Китай не буде ні підтримувати, ні зупиняти війну Росії проти України, - Bloomberg
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Китайська влада навряд чи вдасться до будь-яких дій як щодо підтримки Росії, так і щодо тиску на неї із закликом зупинити війну в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на УП, про це пише Bloomberg
Журналісти звернули увагу, що пресрелізи США та Китаю після перемовин Джо Байден і Сі Цзіньпіня дуже різнились. У США основна увага була зосереджена на війні в Україні та санкційному тиску на Росію, тоді як китайський уряд звернув увагу на прихильності Байдена до невизнання незалежності Тайваня та небажанні вести "холодну війну" між США і Китаєм.
Тому вони припускають, що Китай буде опиратися намаганням Росії втягнути його у війну проти України та не надаватиме суттєвої військово-матеріальної допомоги. Але водночас, уряд Китаю не хоче тиснути на Росію із закликом припинення війни.
Однак у статті зазначають, що довгострокова війна Росії проти України принесе суттєвих втрат китайській економіці. Питання лише в тому, наскільки довго і який обсяг втрат готовий терпіти Китай.
Автор статті зазначає, що підписання заяви про стратегічне партнерство 4 лютого 2022 року стало для Китаю тягарем, адже тепер він не може цілком відмовитися від підтримки Росії, але можлива майбутня поразка російських військ в Україні в майбутньому стане катастрофою і для Китаю.
Китай не готовий вести відкрите протистояння із Заходом, тому що 52% зовнішьної торгівлі припадає на США, Європу та Японію, тоді як із Росією торгівля Китаю становить заледве 4%. Тому китайське керівництво вирішило намагатися мінімізувати підтримку Путіна, але так само не втручатися, аби не дестабілізувати ситуацію додатково.
Будь ласка, зачекайте...
Рашковани будуть працювати за миску помиїв
1 припускають-предполагают .суттєвої -существенной
2 та не надаватиме суттєвої військово-матеріальної допомоги
3Вывод: Китай. будет помогать и деньгами.в Китае за 90 $ миллиардов ху*ла лежит и ресурсами.дроны .и т.д двойного назначения . т.д. электронику .начинку для ракет.
Пишу одно и тоже уже месяц.тут все ровно до людей не доходит.
Китай просто облажался поверив ху*лу. что военная компания в Украине пройдет за пару дней.
Музыка: В. Мурадели Слова: М. Вершинин
Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.
Припев:
Москва - Пекин.
Москва - Пекин.
Идут, идут вперёд народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы.
Слышен на Волге голос Янцзы,
Видят китайцы сиянье Кремля;
Мы не боимся военной грозы;
Воля народов сильнее грозы;
Нашу победу славит Земля.
Источник teksty-pesenok.ru
Припев.
В мире прочнее не было уз;
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз;
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!
Припев.
літачок впав?? Бог не фраер-він все бачить
Да и как китайские коммунисты могут выступить против паРаши, когда и капиталистические США выступают против неё? По формуле "враг моего врага - мой друг" получится, что китайские коммуняки дружат с США. Совершенно не знаком с внутрикитайской пропагандой, но подозреваю, что она против США.
Так что, неудивительно. Обидно и отвратительно - да.
зі - а таки пам'ятає, байстюк, історію з Хувейем. Яйця таки не залізні.