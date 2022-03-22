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Краматорськ (508) Білошицький Олексій (116)

Окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси у Краматорську, - Білошицький. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти під час бомбардування Краматорська Донецької області вчергове застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними угодами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького у фейсбуку.

"Чергове використання фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції - це для цивілізованого світу", - зазначив Білошицький.

Він також підкреслив, що російські військові тільки так і можуть воювати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти на Луганщині використовують фосфорні боєприпаси, - Білошицький. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Кацапы это варвары 21-го века.
Животные бл.дь.
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22.03.2022 06:44
+15
Конечно Путин. У Гитлера была хотя бы идеология своих действий, извращенная, но была. У Путина нет идеологии. Ему пох что на украинцев, что на беларусов и вообще на всех россиян. Т.н. "русский мир" не является идеологией как таковой, это всего лишь лозунг для рабссейских баранов.
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22.03.2022 07:34
+9
И с этими козломордыми убийцами ЗЕ непременно хочет договориться о каких-то компромиссах? Их надо только убивать!
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22.03.2022 07:38
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Кацапы это варвары 21-го века.
Животные бл.дь.
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22.03.2022 06:44 Відповісти
ка цапи ****** ви всім світом! коли ви вже згинете!
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22.03.2022 06:57 Відповісти
Ну, хто гірший Путін чи Гітлер?
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22.03.2022 07:12 Відповісти
Конечно Путин. У Гитлера была хотя бы идеология своих действий, извращенная, но была. У Путина нет идеологии. Ему пох что на украинцев, что на беларусов и вообще на всех россиян. Т.н. "русский мир" не является идеологией как таковой, это всего лишь лозунг для рабссейских баранов.
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22.03.2022 07:34 Відповісти
И с этими козломордыми убийцами ЗЕ непременно хочет договориться о каких-то компромиссах? Их надо только убивать!
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22.03.2022 07:38 Відповісти
У демократического мира нет контрмер от варваров. Все расслабились, на армии и вооружение положили болт. Пацифизм до добра не доводит. Против силы агрессора должна быть только превосходящая сила обороняющегося.
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22.03.2022 08:25 Відповісти
Белый фосфор жестокое оружие ,известно с вв1,весьма простое в изготовлении,как собственно ОДБ(объемнодетонирующие боеприпасы "вакуумная бомба") и термобарические.Украина легко может производить эти типы боеприпасов,единственный тормоз- "морально-политическая"сторона т.е.регламентация применения различными конвенциями.Это оружие, однозначно, нельзя использовать в городах т.е.там где гражданские ибо это скотство.
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22.03.2022 08:42 Відповісти
Если мордор его использует, у нас не может быть никаких "моральных барьеров".
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22.03.2022 10:27 Відповісти
ну нам дуже шкодять їх ракети і літачки, ці бомби якось зарадять? хиба ні. то який сенс? ті бомби для того і роблять щоб використовувати їх проти цивільних, бо саме цивільним вони наносять найбільше нещастя, и ж не оркі і не терористи.
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22.03.2022 11:20 Відповісти
У нас власть заняла позицию терпилы. Мы должны терпеть и умирать. Лишь бы не обидеть окупантов
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22.03.2022 11:25 Відповісти
Нужно кацапских пленных жопой туда садить и пускай сидят, Ато Люська Арестович вчера закатила истерику что кацапских пленных нужно уважать, поить, кормить и защищать лучше чем самого себя.
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22.03.2022 11:24 Відповісти
Кончені кацапи, нащадки шакалів народів людожерів (анрофагів). Самоєди це така самоназва всіх угрофінських народів.
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22.03.2022 12:26 Відповісти
Треб засвоїти раз і назавжди - ПРОТИ УКРАЇНИ ВОЮЄ РОСІЯ, А НЕ ПУТІН,
РОСІЯ І ВСІ РОСІЯНЕ (більше 90 %) НЕНАВИДЯТЬ УКРАЇНУ
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22.03.2022 12:29 Відповісти
 
 