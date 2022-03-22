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Полісся (3) Макарів (22)

На Поліссі противник намагався активізувати наступ. Над Макаровом піднято український прапор, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макарів

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Поліському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Поліссі протягом доби противник намагався активізувати ведення наступальних дій на декількох напрямках, зазнав втрат, успіху не досяг. Продовжує ведення повітряної розвідки з метою пошуку оптимальних шляхів покращення свого положення", - зазначається у повідомленні.

У Генштабі підкреслили: "Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Нищіть орків, хлопці!

Ви - Герої!
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22.03.2022 03:45
+16
Макарів
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22.03.2022 02:40
+16
Украинский флаг должен быть поднят над руинами кремля! роSSийский окупант, вешайся!!!
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22.03.2022 05:35
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Макарів
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22.03.2022 02:40 Відповісти
Нищіть орків, хлопці!

Ви - Герої!
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22.03.2022 03:45 Відповісти
Слава захистникам України!
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22.03.2022 04:47 Відповісти
Украинский флаг должен быть поднят над руинами кремля! роSSийский окупант, вешайся!!!
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22.03.2022 05:35 Відповісти
Рідний Макарів 😥

Дивлюсь на фото і серце крається, був тут буквально за тиждень до війни...
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22.03.2022 06:25 Відповісти
02.03 Макарів вже звільняли . Це друге звільнення
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22.03.2022 07:00 Відповісти
На беларускую станцыю Муляраўка па чыгунцы падвозяць танкі, зладзілі пантонную пераправу праз Прыпяць, каб перакідваць танкі ў Лельчыцкі раён на мяжы з Украінай.
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22.03.2022 08:10 Відповісти
Все це фактично немає Білорусі це росія
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22.03.2022 08:26 Відповісти
Дякуємо, кому треба пригодиться
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22.03.2022 08:39 Відповісти
ворог має бути розбитим у Маріуполі
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22.03.2022 08:40 Відповісти
 
 