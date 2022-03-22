У відповідь на санкції Росія буде робити атаки на об'єкти критичної інфраструктури США, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть зазнати кібератаки з боку росії проти урядових установ і об’єктів критично важливої інфраструктури.
Про це глава Білого дому поінформував в офіційній заяві, оприлюдненій у понеділок, із посиланням на дані американської розвідки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Раніше я попереджав, що росія може вдатися до зловмисної кіберактивності проти Сполучених Штатів, у тому числі у відповідь на безпрецедентні економічні наслідки, які ми завдали рф разом із нашими союзниками й партнерами", - наголосив президент США.
Він підкреслив, що це є частиною стратегії Росії.
"Сьогодні моя адміністрація поновлює ці попередження, засновані на розвідувальних даних, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак", - зауважив глава Білого дому.
Він підкреслив, що адміністрація США продовжить застосовувати всі інструменти для стримування, зриву, а також – у разі необхідності – реагування на кібератаки проти критично важливої інфраструктури. У цьому зв’язку він закликав бізнес та приватний сектор, який працює у критично важливій інфраструктурі США, також докласти зусиль для посилення кібербезпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Вампир волохатий
Підходить до ліжка кацапи
Рученьки - хрум, хрум
Ноженьки - хрум, хрум
Вилезли о-о-очі
Спокійної Ночі!
еще?уже?совсем не идеальный в логике и морали, но основное - как минимум признавать и видеть свои ошибки, ну и исправлять. возможно с этим у нас уже все намного лучше.