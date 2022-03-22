На першій зустрічі з Путіним питання окупованих Криму та Донбасу вирішити не вдасться, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання окупованих Криму та Донбасу на першій зустрічі з Володимиром Путіним вирішити не вдасться.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
"Це дуже важка історія для всіх. І Крим, і Донбас - для всіх. І щоб там знайти якийсь вихід, треба зробити цей перший крок, про який я сказав: гарантії безпеки, закінчення війни. Тому що все дуже гаряче. І тому закінчиться цей блок, і після цього давайте говорити", - пояснив президент.
За словами Зеленського, на першій зустрічі з Путіним він готовий підіймати ці питання.
"Вони актуальні, для нас вони важливі - про окуповані території. Але я впевнений, що це рішення буде не в цю зустріч. Тому що, якщо бути повністю відвертим, й у питаннях гарантії безпеки ми будемо говорити про конституційні зміни, зміни українського законодавства. А якщо ми будемо про це говорити, то це у будь-якому випадку буде вирішуватись не тільки президентом. Цей достатньо довгий процес буде вирішуватись і Радою, і народом України", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Эрих Мария Ремарк
Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але точится окупайна війна і ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю з Кримом і Донбасом. І не залишити проклятому московському ворогові загарбнику навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !