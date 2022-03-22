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зброя (5750) США (14465)

Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,польща

В Вашингтоні стверджують, що відправлення нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів вже розпочалося, однак ще не надійшло до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомляє CNN.

"Ми все ще доопрацьовуємо відправлення, але як воно надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром",- заявив журналістам старший представник Пентагону.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги - після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з проханням про додаткову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорюється варіант відправки Україні турецьких С-400 в обмін на зняття санкцій з Туреччини, - США

Інший чиновник адміністрації повідомив CNN, що планується, що доставка обладнання почалася на цих вихідних, тому перші надходження мають надійти вже в найближчі кілька днів.

"Відвантаження, безумовно, почалися", – зазначив чиновник, а не фактичне прибуття допомоги.

Як зазначається, ці вантажі матимуть вирішальне значення для оборони України від російського натиску, оскільки включатимуть комплекси ППО. Також Україна вперше отримує 100 дронів-камікадзе Switchblade.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подоляк - посадовцям: Не повідомляйте про будь-яке постачання зброї та підготовку до контрнаступів з боку ЗСУ!. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+68
Ждем заявление от наших придурков,каким маршрутом и куда будет ехать,делаем ставки,кто будет первым
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22.03.2022 02:33
+62
Many thanks to American friends for supporting Ukraine!
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22.03.2022 02:34
+56
Я звісно все розумію, але наше суспільство саме винне, воно замість "армія, мова, віра, Вільха-М, Грім-2,Нептун,Верба" обрало дороги і я вам нічего нє должен і це гірка правда сьогоднішньої реальності.
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22.03.2022 02:55
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Ждем заявление от наших придурков,каким маршрутом и куда будет ехать,делаем ставки,кто будет первым
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22.03.2022 02:33 Відповісти
я на Геращенко ставлю)
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22.03.2022 02:36 Відповісти
Падоляк,у него уже опыт есть с Яворивским полигоном.
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22.03.2022 09:28 Відповісти
Дааа, этот ***** со своей ****** арахамийской с радостью бы фотканулись в пункте выгрузки. Главное правильно подобрать задний фон и обязательно (!) указать в посте с фоткой где было снято.
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22.03.2022 16:55 Відповісти
Ни когда столько не врут как до выборов, во время войны и после охоты!🙂👍💥
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22.03.2022 04:46 Відповісти
"и по натуре" воно вже в Україні. Така політика Штатів щодо інформування про постачання озброєння.
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22.03.2022 09:39 Відповісти
дай Боже
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22.03.2022 09:55 Відповісти
Хочеться вірити, що так воно і є
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22.03.2022 10:47 Відповісти
Лучше бы заткнулись и получали молча ! 👅 - ВРАГ
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22.03.2022 09:47 Відповісти
Слишком много зашкваров и вреда для ВСУ(и Украины в целом ) от просто "придурков".
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22.03.2022 02:38 Відповісти
пускай говорят.до этого им не было сомнений не верить нашим .некоторым идиотам .сейчас можно поработать и над дезой.
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22.03.2022 02:40 Відповісти
И фото на фоне с Ермаком и Подоляком .
И привязка к геолокоции.
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22.03.2022 09:27 Відповісти
я би не сильно маскувався по дорозі руху американської зброї до українського кордону. якщо буде знищення поставки зброї за кородонами України я би хотів подивистись на обіцянки Столбенгера що "напад на амеріканське майно - буде розцінюватись як напад на НАТО"
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22.03.2022 10:04 Відповісти
Вам дали ВПН?
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22.03.2022 12:11 Відповісти
Many thanks to American friends for supporting Ukraine!
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22.03.2022 02:34 Відповісти
нагадайте, коли Байден підписав наказ про виділення зброї?

с тих пір не могли знайти американського прапорщика, щоб відчинив склад ?👿
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22.03.2022 02:39 Відповісти
Я звісно все розумію, але наше суспільство саме винне, воно замість "армія, мова, віра, Вільха-М, Грім-2,Нептун,Верба" обрало дороги і я вам нічего нє должен і це гірка правда сьогоднішньої реальності.
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22.03.2022 02:55 Відповісти
Для мене це без заперечень ще з 2019.

Але, нагадаю, Байден обіцяв нам дійсний ленд-ліз, а не кисневе голодування !

Кидалово обернеться для Байдена його Афганом-2,

а для нас, нажаль, національною катастрофою!
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22.03.2022 03:16 Відповісти
А хіба Грім-2 і Нептун це розробки 2019 року???
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22.03.2022 11:50 Відповісти
Може, хватит уже ныть?
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22.03.2022 08:20 Відповісти
"Наше суспільство" - це недороблена нація. Отже, винні ті, хто саботував формування нації на рівні державних інститутів, а не "наше суспільство". У винних є конкретні прізвища. Ті, хто толерував мережу KATSAP-FM, періодичну пресу, книготоргівлю, і ще багато чого. Так що нема чого винуватити все суспільство, воно є таким, яким його бачить "еліта".
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22.03.2022 09:43 Відповісти
Я уявляю, якою в була сильна наша армія, якби замість лозунгів під останні вибори "армія, мова, віра" з самого початку війни (з 2014 року) дійсно б займались цими питаннями (жодний організатор розстрілів на Майдані не поніс покарання, мертвечуку і його коблі дали нове життя, розформування і переслідування патріотичні добровольчі війська, майже нульове фінансування ракетної програми і т.д. і т.п.
Тепер все це оплачуєм нашими життями
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22.03.2022 11:00 Відповісти
Ти задовбав своїм Порошенком, ти просто не володієш інформацією як порошенко заробляв і мутив на ООС-АТО, на бронікаї, БТР-ах, і взагалі зброї, Нептун і Грім-2 чому 5 років проходили випробування і на їх фінансування постійно виділялися кошти, яких нехватало завжди. І взагалі, якби був Порош. сидів би він за кордоном і закликав до партизанького спротиву.
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22.03.2022 11:48 Відповісти
"ти просто не володієш інформацією як порошенко заробляв"...а звідки в тебе ця інформація?
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22.03.2022 12:02 Відповісти
Американський орел заклює кляту курку-мутанта.
Українці її засмажать і насадять на виделку.
Китай схаває і відправить у історію назавжди.
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22.03.2022 09:39 Відповісти
100 дронів-камікадзе Switchblade. эти игрушки веселые .лапти будут летать от радости.
опробовать первую сотню. думаю суммарно их будет десятки тысяч .они не так сложны в изготовление для них.
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22.03.2022 02:35 Відповісти
да и по цене
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22.03.2022 02:42 Відповісти
Лучшее соотношение цена, качество, результат.
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22.03.2022 05:34 Відповісти
Я не военный спец,но с боевыми надо бы и пустышек и посмотреть,как отработает ПВО по стае саранчи
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22.03.2022 02:43 Відповісти
Какое ПВО против цели, которая выглядит на радаре как птица? И моторчик электрический, бесшумный. Когда атакует Хароп, неприятель непроизвольно совершает акт дефекации от одного звука двигателя. Но при этом во время акта может его сбить с ЗУшки. А у американских самогубцев все просто - тихо прилетел и убил. Управление с планшета
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22.03.2022 03:37 Відповісти
Управление с телефона. Через ДIЮ.
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22.03.2022 09:03 Відповісти
так таких дронов нужно не сто а тысячи -- ведь они одноразовые!
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22.03.2022 07:38 Відповісти
они нужны чтобы вырубить пво , а не перебить всю армию
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22.03.2022 08:39 Відповісти
С легким оттенком и любовью от друзей Японии и Курил для прикура лаптеногой армии ху*ла. "бабы нарожают" Украина прикопает.
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22.03.2022 08:48 Відповісти
Це армія США?
Чи знущання над українцями?

Байден, ця зброя повинна була бути в Польщі ще під час твоєї промови тиждень тому!
А в Україні вона мала бути на другий день після промови!

це вже якась американська зрада!
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22.03.2022 02:36 Відповісти
God bless America
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22.03.2022 02:39 Відповісти
Афган-2 Джо Байдена
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22.03.2022 02:43 Відповісти
Треба вміти так закінчити довге політичне життя!
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22.03.2022 02:44 Відповісти
Дякуємо !
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22.03.2022 02:42 Відповісти
зараз зелені все це обісруть.
та і до сраці - головне в ЗСУ буде в руках зброя.
гарний вояк з гарною збоєю.
аби свої ж гніди не зрадили і з ворогом не домовилися.
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22.03.2022 02:44 Відповісти
при Пороху не було ні арміїї, ні жодного патрона допомоги, але голими руками втримали ворога

при Зеленському маємо надзвичайні ЗСУ, практично ленд-ліз і готуємось до капітуляції


Навіть зграя левів не може перемогти на чолі з командиром бараном
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22.03.2022 02:50 Відповісти
А ти сходиш по дорозі за 1млрд.грн. яка веде на Донецьк.
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22.03.2022 02:59 Відповісти
Звідки такі тупі коментатори беруться?
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22.03.2022 02:56 Відповісти
так тут сплошная ботва разных мастей
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22.03.2022 06:57 Відповісти
Бвайден вже казав що напад на допомогу Україні вони будуть розцінювати як напад на НАТО.Я думаю довезуть.
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22.03.2022 02:52 Відповісти
Думаю, имелось ввиду нападение на территории стран НАТО. Если разобьют на нашей территории, никто и слова не скажет. Поэтому нужно молчать о том, что и когда везут, и разбивать на небольшие партии.
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22.03.2022 03:49 Відповісти
а у "вас" успіх залежить саме від випадкової фотки тиктокера..? співчуваю
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22.03.2022 02:59 Відповісти
Засунь собі в дупу своє співчуття.
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22.03.2022 08:24 Відповісти
Завтра знов літак рашкостану полетить в Польщу дивитися що там до нас йде? Це так заманюють літаки кацапів на теріторію НАТО?
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22.03.2022 02:51 Відповісти
У росіян вже моральний надлом - їх б'ють скрізь, багато де покидають раніше зайняті позиції.
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22.03.2022 02:55 Відповісти
Треба бити їх зараз, поки вони не перегрупувались, не поповнились резервами та не закопались

Врешті решт, і вони теж вчаться воювати з нами

Маємо діяти швидко і переймати стратегічну ініціативу!
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22.03.2022 03:21 Відповісти
Вы еще маршрут детальный огласите, блеать.
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22.03.2022 04:10 Відповісти
вони можуть - вони, зелені владноможці, ротами все можуть.
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22.03.2022 04:43 Відповісти
Ти хочеш сказати, що Цензор - це зелені?
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22.03.2022 06:50 Відповісти
А ти косиш під дурачка?
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22.03.2022 07:31 Відповісти
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22.03.2022 05:30 Відповісти
и молодая на мокшанщине так и не узнает каков свинорылого кацапа был конец... его просто размажет по стенкам башни...
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22.03.2022 05:42 Відповісти
Америка помагает только сильным армиям, в т.ч. и украинской!
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22.03.2022 05:48 Відповісти
Всі такі експерти. Глибинні знання. А може паньство через воєнкомат на нульвій лінії продемонструє всі свої спроможності ??? Не заважайте людям воювати і працювати. Гідні справи робляться тихо!
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22.03.2022 06:16 Відповісти
Теперь нужно еще растаможить... к июлю приедет...
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22.03.2022 07:16 Відповісти
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22.03.2022 07:29 Відповісти
Молодці - це дуже корисна новина для кацапів.
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22.03.2022 07:29 Відповісти
Ви,*****,ще напишіть куди їх привезуть і поскладають!!!
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22.03.2022 09:18 Відповісти
доповідаю коротко: у війська
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22.03.2022 10:01 Відповісти
Юрко, та розіби цих довбойобів - нащо пишете це ??? Дебільний піар, поза тикай їм ротяки !
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22.03.2022 10:16 Відповісти
ДроньІ камикадзе самая лучшая штука для окопавшихся под Киевом рашистов. Только нам нужньІ тьІсячи таких дронов.
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22.03.2022 10:49 Відповісти
Вам би тільки добром розкидатися! Це ніштяки лише для вищого командного складу військ вторгнення Лаптерейху. Також для Торнадо, Ураган та інших буратинів.
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22.03.2022 11:21 Відповісти
Чекаю відео застосування Switchblade - вони можуть зіграти ключову роль у звільненні окупованих територій за мінімальних людських втрат. Але 100 одиниць явно недостатньо
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22.03.2022 11:20 Відповісти
наконец то!
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22.03.2022 12:40 Відповісти
Украине нужно вооружение, которое сможет уничтожить места запусков ракет. Нужно потопить флот и установки России!!!
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22.03.2022 13:12 Відповісти
Зеленский остановил мобилизацию! По всей стране люди штурмуют военкоматы и нигде не берут! Это гос измена!!!
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22.03.2022 16:37 Відповісти
Х У Є Н А !! За ї б а л и ви своїми зрадами. Вже все просто укомплнктовано, і бкруть поки що "ізбраніих" , або з досвідом, або з певними навиками, освітою.
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22.03.2022 16:41 Відповісти
Просьба нашим политикам и зарубежным партнерам не ******* о деталях относительно поставок Украине вооружения и военной техники, их кол-ве, номенклатуре и сроках поставок вплоть до момента получения товара.
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22.03.2022 17:08 Відповісти
 
 