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Китай не буде ні підтримувати, ні зупиняти війну Росії проти України, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

китай,кнр

Китайська влада навряд чи вдасться до будь-яких дій як щодо підтримки Росії, так і щодо тиску на неї із закликом зупинити війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на УП, про це пише Bloomberg

 Журналісти звернули увагу, що пресрелізи США та Китаю після перемовин Джо Байден і Сі Цзіньпіня дуже різнились. У США основна увага була зосереджена на війні в Україні та санкційному тиску на Росію, тоді як китайський уряд звернув увагу на прихильності Байдена до невизнання незалежності Тайваня та небажанні вести "холодну війну" між США і Китаєм.

Тому вони припускають, що Китай буде опиратися намаганням Росії втягнути його у війну проти України та не надаватиме суттєвої військово-матеріальної допомоги. Але водночас, уряд Китаю не хоче тиснути на Росію із закликом припинення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо Китай відіграти важливу роль у знаходженні політичного рішення у війні проти України, - Кулеба

Однак у статті зазначають, що довгострокова війна Росії проти України принесе суттєвих втрат китайській економіці. Питання лише в тому, наскільки довго і який обсяг втрат готовий терпіти Китай.

Автор статті зазначає, що підписання заяви про стратегічне партнерство 4 лютого 2022 року стало для Китаю тягарем, адже тепер він не може цілком відмовитися від підтримки Росії, але можлива майбутня поразка російських військ в Україні в майбутньому стане катастрофою і для Китаю.

Китай не готовий вести відкрите протистояння із Заходом, тому що 52% зовнішьної торгівлі припадає на США, Європу та Японію, тоді як із Росією торгівля Китаю становить заледве 4%. Тому китайське керівництво вирішило намагатися мінімізувати підтримку Путіна, але так само не втручатися, аби не дестабілізувати ситуацію додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це залишається таємницею, - США про можливі заходи проти Китаю у разі надання допомоги Росії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Китаю комфортно буде мати Північну Корею-2

Рашковани будуть працювати за миску помиїв
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22.03.2022 00:51
+9
А я не купляв і купуватиму дешевого їхнього лайна
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22.03.2022 00:52
+7
Не всі москалі спроможні заробити на пайок від китайця )
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22.03.2022 00:54
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Китаю комфортно буде мати Північну Корею-2

Рашковани будуть працювати за миску помиїв
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22.03.2022 00:51 Відповісти
Не всі москалі спроможні заробити на пайок від китайця )
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22.03.2022 00:54 Відповісти
А ще й вижити за ту пайку,на яку існують китайці.
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22.03.2022 01:03 Відповісти
Китайці як сарана, їдять все, що росте.
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22.03.2022 05:04 Відповісти
Як сказав колись "великий" Мао,китаєць їсть все що літає в повітрі,бігає і повзає по землі і живе під землею.
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22.03.2022 08:24 Відповісти
це й так було ясно
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22.03.2022 00:51 Відповісти
А я не купляв і купуватиму дешевого їхнього лайна
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22.03.2022 00:52 Відповісти
Ой-ой! Можливо і не здогадуєтесь, що воно китайське.
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22.03.2022 05:05 Відповісти
Тільки якщо ви живете натуральним господарством на далекому лісовому хуторі і це Ваш останній допис з китайського гаджета
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22.03.2022 10:23 Відповісти
Китай играет свою игру. Рашка скорее опасна чем полезна.
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22.03.2022 00:53 Відповісти
Китайцы подождут, особенно сейчас, когда дебилам соседям насыпают, кто чем может, всем миром...
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22.03.2022 00:55 Відповісти
ну жовтожопа скотиняка ти точно дочекаешься ковід 22 в цьому році
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22.03.2022 00:55 Відповісти
Блюмберг? Не надаватиме суттевой поддержки? Ты, ****, блюмбегр проплачен кровью детей в Украине. Я, зайду, ****, и вправлю мозги.
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22.03.2022 00:55 Відповісти
Блумберг це американське видання, яке пише про що взнає. Китайцями воно не керує.
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22.03.2022 05:07 Відповісти
Узкоплівочних треба теж ставити на місце, санкції їм не завадять, а то вже у вялікіє записались, вбивці горобців
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22.03.2022 00:57 Відповісти
А почему ? Что плохого Украина сделала Китаю , что он не хочет остановить убийства детей?????
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22.03.2022 00:59 Відповісти
а что Украине по вашему все должны по умолчанию? и воевать за нее и деньги давать и вооружения - ну вы же выбрали эту власть ну так с нее и спрашиватйе - а зеленского предупреждали скоро война готовьтесь только не на шашлыках
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22.03.2022 01:41 Відповісти
Не давати допомоги Росії можуть. Підтримати санкції можуть.
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22.03.2022 05:10 Відповісти
У Китая свої інтереси, він щасливий, що Росія всі свої ресурси без толку, по міфічним причинам спалює в Україні, стирається в "0",нещодавно росія зверталась до китаю за допомогою, а через деякий час буде на колінах і з сльозами допомогу благати у Китая
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22.03.2022 07:59 Відповісти
Для Китаю це просто свято якесь. Потім реально за три юаня будуть ресурси з рашки качати і масовозаселяти прикордонні території. Там і так вже фактично протекторат Китая.
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22.03.2022 10:28 Відповісти
Это уже неплохо. Раисся сама загнется. Китаю выгоднее быть в стороне.
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22.03.2022 01:01 Відповісти
Да що ти розумієш. Китай підер. Він не буде суттєво надавати. Але буде. Купуючи нафту. А це час. Життя наших людей.
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22.03.2022 01:05 Відповісти
Азіат азіата нє обідєт."РуССкій с кітайцєм братья навєк.
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22.03.2022 01:05 Відповісти
От якраз і ні. Погугліть " тимчасово окуповані китайські території", москалям реально треба чи китайський вчити, якщо щелепу не зведе, чи чемодан, вокзал, нечерноземьє.
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22.03.2022 10:32 Відповісти
Ну как говорится, спасибо и за это. Отсутствие помощи Рашке в войне с нами - это тоже результат, хотя и совершенно не достойный страны, которая пытается в многополярность и заседает в СБ ООН
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22.03.2022 01:05 Відповісти
Тому вони припускають, що Китай буде опиратися намаганням Росії втягнути його у війну проти України та не надаватиме суттєвої військово-матеріальної допомоги
1 припускають-предполагают .суттєвої -существенной
2 та не надаватиме суттєвої військово-матеріальної допомоги
3Вывод: Китай. будет помогать и деньгами.в Китае за 90 $ миллиардов ху*ла лежит и ресурсами.дроны .и т.д двойного назначения . т.д. электронику .начинку для ракет.
Пишу одно и тоже уже месяц.тут все ровно до людей не доходит.
Китай просто облажался поверив ху*лу. что военная компания в Украине пройдет за пару дней.
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22.03.2022 01:24 Відповісти
Звичайно буде по подвійному тарифу. Щоб потім с купити РФ оптом і подешевше, коли фюрер дується. Ноги китайського солдата не буде на території прилеглій до Китаю, але все буде Китай. Це політика Китаю. І в оркостан вона на 100% спрацьовує. Місцеві волають про економічну і демографічну повзучу окупацію. Але телевізор решті орків мізки промов повністю.
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22.03.2022 10:39 Відповісти
китай будет помогать ращке покупая у нее нефть по дешевке за юани и так рашка обойдет санкции
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22.03.2022 01:43 Відповісти
Якщо продаватимуть дешевше собівартості - то хай обходять на здоров'я.
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22.03.2022 02:40 Відповісти
Москва - Пекин
Музыка: В. Мурадели Слова: М. Вершинин

Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.

Припев:

Москва - Пекин.
Москва - Пекин.
Идут, идут вперёд народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы.

Слышен на Волге голос Янцзы,
Видят китайцы сиянье Кремля;
Мы не боимся военной грозы;
Воля народов сильнее грозы;
Нашу победу славит Земля.
Источник teksty-pesenok.ru

Припев.

В мире прочнее не было уз;
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз;
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!

Припев.
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22.03.2022 01:06 Відповісти
Непотрібно було свого часу серед 5-ти постійних членів ООН замість Республіки Китай на Тайвані вводити це комуняцьке КНР.
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22.03.2022 01:10 Відповісти
сі!!
літачок впав?? Бог не фраер-він все бачить
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22.03.2022 01:13 Відповісти
жаль, если бы поддержали кацапов - прилетело бы сразу что-то адекватное. и по санкциям и по оружию. ну наоборот тоже неплохо бы вышло.
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22.03.2022 01:19 Відповісти
Твари
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22.03.2022 01:25 Відповісти
Для Китая подсанкционная паРаша - рай для впаривания своих товаров по завышенной цене и покупки рассейских энергоносителей - по заниженной.

Да и как китайские коммунисты могут выступить против паРаши, когда и капиталистические США выступают против неё? По формуле "враг моего врага - мой друг" получится, что китайские коммуняки дружат с США. Совершенно не знаком с внутрикитайской пропагандой, но подозреваю, что она против США.

Так что, неудивительно. Обидно и отвратительно - да.
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22.03.2022 01:57 Відповісти
Очікувано . Практично як і решта світу.
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22.03.2022 02:02 Відповісти
Подорожчає хліб в Єгипті у два рази восени - побачимо що "решта світу" заспіває.
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22.03.2022 02:38 Відповісти
Та вони не дбають. US та UK дають зброю, хоча могли б зробить набагато більше. А різниця між Європою та Китаєм, тільки в стурбованості. Так Китай хоч чесно каже, що їм до сраки. До самого Китаю ставлюся негативно, як і до всякої іншої диктатури. Невистачало ще бути записаним в Китаєфіли. Вистачить і Арахаміі для цього збоченства.
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22.03.2022 02:53 Відповісти
Почнуться хлібні бунти - почнуть дбати. І чайники теж.
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22.03.2022 06:29 Відповісти
субсидії нехай назначають
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22.03.2022 08:02 Відповісти
За нейтралітет доведеться заплатити у вигляді високих цін на нафту та продовольство. Зважаючи на кількість китайців - це програшний підхід. Втім, нічого іншого від поведеного на ідеологіїї товариша Ші не варто було очікувати.
зі - а таки пам'ятає, байстюк, історію з Хувейем. Яйця таки не залізні.
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22.03.2022 02:37 Відповісти
именно поэтому все отношения с китаем должны быть навсегда разорваны... пусть сам покупает свое дерьмо...
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22.03.2022 05:08 Відповісти
Пекін не квапиться зайняти Сибір,щоб не опинитися під ядерним ураженням в разі обміну ядерними ударами...Як стане відомо,що бункерний щур точно. не натисне кнопку -тоді майже за мить все буде окуповано...
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22.03.2022 06:24 Відповісти
Не покупать китайское дерьмо.
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22.03.2022 07:43 Відповісти
Старая китайская мудрость гласит: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо проплывет труп твоего врага. Надіємось вони рашку чекають
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22.03.2022 08:54 Відповісти
І сша і китаю,чим довше війна ,тим краще...виснажити россію війною і санкціями,а потім робити з нею що хочешь,і в кожного свій інтерес...думаю в раші розуміють це,але контузія голови путіна,не дасть йому відступити
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22.03.2022 08:55 Відповісти
Зброю наступальну не дають,а захисну сто раз думають,тобто тримають конфлікт чим по довше
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22.03.2022 08:57 Відповісти
Якби у формально незалежної України була хоч крапля справжньої незалежності "невизнаного" Тайваню, то ніхто б на нас навіть не мріяв напасти.
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22.03.2022 11:14 Відповісти
 
 