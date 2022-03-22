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Зеленський (17428) звернення (346)

Ворог потроху намагається ворушитися, - Зеленський у зверненні 21 березня. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним щоденним зверненням до українців.

Як інформує  Цензор.НЕТ звернення розміщене в офіційному твіттері Зеленького.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Вони з зерестовичем за жіночу аудиторію змагання почали? Ніякої користної інформації. Це вже якось напрягає.
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22.03.2022 00:30
+9
"Якщо немає чого сказати - краще промовчати"

це я придумав, чи хтось вже казав ?
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22.03.2022 00:02
+7
Ворог потроху намагається ворушитися, - Зеленський. Та гімно "вопрос", Володья. Ворог трошки перепочив, підтягнув резерви, доозброївся, а ти такій за цей час - бац! і домовився з ******, що подивишься йому в очі!
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22.03.2022 00:16
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"Якщо немає чого сказати - краще промовчати"

це я придумав, чи хтось вже казав ?
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22.03.2022 00:02 Відповісти
Вже казали, але ти знову не послухався
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22.03.2022 00:04 Відповісти
Я не про себе, я за Верховного переживаю...
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22.03.2022 00:26 Відповісти
Мовчання -- золото, нє?
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22.03.2022 00:29 Відповісти
Давай вже не слава Україні. А Слава Непереможній Україні.
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22.03.2022 00:03 Відповісти
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22.03.2022 00:04 Відповісти
Вже щоб пропіарити крота єрмака і ко,президент читає нам новини за день. Шо попало.
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22.03.2022 00:05 Відповісти
Що то було? 🤔
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22.03.2022 00:14 Відповісти
Щоденне бла-бло-бла
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22.03.2022 00:27 Відповісти
Ворог потроху намагається ворушитися, - Зеленський. Та гімно "вопрос", Володья. Ворог трошки перепочив, підтягнув резерви, доозброївся, а ти такій за цей час - бац! і домовився з ******, що подивишься йому в очі!
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22.03.2022 00:16 Відповісти
Момент класний такий!
Перед черговим наступом щось запропонувати...
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22.03.2022 00:28 Відповісти
Вони з зерестовичем за жіночу аудиторію змагання почали? Ніякої користної інформації. Це вже якось напрягає.
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22.03.2022 00:30 Відповісти
Бо корисна інформація - це правда... А правда позорна
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22.03.2022 00:37 Відповісти
Так, за Ізраїль дуже соромно...
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22.03.2022 00:49 Відповісти
За лайно собаче не буває соромно. Воно просто лайно.
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22.03.2022 00:56 Відповісти
Бл* волноваху сдали..Мариполь ,практически , тоже... это называется "потроху ворушитися" ?
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22.03.2022 00:36 Відповісти
А Ізраїль тим часом навіть до санкцій не приєднався. Була б можливість, всіх цих підарасів загнали б в Маріуполь, і зашищали б їх дипломатією, як вони зараз захищають Україну від фашистів. Всі маски скинуті, хто є хто.
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22.03.2022 00:57 Відповісти
чем дальше, тем больше крепнет уверенность, что он решил остаться в киеве только из за того, что при любом исходе войны он исполнит таки свою мечту - встретиться лично с ******. остальная пурга, которую он начал снова нести не хуже писюнкова, только средство для достижения этой цели. и за всем этим чувствуется "руководящая и направляющая рука" кремлёвских кротов из опы. сам до этого вряд ли бы он дошёл.
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22.03.2022 00:37 Відповісти
Артист тупой
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22.03.2022 02:31 Відповісти
 
 