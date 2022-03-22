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Путін притиснутий до стіни. Чим сильніше - тим суворіше він діє, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосовувала гіперзвукові ракети під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами Байдена, це єдине, що Росія може застосовувати з упевненістю.

"Путін притиснутий до стіни. Він не передбачав масштабу чи сили нашої єдності, і чим ближче його спина до стіни, тим суворіше тактика, яку він може застосувати", - наголосив президент США.

Байден повторив попередження про те, що Росія може провести "операції під чужим прапором", включаючи можливість атаки з хімічною зброєю в Україні.

"Як тільки він (Путін. - Ред.) каже, що НАТО, Україна або США збираються щось зробити, це означає, що він готується це зробити. Це не жарт", - додав він.

Також читайте: США підтверджує використання РФ гіперзвукових ракет проти України ще минулого тижня, - CNN

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Не устану повторять - на войне главное правило не потерять бдительность. Плохой солдат тот кто мечтает умереть за Украину, хорош тот кто тупо убивает за Украину и убивает много не подставляя себя и боевых товарищей.
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22.03.2022 02:17
+30
Саме час натиснути ще сильніше і швидше. І розчавити.
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22.03.2022 02:06
+14
Скорее насколько вы даете на столько ***** и действует. ***** и напало на Украину только после того как убедилось как все страны заявили что не будут помогать Украине.
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22.03.2022 02:15
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Саме час натиснути ще сильніше і швидше. І розчавити.
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22.03.2022 02:06 Відповісти
тоді ***** буде дуже суворо стікати по стінці.
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22.03.2022 02:16 Відповісти
Згідний з одним. Що пуйло є пуйло.
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22.03.2022 02:06 Відповісти
Ну нарешті Байден зрозумів, з ким ми маємо діло.
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22.03.2022 02:12 Відповісти
Скорее насколько вы даете на столько ***** и действует. ***** и напало на Украину только после того как убедилось как все страны заявили что не будут помогать Украине.
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22.03.2022 02:15 Відповісти
до нападения шли в Украину РПГ и т.п., но это не помощь?

прием беженцев, гуманитарка, военка - не помощь?

напали после того как власть вами выбранная анонсировала шашлыки в мае.
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22.03.2022 11:07 Відповісти
Не устану повторять - на войне главное правило не потерять бдительность. Плохой солдат тот кто мечтает умереть за Украину, хорош тот кто тупо убивает за Украину и убивает много не подставляя себя и боевых товарищей.
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22.03.2022 02:17 Відповісти
Плюсую. Наши козаки шли в бой очертя голову.
Кацапы почему-то решили, что их сломя голову это одно и тоже.
Патриотический нарратив ёпта - безголовое (тупое) тело командирам нужнее.
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22.03.2022 02:38 Відповісти
Как бы там ни было, но раша не в состоянии переломить ситуацию. ***** просрало всё.
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22.03.2022 02:18 Відповісти
21 марта экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил: если бы он до сих пор находился в Белом доме, США бы действовали намного решительнее для того, чтобы вынудить Владимира Путина отказаться от войны в Украине. Трамп заявляет, что было необходимо предупредить президента России, что если он еще раз упомянет о ядерном оружии, к границам России будут отправлены подводные лодки и самолеты, несущие ядерное оружие. "Будучи президентом США вы не можете позволить этой трагедии продолжаться. Вы не можете позволить тысячам людей погибнуть", - заявил Трамп.
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22.03.2022 02:20 Відповісти
Та да - языком махать не мешки ворочать.
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22.03.2022 02:21 Відповісти
Трамп ****** по Сирии сотнями крылатых ракет-когда там официально находилис войска Парашки. трамп это не сцикун и не маразматик-в отличии от Байдена
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Трамп не говорит а делает!
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22.03.2022 02:40 Відповісти
Трамп каже правду. Коли він був Президентом, то в Чорне море весь час заходили американські есмінці з "томагавками" на борту, і навіть американські бомбардувальники літали над Кримом - щойно ху"ло стягував свої війська до кордону з Україною і починав брязкати зброєю. Це робив Трамп. На ділі.
При Байдені, в Чорне море, перед самою агресією РФ не зайшов жоден есмінець.
Саме Дональд Трамп натиснув на Німеччину й змусив заморозити "Північний Потік -2"
Байден же дозволив побудову ПП-2, чим розв'язав Росії руки для агресії проти України - її транзиту в ЄС в обхід України вже майже нічого не загрожувало.
Саме Трамп будував трубопроводи в США аби залити ЄС американськими й канадійськими вуглеводнями й викинути з того ринку Росію. Американські видобувники сланцю давили Росію низькими цінами на нафту.
І саме при Байдену, видобуток і постачання американських вуглеводнів в ЄС, фактично, були придушені, побудова транспортуючих трубопроводів в США була припинена (типу "не екологічно", ага). А ху₴ло почало відгодовуватися на нафті й газу для нападу на Україну.
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22.03.2022 02:52 Відповісти
у президентов США фирменная фраза - "если бы я был президентом". И так каждый бывший президент, кто не у дел
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22.03.2022 02:30 Відповісти
А по поводу ЯО согласен. Нельзя позволять сумасшедшему старику ставить под угрозу миллиарды жизней. И пресекать угрозы адекватными ответами
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22.03.2022 02:32 Відповісти
Походу если б трамп остпося, счас бы ядерный армагеддон случился...
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22.03.2022 03:24 Відповісти
В рашке старый маразматик и в США старый маразматик. Когдда в США был ДЕЕСПОСОБНЫЙ Президент-он не побоялся реакции Парашки и нанес по военным обьектам Сирии удар в больше сотни крылатых ракет. Украине не нужны обеспокоенности США Украине нужны американские крылатые ракеты,ударные дроны,самолеты и Петриоты
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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22.03.2022 02:39 Відповісти
Він не передбачав масштабу чи сили нашої єдності - думаю, что вы будете ссать даже передать нам истребители, он знал.

чим ближче його спина до стіни, тим суворіше тактика, яку він може застосувати - не понял, это в духе "нельзя допускать эскалацию"? Может, заберёте обратно джавелины, а то лысый карлик будет очень суровым? Это у них такое продолжение идеологии толерантности к меньшинствам, учитывая, что таких террористов, как путлер, единицы, и к ним надо быть толерантным? Может, с массовыми убийцами надо сначала вести диалог вместо высшей меры наказания? Знаю, что над Бушем-младшим многие посмеивались, но как бы он выражался, когда какая-то взбесившаяся макака выкашивает безоружных граждан в Европе и грозит НАТО ядерным оружием? Наверное, при твёрдом президенте США и карлик бы так не наглел, а тут можно припугнуть даже грозные США применением ЯО, и всё, поставки истребителей отменили. Ваша мягкотелость вам ещё вылезет боком в ближайшие 10 лет, путлер перед своей смертью ещё не раз попытается проверить НАТО на прочность.
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22.03.2022 02:50 Відповісти
Який ниций цинізм. Людина, що своїми діями та/чи бездіяльністю зробила все, щоб ху"ло напало на Україну, починає нам тут розказувати, щоб ми не надто сильно ******* кацапську гниду, бо воно, бачте, може "ескалувати". Мовляв, досить вам, хохли, видєлуваться - ви вже показали свій героїзм - задовольніться цим - і домовляйтеся з ху"лом про "повзучу капітуляцію".
А ні, то що?
Дозволите полоумному касабу бомбу на нас ядерну кинути? Ну то хай це буде на вашій совісті. Ми воюємо зараз за те, щоб просто бути на цій Землі. Щоб просто називатися людьми. Щоби просто мати власну людську гідність. Якщо ми відступимо - ми втратимо все. Ми втратимо Себе. Свою Душу. Свою Гідність. Ми втратимо Бога. Бо Бог - це є Любов. А де страх - там немає Любові, а тому немає й Бога. Немає майбутнього. Нічого немає.
Якщо ми здамося - ми зрадимо не лише самих себе - ми зрадимо увесь Світ. Котрий дивиться зараз на Нас, з Надією - чи встоїмо? Ми зрадимо всіх людей - котрі мріють про Свободу. Бо якщо залякають нас - залякають будь кого. Якщо здамося ми - цей Світ здасться тим більше. Здасться страху - перед чим завгодно. Цей Світ втратить Свободу.
В Україні зараз іде війна, не лише за Українців. В Україні зараз йде війна за весь вільний Світ. Українці зараз страждають, помирають - за свободу цілого Світу. А ви нам, розказуєте тут щось, ницо, аби ми тільки не надто сильно били цю рашистську сатанинську скотину.
Замість дати нам зброї. Замість перестати гальмувати для нас необхідні поставки. Замість прикрутити ху!лу остаточно "кисень". Знайте, якщо це *********, таки кине на нас ядерну бомбу, ви, *****, ніколи не відмиєтися від цього. Ви горітимите в пеклі вічно.
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22.03.2022 03:19 Відповісти
За вільний світ? Судячи з новин і дій,вільний світ так не рахує))
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22.03.2022 08:50 Відповісти
кого ти хочеш залякати, падло? відпрацьовуєш тут свої "срібняки"? Дуй звідси.
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22.03.2022 03:26 Відповісти
Якраз в умовах міста вона найменш ефективна.
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22.03.2022 04:17 Відповісти
политическое руководство США, Европы и НАТО панически боятся путлера - это очевидно
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22.03.2022 05:20 Відповісти
Насправді ні. Він тепер для всіх - просто piñata. Гнилість російського війська була старанно занотована.
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22.03.2022 06:27 Відповісти
куйло скажена свинособака. Лікування нема. Тільки знищити...
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22.03.2022 06:43 Відповісти
і поскоріше
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22.03.2022 07:10 Відповісти
 
 