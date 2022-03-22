Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, - Пентагон
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В Вашингтоні стверджують, що відправлення нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів вже розпочалося, однак ще не надійшло до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
"Ми все ще доопрацьовуємо відправлення, але як воно надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром",- заявив журналістам старший представник Пентагону.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги - після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з проханням про додаткову допомогу.
Інший чиновник адміністрації повідомив CNN, що планується, що доставка обладнання почалася на цих вихідних, тому перші надходження мають надійти вже в найближчі кілька днів.
"Відвантаження, безумовно, почалися", – зазначив чиновник, а не фактичне прибуття допомоги.
Як зазначається, ці вантажі матимуть вирішальне значення для оборони України від російського натиску, оскільки включатимуть комплекси ППО. Також Україна вперше отримує 100 дронів-камікадзе Switchblade.
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И привязка к геолокоции.
с тих пір не могли знайти американського прапорщика, щоб відчинив склад ?👿
Але, нагадаю, Байден обіцяв нам дійсний ленд-ліз, а не кисневе голодування !
Кидалово обернеться для Байдена його Афганом-2,
а для нас, нажаль, національною катастрофою!
Тепер все це оплачуєм нашими життями
Українці її засмажать і насадять на виделку.
Китай схаває і відправить у історію назавжди.
опробовать первую сотню. думаю суммарно их будет десятки тысяч .они не так сложны в изготовление для них.
Чи знущання над українцями?
Байден, ця зброя повинна була бути в Польщі ще під час твоєї промови тиждень тому!
А в Україні вона мала бути на другий день після промови!
це вже якась американська зрада!
та і до сраці - головне в ЗСУ буде в руках зброя.
гарний вояк з гарною збоєю.
аби свої ж гніди не зрадили і з ворогом не домовилися.
при Зеленському маємо надзвичайні ЗСУ, практично ленд-ліз і готуємось до капітуляції
Навіть зграя левів не може перемогти на чолі з командиром бараном
Врешті решт, і вони теж вчаться воювати з нами
Маємо діяти швидко і переймати стратегічну ініціативу!