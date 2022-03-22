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Байден (2322) кібербезпека (653)

У відповідь на санкції Росія буде робити атаки на об'єкти критичної інфраструктури США, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть зазнати кібератаки з боку росії проти урядових установ і об’єктів критично важливої інфраструктури.

Про це глава Білого дому поінформував в офіційній заяві, оприлюдненій у понеділок, із посиланням на дані американської розвідки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Раніше я попереджав, що росія може вдатися до зловмисної кіберактивності проти Сполучених Штатів, у тому числі у відповідь на безпрецедентні економічні наслідки, які ми завдали рф разом із нашими союзниками й партнерами", - наголосив президент США.

Він підкреслив, що це є частиною стратегії Росії.

"Сьогодні моя адміністрація поновлює ці попередження, засновані на розвідувальних даних, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак", - зауважив глава Білого дому.

Він підкреслив, що адміністрація США продовжить застосовувати всі інструменти для стримування, зриву, а також – у разі необхідності – реагування на кібератаки проти критично важливої інфраструктури. У цьому зв’язку він закликав бізнес та приватний сектор, який працює у критично важливій інфраструктурі США, також докласти зусиль для посилення кібербезпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден заявив про ймовірність кібератаки Росії проти США

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
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22.03.2022 00:36
+12
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22.03.2022 00:37
+9
США имеют все рычаги чтобы завалить ********* очень и очень быстро и она не успеет насрать по всему миру. Но почему то вместо пристрелить бешенного медведя все его щипают и даже подкармливают
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22.03.2022 00:39
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22.03.2022 00:36 Відповісти
Заходить до хати
Вампир волохатий
Підходить до ліжка кацапи
Рученьки - хрум, хрум
Ноженьки - хрум, хрум
Вилезли о-о-очі
Спокійної Ночі!
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22.03.2022 00:41 Відповісти
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22.03.2022 00:37 Відповісти
Сміття
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22.03.2022 00:39 Відповісти
Как же так он пришел с миром, правда какого-то х.я на танке, в военной форме и автоматом..
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22.03.2022 00:50 Відповісти
А Штаты могу к санкциям добавить еще и свои кибер атаки на кацапские обьекты критичной инфраструктуры .думаю штаты могу куда больше чем кацапы
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22.03.2022 00:38 Відповісти
та вже саме на часі.
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22.03.2022 00:48 Відповісти
США имеют все рычаги чтобы завалить ********* очень и очень быстро и она не успеет насрать по всему миру. Но почему то вместо пристрелить бешенного медведя все его щипают и даже подкармливают
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22.03.2022 00:39 Відповісти
дык Германию тоже кормили, выгодно было, поначалу. история никого ничему не учит. да и у нас тоже оккупанты с 14го года, но - "торговые партнеры" и мародеры и колаборанты в довесок бесплатно. так что стоит признать что запад еще?уже? совсем не идеальный в логике и морали, но основное - как минимум признавать и видеть свои ошибки, ну и исправлять. возможно с этим у нас уже все намного лучше.
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22.03.2022 01:09 Відповісти
Если не будет санкций маньяка *********** это только раззадорит. Только силой возможно остановить *********.... Да это всем давно известно на примере истории.
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22.03.2022 00:39 Відповісти
Спочатку відключіть цапів від інтернету.Це 70% вдачі.
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22.03.2022 00:47 Відповісти
вони самі непогано з цим пораються, скоро компи почнуть бульдозерами чавити як тих гусакiв з хамоном і коло зімкнется на радіо маяк.
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22.03.2022 00:53 Відповісти
Дядька Байден по возрасту должен помнить, что совок без санкций, как без пряника, всегда был под под ними.
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22.03.2022 00:48 Відповісти
Анонімус у допомогу!
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22.03.2022 00:53 Відповісти
атаки прям с чебурнета и прямо все штаты беззащитны ... страдания американского народа потенциально огромны. может поэтому стоит нам дать побольше вооружения чтобы Хйлу было чем заняться? а то действительно - нарисуют голую жопу на сайте белого дома, а она не того цвета - нетолерантно, может инфаркт хватить, с бомбежками городов никакого сравнения - там разбомбили, и все, нет проблем, а на сайт люди периодически ходят, голосуют опять же.
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22.03.2022 00:54 Відповісти
 
 