Ворог потроху намагається ворушитися, - Зеленський у зверненні 21 березня. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним щоденним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ звернення розміщене в офіційному твіттері Зеленького.
Топ коментарі
+10 Ваня f1ac5324
показати весь коментар22.03.2022 00:30
+9 Алекс Мышкевич
показати весь коментар22.03.2022 00:02
+7 Вячеслав Петрович a6f600c5
показати весь коментар22.03.2022 00:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
це я придумав, чи хтось вже казав ?
Перед черговим наступом щось запропонувати...