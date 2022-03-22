Увесь світ знатиме, що ви заробляєте гроші на українській крові, - Кулеба - компаніям, які продовжують працювати в РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про жорстку позицію МЗС щодо компаній, які не хочуть залишати ринок Росії, і Україна буде називати їх імена публічно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Не всі вони, скажу чесно, добровільно лишають російський ринок. Декого активно стимулюємо, декого змушуємо залишити. Це один з пріоритетів і моєї особистої роботи, і Міністерства закордонних справ. Наразі у нас найбільш проблемні компанії – це Nestle, Unilever, побутова хімія, до якої ми також всі звикли. Ми зараз ще будемо працювати з компанією TetraPack – всім відомі пакети, в принципі все, що виробляється, зберігається в пакетах TetraPack, з продуктів харчування", - сказав глава МЗС.

Також він розповів, що направлено відповідні листи до французьких компаній Auchan та Leroy Merlin, які відмовились припиняти діяльність в РФ.

Він розповів, що деякі компанії звертаються з проханням не згадувати та публічно їх не критикувати.

"Я хочу заздалегідь сказати, що ми будемо називати ці компанії по іменах. До нас зараз звертаються: "А можна нас не згадувати, а можна нас публічно не критикувати. Ми знайдемо з вами якусь домовленість". Ми кажемо – ні, якщо ви залишаєтесь, значить ви будете названі. І я, і увесь світ буде знати, що ви заробляєте гроші на українській крові. В нас дуже жорстка і непримиренна позиція", - заявив Кулеба.

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