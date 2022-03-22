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Розмінування потребують майже 83 тис. кв. км території України, - "Асоціація саперів України"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

саперы,разминирование

Після перемоги над російськими окупантами необхідно буде розмінувати близько 83 тис. кв. км площі України.

Про це у Facebook повідомляє громадська організація "Асоціація саперів України", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 21 березня 2022 року обрахована експертами орієнтовна загальна площа небезпечних територій України становить щонайменше 82 525 км²... Це лише попередні розрахунки", - йдетьсяв повідомленні.

За словами експертів, після перемоги зазначені території підлягатимуть гуманітарному розмінуванню. Цей тягар також ляже на плечі українців.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а замінуванню підлягає весь кацапський кордон !
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22.03.2022 02:30 Відповісти
Пленные роSS контрактники и будут разминировать. Они своим мамкам даже не нужны!
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22.03.2022 05:41 Відповісти
Це серйозне діло, багато полів, лісів, доріг, болот, рік та озер тепер небезпечні.
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22.03.2022 05:57 Відповісти
vot eti plennye ruskie svinji tut kak raz pregodjatsa....
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22.03.2022 08:26 Відповісти
Щось я не чув,щоб хоч один підрозділ,чи колона рашистів напоролась на мінні поля.Таке враження,що ми мінуємо і зразу передаємо кацапам карту мінних полів.
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22.03.2022 09:44 Відповісти
Еще надо войну закончить. Какая разница сколько сейчас нужно разминировать.
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22.03.2022 10:28 Відповісти
 
 