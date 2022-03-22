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Увесь світ знатиме, що ви заробляєте гроші на українській крові, - Кулеба - компаніям, які продовжують працювати в РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nestle,danone

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про жорстку позицію МЗС щодо компаній, які не хочуть залишати ринок Росії, і Україна буде називати їх імена публічно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Не всі вони, скажу чесно, добровільно лишають російський ринок. Декого активно стимулюємо, декого змушуємо залишити. Це один з пріоритетів і моєї особистої роботи, і Міністерства закордонних справ. Наразі у нас найбільш проблемні компанії – це Nestle, Unilever, побутова хімія, до якої ми також всі звикли. Ми зараз ще будемо працювати з компанією TetraPack – всім відомі пакети, в принципі все, що виробляється, зберігається в пакетах TetraPack, з продуктів харчування", - сказав глава МЗС.

Також він розповів, що направлено відповідні листи до французьких компаній Auchan та Leroy Merlin, які відмовились припиняти діяльність в РФ.

Він розповів, що деякі компанії звертаються з проханням не згадувати та публічно їх не критикувати.

"Я хочу заздалегідь сказати, що ми будемо називати ці компанії по іменах. До нас зараз звертаються: "А можна нас не згадувати, а можна нас публічно не критикувати. Ми знайдемо з вами якусь домовленість". Ми кажемо – ні, якщо ви залишаєтесь, значить ви будете названі. І я, і увесь світ буде знати, що ви заробляєте гроші на українській крові. В нас дуже жорстка і непримиренна позиція", - заявив Кулеба.

Читайте: Кулеба закликав Johnson & Johnson піти з РФ: "Оберіть людяність, а не військові злочини"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Деньги не пахнут украинской кровью для этих компаний Стыдоба
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22.03.2022 00:31
+7
Для таких гроші не пахнуть. Якщо навіть і будуть типу "санкції"- то вони в більшості випадків будуть формальні. Думаю, що МЗС потрібно зосередитись на перекритті кордонів хоча б з Польщі до білорусі і росії, бо все підсанкційне привезуть з Європи. Нехай хоч через пароми з Німеччини до росії доберуться, хоч ускладнимо їм логістику.
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22.03.2022 00:31
+5
Кулеба, а чому повз уваги МЗС залишається той факт, що всі українські порти на Чорному морі, не кажучи вже про Азовське, опинилися у морській блокаді? Де звернення до міжнародних морських організацій, які декларують принципи свободи судноплавства, до урядів країн "зручного прапора", в яких зареєстровано більшість світового морського тоннажу, до глав світових компаній-гігантів морських вантажоперевезень?
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22.03.2022 00:53
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Знать конечно зашибись, но пойди найди в Европе альтернативу тому же Leroy Merlin
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22.03.2022 00:30 Відповісти
При чому тут Європа? Леруа просять піти з паРаші.
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22.03.2022 00:50 Відповісти
Проблемы с причинно-следственными связями ? Тому же лерою угрозы про то, что его все запомнят пофигу, так как ему просто нет альтернатив.
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22.03.2022 01:24 Відповісти
Деньги не пахнут украинской кровью для этих компаний Стыдоба
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22.03.2022 00:31 Відповісти
Нафтогаз продолжает транзит газа.
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22.03.2022 02:47 Відповісти
Для таких гроші не пахнуть. Якщо навіть і будуть типу "санкції"- то вони в більшості випадків будуть формальні. Думаю, що МЗС потрібно зосередитись на перекритті кордонів хоча б з Польщі до білорусі і росії, бо все підсанкційне привезуть з Європи. Нехай хоч через пароми з Німеччини до росії доберуться, хоч ускладнимо їм логістику.
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22.03.2022 00:31 Відповісти
В бизнесе нет моральных принципов. Если бизнесмен или буржуй видит возможность заработать сотни процентов прибыли он пойдет по трупам.
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22.03.2022 00:38 Відповісти
Про репутацію щось чув?
В Україні теж з'являється таке поняття, а там воно вже давно грає роль важливішу ніж бабло.
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22.03.2022 00:52 Відповісти
Я прожил там не один год и видел все своими глазами. Да, репутация играет роль, но далеко не для всех.
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22.03.2022 01:01 Відповісти
Группа хакеров Anonymous обратилась к компаниям, которые продолжают работать на территории Российской Федерации. Дали им 48 часов на то, чтобы уйти из страны.

"Мы призываем все компании, которые продолжают работать в России, платя налоги в бюджет преступного кремлевского режима: идите с России! Мы даем вам 48 часов на размышления и вывод средств из России, иначе вы окажетесь под нашей мишенью!",- написали хакеры.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia

https://twitter.com/YourAnonTV/status/1505679705797713927?ref_src=twsrc%5Etfw
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22.03.2022 00:39 Відповісти
Кулеба, а чому повз уваги МЗС залишається той факт, що всі українські порти на Чорному морі, не кажучи вже про Азовське, опинилися у морській блокаді? Де звернення до міжнародних морських організацій, які декларують принципи свободи судноплавства, до урядів країн "зручного прапора", в яких зареєстровано більшість світового морського тоннажу, до глав світових компаній-гігантів морських вантажоперевезень?
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22.03.2022 00:53 Відповісти
 
 