Байден, Джонсон, Макрон, Шольц та Драгі обговорили війну в Україні, - Білий дім
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Президент США Джон Байден обговорив війну в Україні з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, прем'єром Італії Драгі та прем'єром Британії Джонсоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
"Лідери обговорили серйозні занепокоєння з приводу жорстокої тактики Росії в Україні, включаючи її напади на мирних жителів. Вони наголосили на своїй постійній підтримці України, у тому числі шляхом надання допомоги в безпеці відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарної допомоги мільйонам українців, які втекли від насильства", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони також розглянули останні дипломатичні зусилля на підтримку зусиль України щодо припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Но все равно нужно!
Серйозні занепокоєння обговорили..
обговорили..
обгово...заснули
1 - Референдум не может проводится в военное для страны время.
2 - Референдум не может проводится при наличии оккупированных территорий и на оккупированных территориях.
3 - Референдум не может проводится при геноциде и переселении других народов на территорию Украины тем более народа представителя оккупантов.
Если даже этот референдум и произойдет, то результаты какими бы они не были не будут признаны международным сообществом. Референдум это фактически капитуляция независимо от результатов.
При Байдені, в Чорне море, перед самою агресією РФ не зайшов жоден есмінець.
Саме Дональд Трамп натиснув на Німеччину й змусив заморозити "Північний Потік -2"
Байден же дозволив побудову ПП-2, чим розв'язав Росії руки для агресії проти України - її транзиту в ЄС в обхід України вже майже нічого не загрожувало.
Саме Трамп будував трубопроводи в США аби залити ЄС американськими й канадійськими вуглеводнями й викинути з того ринку Росію. Американські видобувники сланцю давили Росію низькими цінами на нафту.
І саме при Байдену, видобуток і постачання американських вуглеводнів в ЄС, фактично, були придушені, побудова транспортуючих трубопроводів в США була припинена (типу "не екологічно", ага). А ху₴ло почало відгодовуватися на нафті й газу для нападу на Україну.
они постоянно заявляют в контексте "если бы был я президентом..."
зачем ядерное, можно было хотя бы в черном море все корабли рашки блокировать
уже было бы чтото, а то там только они
для пиара в декабре там плавани авианосцы сша и британии, а когда реально они нужны
то там никого нет
Я, не про Україну. Я, про Ваших спеціалістів.
https://gazeta.ua/articles/regions/_mer-borispolya-zaklikav-zhiteliv-yihati-z-mista/1077435
Если они сдают Борисполь, то это все….
как можно было подпустить туда орков??
Який ниций цинізм. Людина, що своїми діями та/чи бездіяльністю зробила все, щоб ху"ло напало на Україну, починає нам тут розказувати, щоб ми не надто сильно ******* кацапську гниду, бо воно, бачте, може "ескалувати". Мовляв, досить вам, хохли, видєлуваться - ви вже показали свій героїзм - задовольніться цим - і домовляйтеся з ху"лом про "повзучу капітуляцію"?
А ні, то що?
Дозволите полоумному касабу бомбу на нас ядерну кинути? Ну то хай це буде на вашій совісті. Ми воюємо зараз за те, щоб просто бути на цій Землі. Щоб просто називатися людьми. Щоби просто мати власну людську гідність. Якщо ми відступимо - ми втратимо все. Ми втратимо Себе. Свою Душу. Свою Гідність. Ми втратимо Бога. Бо Бог - це є Любов. А де страх - там немає Любові, а тому немає й Бога. Немає майбутнього. Нічого немає.
Якщо ми здамося - ми зрадимо не лише самих себе - ми зрадимо увесь Світ. Котрий дивиться зараз на Нас, з Надією - чи встоїмо? Ми зрадимо всіх людей - котрі мріють про Свободу. Бо якщо залякають нас - залякають будь кого. Якщо здамося ми - цей Світ здасться тим більше. Здасться страху - перед чим завгодно. Цей Світ втратить Свободу.
В Україні зараз іде війна, не лише за Українців. В Україні зараз йде війна за весь вільний Світ. Українці зараз страждають, помирають - за свободу цілого Світу. А ви нам, розказуєте тут щось, ницо, аби ми тільки не надто сильно били цю рашистську сатанинську сволоту.
Замість дати нам зброї. Замість перестати гальмувати для нас необхідні поставки. Замість прикрутити ху!лу остаточно "кисень". Знайте, якщо це *********, таки кине на нас ядерну бомбу, ви, *****, ніколи не відмиєтися від цього. Ви горітимите в пеклі вічно.
З Украины-- ..... вон.