловіків, жінок, дітей та літніх людей. Johnson & Johnson повинні змінити свою думку. Зробити те, що треба. Оберіть людяність, а не військові злочини", - йдеться в повідомленні.

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Кулеба закликав Johnson & Johnson піти з РФ: Оберіть людяність, а не військові злочини 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Johnson & Johnson - ганьба вам! Бізнес на крові. Гроші не смердять?
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22.03.2022 00:01
+5
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22.03.2022 00:00
+4
Кулеба молодець, знає своє діло! Така антиреклама дуже б'є по великим корпораціям в цивілізованих країнах. Населення цивілізованих країн знаючи які компанії фінансують тероризм залишаючись в російській підорасії будуть до них дуже негативно ставитись!
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22.03.2022 00:07
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Это невозможно... Каждый день летают над головой на своих говнолетах разных. Вертушки колонны сопровождают, стратеги ночью гудят и ракеты пускают. Уезжают колонны на два направления. Под факи и плевки...пока в спину. Через двое суток из тех направлений появляется пара десятков каких-то грязных и *********** в хлам чертей. Пешком. Иногда, в сторону границы с рашиками, быстро едут труповозки. И так уже две недели. Внимание, вопрос : Скольким zомбакам хорьки выели мозг и сколько еще подавилось изюмом?
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21.03.2022 23:56 Відповісти
Що поробиш. Карма.
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22.03.2022 00:02 Відповісти
Рашисты обстреляли Леруа Мерлен в Киеве , погибло 8 человек .
ЭТО ТОТ ЛЕРУА, что отказался прекратить работать в раше
Убытков у него теперь на миллионы евро
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21.03.2022 23:58 Відповісти
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22.03.2022 00:00 Відповісти
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22.03.2022 00:10 Відповісти
Бизнес на крови
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22.03.2022 00:17 Відповісти
це не "переб"є" очікувані прибутки хитровиє..аних бізнесменів
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22.03.2022 06:35 Відповісти
Дмитро Кулеба. Ти же дипломат. Не називай обінрянців військовою машиною. С джонсономи розберемся.
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21.03.2022 23:59 Відповісти
это на запад расчитано,пусть называет
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22.03.2022 02:12 Відповісти
Гроші не пахнуть. Навіть для Джонсон енд Джонсон. Зате фірми, їй подібні таки смердять.
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22.03.2022 00:00 Відповісти
Johnson & Johnson - ганьба вам! Бізнес на крові. Гроші не смердять?
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22.03.2022 00:01 Відповісти
Кулеба молодець, знає своє діло! Така антиреклама дуже б'є по великим корпораціям в цивілізованих країнах. Населення цивілізованих країн знаючи які компанії фінансують тероризм залишаючись в російській підорасії будуть до них дуже негативно ставитись!
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22.03.2022 00:07 Відповісти
До чого тут " без шампуней" У тебе що, як у вати порушений причинно-наслідковий зв'язок? Справа в ГРОХАШ!
А за аферистовича... Слухай свою люсю в інших місцях, в культурному колі це моветон.
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22.03.2022 00:30 Відповісти
лише тиск на Заході ГС на жлобські фірми дасть ефект
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22.03.2022 06:33 Відповісти
кто? пердоляк и люська рулят,чем? ермаковским хером в их жопах?
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22.03.2022 02:13 Відповісти
Кулеба, запропонуй світу представити, що росія зникла, і на місці росії зараз великий океан. І співпрацювати там уже нема з ким.
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22.03.2022 01:40 Відповісти
 
 