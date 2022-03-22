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Путін притиснутий до стіни. Чим сильніше - тим суворіше він діє, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосовувала гіперзвукові ракети під час вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За словами Байдена, це єдине, що Росія може застосовувати з упевненістю.
"Путін притиснутий до стіни. Він не передбачав масштабу чи сили нашої єдності, і чим ближче його спина до стіни, тим суворіше тактика, яку він може застосувати", - наголосив президент США.
Байден повторив попередження про те, що Росія може провести "операції під чужим прапором", включаючи можливість атаки з хімічною зброєю в Україні.
"Як тільки він (Путін. - Ред.) каже, що НАТО, Україна або США збираються щось зробити, це означає, що він готується це зробити. Це не жарт", - додав він.
Топ коментарі
+34 Виктор Дийнега
показати весь коментар22.03.2022 02:17
+30 fresh guacamole
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+14 Green sheet
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прием беженцев, гуманитарка, военка - не помощь?
напали после того как власть вами выбранная анонсировала шашлыки в мае.
Кацапы почему-то решили, что их сломя голову это одно и тоже.
Патриотический нарратив ёпта - безголовое (тупое) тело командирам нужнее.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Трамп не говорит а делает!
При Байдені, в Чорне море, перед самою агресією РФ не зайшов жоден есмінець.
Саме Дональд Трамп натиснув на Німеччину й змусив заморозити "Північний Потік -2"
Байден же дозволив побудову ПП-2, чим розв'язав Росії руки для агресії проти України - її транзиту в ЄС в обхід України вже майже нічого не загрожувало.
Саме Трамп будував трубопроводи в США аби залити ЄС американськими й канадійськими вуглеводнями й викинути з того ринку Росію. Американські видобувники сланцю давили Росію низькими цінами на нафту.
І саме при Байдену, видобуток і постачання американських вуглеводнів в ЄС, фактично, були придушені, побудова транспортуючих трубопроводів в США була припинена (типу "не екологічно", ага). А ху₴ло почало відгодовуватися на нафті й газу для нападу на Україну.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
чим ближче його спина до стіни, тим суворіше тактика, яку він може застосувати - не понял, это в духе "нельзя допускать эскалацию"? Может, заберёте обратно джавелины, а то лысый карлик будет очень суровым? Это у них такое продолжение идеологии толерантности к меньшинствам, учитывая, что таких террористов, как путлер, единицы, и к ним надо быть толерантным? Может, с массовыми убийцами надо сначала вести диалог вместо высшей меры наказания? Знаю, что над Бушем-младшим многие посмеивались, но как бы он выражался, когда какая-то взбесившаяся макака выкашивает безоружных граждан в Европе и грозит НАТО ядерным оружием? Наверное, при твёрдом президенте США и карлик бы так не наглел, а тут можно припугнуть даже грозные США применением ЯО, и всё, поставки истребителей отменили. Ваша мягкотелость вам ещё вылезет боком в ближайшие 10 лет, путлер перед своей смертью ещё не раз попытается проверить НАТО на прочность.
А ні, то що?
Дозволите полоумному касабу бомбу на нас ядерну кинути? Ну то хай це буде на вашій совісті. Ми воюємо зараз за те, щоб просто бути на цій Землі. Щоб просто називатися людьми. Щоби просто мати власну людську гідність. Якщо ми відступимо - ми втратимо все. Ми втратимо Себе. Свою Душу. Свою Гідність. Ми втратимо Бога. Бо Бог - це є Любов. А де страх - там немає Любові, а тому немає й Бога. Немає майбутнього. Нічого немає.
Якщо ми здамося - ми зрадимо не лише самих себе - ми зрадимо увесь Світ. Котрий дивиться зараз на Нас, з Надією - чи встоїмо? Ми зрадимо всіх людей - котрі мріють про Свободу. Бо якщо залякають нас - залякають будь кого. Якщо здамося ми - цей Світ здасться тим більше. Здасться страху - перед чим завгодно. Цей Світ втратить Свободу.
В Україні зараз іде війна, не лише за Українців. В Україні зараз йде війна за весь вільний Світ. Українці зараз страждають, помирають - за свободу цілого Світу. А ви нам, розказуєте тут щось, ницо, аби ми тільки не надто сильно били цю рашистську сатанинську скотину.
Замість дати нам зброї. Замість перестати гальмувати для нас необхідні поставки. Замість прикрутити ху!лу остаточно "кисень". Знайте, якщо це *********, таки кине на нас ядерну бомбу, ви, *****, ніколи не відмиєтися від цього. Ви горітимите в пеклі вічно.