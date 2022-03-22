ЗСУ провели контратаку на Миколаївському напрямку і змусили окупантів відступити на невигідні позиції, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південному напрямку бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні відзначається: "На Південнобузькому напрямку окупанти перейшли до оборонних дій, здійснюють заходи з відновлення боєздатності, намагаються відновлювати пошкоджену броньовану техніку.
На Миколаївському напрямку, внаслідок контратаки підрозділів Збройних Сил України, противник змушений відступити на невигідні рубежі".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
противник присів на склотару)