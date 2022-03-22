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Пропаганда в РФ вдвічі занижує статистику загиблих військових на війні проти України, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Російські окупанти намагаються приховати втрати у своїх лавах.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Міноборони РФ було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше…", - йдеться в повідомленні.

"Офіційний речник МО РФ Конашенков усе це озвучив у деталях на сторінках російської "Комсомольської правди". Але майже відразу з найчесніших пропагандистських міркувань відбулося редагування статті та вичленовування фрагмента про масову загибель військовослужбовців РФ. Фрагмент "за даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 особу, поранення отримали 16153 особи…" просто зник. І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду", - додав Подоляк.

За словами Подоляка, оригінал статті спочатку було видалено, а потім відредаговано. Однак матеріал зберігся в архіві інтернету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поховала більше солдатів, ніж офіційно визнала втрат, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Как же вы задолбали... С какого перепугу вы решили, что для них гибель десятков тысяч это катастрофа? Они празднуют гибель 50 миллионов только своих и для них это норм...
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22.03.2022 01:05
+9
Вже завоняли усі поля, везіть своїх кацездохів до мамок алкачок.
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22.03.2022 01:02
+7
плювати на кацапячу пропаганду, аби кацапів менше було.
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22.03.2022 01:12
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Вже завоняли усі поля, везіть своїх кацездохів до мамок алкачок.
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22.03.2022 01:02 Відповісти
Потрохи заривають
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22.03.2022 04:54 Відповісти
Как же вы задолбали... С какого перепугу вы решили, что для них гибель десятков тысяч это катастрофа? Они празднуют гибель 50 миллионов только своих и для них это норм...
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22.03.2022 01:05 Відповісти
10000 тис додаем на 3, так принято. На одного загиблого 3 поранених. Виходить 40000. Це ще не так багато.
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22.03.2022 01:08 Відповісти
З історії памятаю першу світову. підземні війни. Так і Сулейман не гребував.
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22.03.2022 01:11 Відповісти
плювати на кацапячу пропаганду, аби кацапів менше було.
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22.03.2022 01:12 Відповісти
В СРСР вміли читати між строк. То ж що було написано в оригіналі, що проти 500 чол. батальйону "Донбас" і 2500 чол. 54-ї бригади, було брошено більше 2 дивізій, з яких майже 10 тис. зашкварилися а ще 16 відправлені залізувати рани, але так "нациків-наркоманів" не знищили. Як сказав би Швондєр...
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22.03.2022 01:35 Відповісти
як це мудро тролити кацапів про їх втрати і взагалі не озвучувати наші втрати, озвучувати хохми про чорнобаєвський аеропорт і мовчати про 79 бригаду Миколаїв, от же поцало ти подоляк
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22.03.2022 01:56 Відповісти
Добре, але вони хоть заменшено але визнають свої втрати навідміну від наших, які взагалі засекретили їх, щоб нелякати і люди небоялись іти воювати
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22.03.2022 04:44 Відповісти
 
 