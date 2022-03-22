Окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси у Краматорську, - Білошицький. ВIДЕО

Російські окупанти під час бомбардування Краматорська Донецької області вчергове застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними угодами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького у фейсбуку.

"Чергове використання фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції - це для цивілізованого світу", - зазначив Білошицький.

Він також підкреслив, що російські військові тільки так і можуть воювати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти на Луганщині використовують фосфорні боєприпаси, - Білошицький. ВIДЕО