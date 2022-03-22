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Байден, Джонсон, Макрон, Шольц та Драгі обговорили війну в Україні, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джон Байден обговорив війну в Україні з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, прем'єром Італії Драгі та прем'єром Британії Джонсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Лідери обговорили серйозні занепокоєння з приводу жорстокої тактики Росії в Україні, включаючи її напади на мирних жителів. Вони наголосили на своїй постійній підтримці України, у тому числі шляхом надання допомоги в безпеці відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарної допомоги мільйонам українців, які втекли від насильства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони також розглянули останні дипломатичні зусилля на підтримку зусиль України щодо припинення вогню.

Також читайте: У відповідь на санкції Росія буде робити атаки на об'єкти критичної інфраструктури США, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Нефтяное эмбарго и санкции против финансового сектора. Или ссыкотно?
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22.03.2022 01:50
+11
Лідери обговорили серйозні занепокоєння
Серйозні занепокоєння обговорили..
обговорили..
обгово...заснули
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22.03.2022 01:56
+11
Зеленский заявил о вероятности проведения референдума относительно ключевых вопросов направления Украины.
1 - Референдум не может проводится в военное для страны время.
2 - Референдум не может проводится при наличии оккупированных территорий и на оккупированных территориях.
3 - Референдум не может проводится при геноциде и переселении других народов на территорию Украины тем более народа представителя оккупантов.
Если даже этот референдум и произойдет, то результаты какими бы они не были не будут признаны международным сообществом. Референдум это фактически капитуляция независимо от результатов.
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22.03.2022 01:59
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Нефтяное эмбарго и санкции против финансового сектора. Или ссыкотно?
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22.03.2022 01:50 Відповісти
Надо было сразу. Сейчас уже поздновато.
Но все равно нужно!
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22.03.2022 01:58 Відповісти
надо было в 2014 году
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22.03.2022 02:07 Відповісти
Втекли від насильства. ***. В них зовсім криша їде? Мусіли покинути свое місце проживання.
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22.03.2022 01:54 Відповісти
Обговорюють що будуть пізніше обговорювати
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22.03.2022 01:54 Відповісти
Лідери обговорили серйозні занепокоєння
Серйозні занепокоєння обговорили..
обговорили..
обгово...заснули
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22.03.2022 01:56 Відповісти
Зеленский заявил о вероятности проведения референдума относительно ключевых вопросов направления Украины.
1 - Референдум не может проводится в военное для страны время.
2 - Референдум не может проводится при наличии оккупированных территорий и на оккупированных территориях.
3 - Референдум не может проводится при геноциде и переселении других народов на территорию Украины тем более народа представителя оккупантов.
Если даже этот референдум и произойдет, то результаты какими бы они не были не будут признаны международным сообществом. Референдум это фактически капитуляция независимо от результатов.
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22.03.2022 01:59 Відповісти
Виліз Єрмак і почалося що в Люсі що в Подоляночки словесний понос,про Порошенка та погане НАТО. ДБР активізувалося, знову щось недобре задумали.
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22.03.2022 05:49 Відповісти
Вообще, это хорошие симптомы, когда лидеры ведущих экономик договариваются мимо йенсов и *******.
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22.03.2022 02:00 Відповісти
21 марта экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил: если бы он до сих пор находился в Белом доме, США бы действовали намного решительнее для того, чтобы вынудить Владимира Путина отказаться от войны в Украине. Трамп заявляет, что было необходимо предупредить президента России, что если он еще раз упомянет о ядерном оружии, к границам России будут отправлены подводные лодки и самолеты, несущие ядерное оружие. "Будучи президентом США вы не можете позволить этой трагедии продолжаться. Вы не можете позволить тысячам людей погибнуть", - заявил Трамп.
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22.03.2022 02:00 Відповісти
Трамп лякав,лякав Ким Чен Ина,а потом сам злякався і здриснув від Північної Кореї.
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22.03.2022 02:04 Відповісти
Трамп каже правду. Коли він був Президентом, то в Чорне море весь час заходили американські есмінці з "томагавками" на борту, і навіть американські бомбардувальники літали над Кримом - щойно ху"ло стягував свої війська до кордону з Україною і починав брязкати зброєю. Це робив Трамп. На ділі.
При Байдені, в Чорне море, перед самою агресією РФ не зайшов жоден есмінець.
Саме Дональд Трамп натиснув на Німеччину й змусив заморозити "Північний Потік -2"
Байден же дозволив побудову ПП-2, чим розв'язав Росії руки для агресії проти України - її транзиту в ЄС в обхід України вже майже нічого не загрожувало.
Саме Трамп будував трубопроводи в США аби залити ЄС американськими й канадійськими вуглеводнями й викинути з того ринку Росію. Американські видобувники сланцю давили Росію низькими цінами на нафту.
І саме при Байдену, видобуток і постачання американських вуглеводнів в ЄС, фактично, були придушені, побудова транспортуючих трубопроводів в США була припинена (типу "не екологічно", ага). А ху₴ло почало відгодовуватися на нафті й газу для нападу на Україну.
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22.03.2022 03:35 Відповісти
А понту с того, что они туда заходили. НАТО не будет вмешиваться, даже если на их глазах будет происходить десантирование в Одессе - об этом уже четко и не раз сказали.
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22.03.2022 10:03 Відповісти
это часть предвыборной гонки
они постоянно заявляют в контексте "если бы был я президентом..."
зачем ядерное, можно было хотя бы в черном море все корабли рашки блокировать
уже было бы чтото, а то там только они
для пиара в декабре там плавани авианосцы сша и британии, а когда реально они нужны
то там никого нет
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22.03.2022 08:33 Відповісти
Мета заходу затягнути )(уйла яко можна глибше в війну з Україною,щоб воно було не спроможне вставити свої роги в ймовірний конфлікт з косоокими. Правда все це за кошт життів українців,надаючі дозовану допомогу в годину по чайній ложці.
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22.03.2022 02:01 Відповісти
Який конфлікт Росії з Китаєм?До Уралу це вже фактично Китай.
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22.03.2022 02:05 Відповісти
Джон? Як це не можливо зупини гіпер звукову ракету?
Я, не про Україну. Я, про Ваших спеціалістів.
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22.03.2022 02:04 Відповісти
Референдум который предлагает Зеленский это ловушка для Украины и украинцев независимо от результатов - это шаг к капитуляции и международному непризнанию.
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22.03.2022 02:06 Відповісти
Який референдум? Я, щось пропустив?
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22.03.2022 02:10 Відповісти
Зеленский вчера заявил что решение о направлении Украины будет приниматься народом Украины путем референдума. Правда не сказав когда.
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22.03.2022 02:12 Відповісти
А де ***** сіярто? Він же там розповідає що Євросоюз і нАТО буде робити а що не буде.
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22.03.2022 02:07 Відповісти
Мер Борисполя закликав жителів їхати з міста
https://gazeta.ua/articles/regions/_mer-borispolya-zaklikav-zhiteliv-yihati-z-mista/1077435

Если они сдают Борисполь, то это все….
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22.03.2022 02:11 Відповісти
Мирных нужно вывести во избежание потерь - все правильно он говорит. Так как воевать значительно тяжелее когда мирных жителей бомбят.
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22.03.2022 02:14 Відповісти
там главный аэропорт...Это стратегич. город....
как можно было подпустить туда орков??
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22.03.2022 02:17 Відповісти
Все це було у минулому... до ЗЕленського
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22.03.2022 02:24 Відповісти
Була Україна, квітуча країна, аеропорт...
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22.03.2022 02:25 Відповісти
Які на"уй переговори? Яке на"уй припинення вогню? Про що можна говорити з убивцею, котрий прийшов до тебе додому тебе вбивати, га? Договоритися, що сьогодні, він вбив твого сина і зґвалтував твою дружину, а завтра - переріже вам усім горло?
Який ниций цинізм. Людина, що своїми діями та/чи бездіяльністю зробила все, щоб ху"ло напало на Україну, починає нам тут розказувати, щоб ми не надто сильно ******* кацапську гниду, бо воно, бачте, може "ескалувати". Мовляв, досить вам, хохли, видєлуваться - ви вже показали свій героїзм - задовольніться цим - і домовляйтеся з ху"лом про "повзучу капітуляцію"?
А ні, то що?
Дозволите полоумному касабу бомбу на нас ядерну кинути? Ну то хай це буде на вашій совісті. Ми воюємо зараз за те, щоб просто бути на цій Землі. Щоб просто називатися людьми. Щоби просто мати власну людську гідність. Якщо ми відступимо - ми втратимо все. Ми втратимо Себе. Свою Душу. Свою Гідність. Ми втратимо Бога. Бо Бог - це є Любов. А де страх - там немає Любові, а тому немає й Бога. Немає майбутнього. Нічого немає.
Якщо ми здамося - ми зрадимо не лише самих себе - ми зрадимо увесь Світ. Котрий дивиться зараз на Нас, з Надією - чи встоїмо? Ми зрадимо всіх людей - котрі мріють про Свободу. Бо якщо залякають нас - залякають будь кого. Якщо здамося ми - цей Світ здасться тим більше. Здасться страху - перед чим завгодно. Цей Світ втратить Свободу.
В Україні зараз іде війна, не лише за Українців. В Україні зараз йде війна за весь вільний Світ. Українці зараз страждають, помирають - за свободу цілого Світу. А ви нам, розказуєте тут щось, ницо, аби ми тільки не надто сильно били цю рашистську сатанинську сволоту.
Замість дати нам зброї. Замість перестати гальмувати для нас необхідні поставки. Замість прикрутити ху!лу остаточно "кисень". Знайте, якщо це *********, таки кине на нас ядерну бомбу, ви, *****, ніколи не відмиєтися від цього. Ви горітимите в пеклі вічно.
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22.03.2022 03:38 Відповісти
Референдум? Я і так знаю, що 73% будуть проти НАТО і за любов з Росією.
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22.03.2022 05:12 Відповісти
Миллионов украинок, не украинцев.
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22.03.2022 09:31 Відповісти
Драги, Шольц, Макрон !! -
З Украины-- ..... вон.
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16.06.2022 11:55 Відповісти
 
 