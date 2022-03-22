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Миколаївська область (1821) ЗСУ (5704)

ЗСУ провели контратаку на Миколаївському напрямку і змусили окупантів відступити на невигідні позиції, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південному напрямку бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "На Південнобузькому напрямку окупанти перейшли до оборонних дій, здійснюють заходи з відновлення боєздатності, намагаються відновлювати пошкоджену броньовану техніку.

На Миколаївському напрямку, внаслідок контратаки підрозділів Збройних Сил України, противник змушений відступити на невигідні рубежі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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А чого не добити на невигідних рубежах? Правда всего не знаю.
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22.03.2022 01:49 Відповісти
Завтра.
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22.03.2022 01:55 Відповісти
Тобто вже сьогодні
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22.03.2022 01:55 Відповісти
Марчелло! Так тримати! Якби ще й Херсон звільнив...
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22.03.2022 01:57 Відповісти
Тому і молодець, що всьому свій час.
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22.03.2022 08:11 Відповісти
> противник змушений відступити на невигідні позиції

противник присів на склотару)
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22.03.2022 03:27 Відповісти
Земля должна гореть под ногами рашиSSкого оккупанта!!
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22.03.2022 05:56 Відповісти
гнать, не давая возможности закрепится
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22.03.2022 08:46 Відповісти
 
 