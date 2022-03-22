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Росія вже ввела весь резерв для першого удару по Україні, - голова Київської ОВА Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,росія,арміярф

Всі резерви військ, що формувалися Росією для першого удару по Україні, вже введені на територію нашої держави.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на керівника Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що формувалося для першого удару, вже введено. Останні резерви кидаються зараз туди, де Операція об’єднаних сил. Буквально 3 дні тому бачив там введення нових груп. Тут ми бачимо пересування одного-двох резервів, поки інших не бачимо. Ми знаємо що формуються відповідні резервні частини, проводиться в Росії частково прихована мобілізація, противник намагається наростити сили, щоб продовжити виконання завдання", - зазначив Павлюк.

За його словами, оскільки підготовлені резерви закінчуються, ворог переходить до створення смуг оборони, щоб ми не могли його легко вибити.

"В Київській області вони переважно закріпилися. Роблять смугу, очікуючи резерви. По півдню в багатьох місцях вони також закріпляються. По сходу, де вийшли до наших позицій, також закріпляються",- сказав Павлюк.

Щодо ситуації у Київській області він повідомив, що противник чекає на поповнення, а наші оборонці вже нарощують свої сили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія використовує для атак на Україну близько 40 аеродромів у РФ, Білорусі і окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

"Територія Бучі та Гостомеля поки що під окупацією. Що Буча, що Гостомель. Там поки жодних дій ми зробити не зможемо. Нам треба втримати противника в тих його спробах перейти річку Ірпінь та продовжити наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку. Тільки локальні", – розповів Павлюк.

Він зазначив при цьому, що противник такими локальними боями виснажується.

"Українські захисники поки нарощують свій потенціал. І вичікують, коли противник виснажиться… Все залежить від того, чи буде в нього потенціал. Від цього буде далі залежати перебіг бойових дій", - сказав Павлюк.

Також читайте: У російських окупантів величезні втрати в артилерії. Наразі нові дивізіони формуються з курсантів, а командирами стають викладачі, - Цимбалюк

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Азово-Чорноморський морський операційний район: учора в районі мису Тарханкут було сформовано десантний загін ЧФ ВМФ ЗС РФ у складі 5 ВДК («Корольов», «Побєдоносєц», «Калінінград», «Саратов», «Моргунов») та кораблів ескорту у складі фрегату «Адмірал Ессен», МРК «Вышний Волочок», лінійного тральщика «Голубець» та 2 ракетних катерів. Близько 03:00 корабельна група прибула на рейд Одеси та о 05:00 крейсер «Москва» і фрегат «Адмірал Ессен» обстріляли українське узбережжя в районі Затоки. Дії корабельної групи підтримували 5 літаків Су. У результаті нашого вогневого ураження пошкоджено фрегат «Адмірал Ессен» та збито два літаки.
Захисники Маріуполя потопили патрульний катер проекту 03160 «Раптор».
Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, що може означати підготовку РФ до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.
ВИСНОВКИ:
- противник втратив наступальну ініціативу на всіх напрямках, крім Донецького операційного району;
- демонстративні дії ЗС РБ на кордоні з Україною, «десант» в Одесу, публікації про імовірний наступ з Придністров'я - сковування резервів ЗСУ;
- у противника - величезні проблеми з поповненням втрат. Чутки про вербування та перекидання з Сирії та Лівії найманців - не більше ніж спроби приховати цю проблему;
- удари тактичними ракетами комплексу 9к79 «Точка», що почастішали останнім часом, є показником вичерпання більш ******** ракет «Іскандер» і «Калібр»; у росіян - брак високоточної зброї;
- російські заяви про «удари гіперзвуковою зброєю» - реклама неіснуючої зброї («шоу-зброя» - термін Т.Купера);
- гарячішою точкою стає лінія фронту в операційній зоні Об'єднаних Сил;
- повітряні удари триватимуть, найбільш дістанеться цивільному населенню;
- окупанти намагатимуться легітимізувати свою присутність через імітацію виборів, призначення окупаційних адміністрацій, слід чекати, що окупаційний режим посилюватиметься, насамперед на півдні.
Слід пам'ятати, що у ЗСУ також є втрати, війська ведуть важкі та запеклі бої. Не існує іншого шляху наблизити нашу Перемогу.
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22.03.2022 07:20
+21
На сьогодні, 95% тих хто воює на передовій, це ті вояки, які прийняли бій 24 лютого.

Слова не мої. Це написав Роман Донік у твіттері. Він у Харкові.

Тобто ми навіть ще резерви не задіяли. Зібрать людей. Забеспечити всім необхідним (а з цим ой як не просто). Провести тренування. Бойові злагодження і т.д.

Не скажу з якого я міста)) Але довкола нашого міста, кожен день, щось десь стріляє, вибухає. І це саме навчання проводяться.

Потенціл є. Але ще не задіяний.
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22.03.2022 07:25
+14
Щось не клеїться. У воєнкоматі кажуть: "Чекайте". В теробороні місць немає для всіх охочих.
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22.03.2022 07:25
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А який потенціал нам потрібен? Якщо це не секретна інформація звісно.
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22.03.2022 07:15 Відповісти
Ну напевно людський.
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22.03.2022 07:18 Відповісти
Щось не клеїться. У воєнкоматі кажуть: "Чекайте". В теробороні місць немає для всіх охочих.
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22.03.2022 07:25 Відповісти
Для ротації.
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22.03.2022 08:57 Відповісти
все клеится - послать всех не обученных на убой это глупость на ровне с преступлением - ну и техники наверное не хватает или ее берегут для резервов - мне лично просто хочется что бы опытные бойцы с передовой скажем так - немного отдохнули выспались что-ли что бы со свежей головой уничтожать кацапских дятлов
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22.03.2022 13:23 Відповісти
На сьогодні, 95% тих хто воює на передовій, це ті вояки, які прийняли бій 24 лютого.

Слова не мої. Це написав Роман Донік у твіттері. Він у Харкові.

Тобто ми навіть ще резерви не задіяли. Зібрать людей. Забеспечити всім необхідним (а з цим ой як не просто). Провести тренування. Бойові злагодження і т.д.

Не скажу з якого я міста)) Але довкола нашого міста, кожен день, щось десь стріляє, вибухає. І це саме навчання проводяться.

Потенціл є. Але ще не задіяний.
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22.03.2022 07:25 Відповісти
Увы, не всё в жизни происходит так быстро как нам бы этого хотелось...
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22.03.2022 15:03 Відповісти
Пан Павлюк не хоче прокоментувати заяву мера Борисполя про евакуацію жителів цього містечка? Бо поруч лівий берег столиці, а це на сьогодні близько 1млн душ.
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22.03.2022 07:15 Відповісти
я б сказав, що цим він завчасно хоче частково зняти з себе відповідальність за своїх городян при будь-якому розвитку подій у майбутньому.
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22.03.2022 07:19 Відповісти
Або ми чогось не знаємо.
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22.03.2022 07:24 Відповісти
Или вы просто врёте.
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22.03.2022 07:28 Відповісти
Де саме я брешу?
https://censor.net/ua/video_news/3327549/mer_boryspolya_zaklykav_meshkantsiv_vyyihaty_z_mista_video
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22.03.2022 07:36 Відповісти
вы всё врёте - крилатий какцапський вислів
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22.03.2022 08:11 Відповісти
Знову цей колоборант тут
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22.03.2022 07:36 Відповісти
Я думаю, для того, щоб розв*язати нашим руки.
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22.03.2022 08:04 Відповісти
Не зрозуміло.
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22.03.2022 08:21 Відповісти
резерви можливо в рашистів і є..але яка мотивація наступати,крім грабувати?
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22.03.2022 07:16 Відповісти
к сожалению, у рашки 5млн армия, и это ещё не было всеобщей мобилизации.., так что потери их в 1-й волне, это фигня для них..А вот что мир наблюдает за нами , а мы-на заклании, это очень тревожно и плохо..Куда только Зеля не обращается-вокруг одни обещания и словесная поддержка.(конечно, спасибо хоть за старую технику), но ждать-терять драгоценное время.
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22.03.2022 07:20 Відповісти
5 мільйонів?ви шо думаєте шо всі 5 воювати будуть а обслуговувати їх хто буде? чи зброї є на 5 мільйонів? а одягнути а дати жерти а чимось перевезти. ви шо думаєте голими руками та дупами воювати будуть?..Он вже з-за санкцій рашисти,молоко не можуть довезти в мангазини бо тари нема
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22.03.2022 07:25 Відповісти
звідки така цифра?
з даних 2020 повна чисельність мокшанської "армії" з усіма супутними службами складала трохи менше мільйона.
мене це питання тоді цікавило з огляду на окупаційні можливості москальні, виходячи з прийнятої формули 1:40 цивільних, без врахування поліційно-адміністративного апарату.
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22.03.2022 07:46 Відповісти
а-га в рашке миллионная армия тик-токеров но они скорее всего поедут на мобилизацию в Дубаи чем в Чернобаевку
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22.03.2022 13:27 Відповісти
ага... 25 000 000 000 армия
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22.03.2022 07:30 Відповісти
Это вместе с диванными войсками, зомбоящерами и путинодрочерами
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22.03.2022 08:19 Відповісти
Ты шо их на подвиды разделил? Кстати, похоже по иерархии
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22.03.2022 08:31 Відповісти
Найбільш адекватні коментарі завжди в спамі )).
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22.03.2022 07:30 Відповісти
Вообщето 900 тысяч, из которых все боеспособные здесь.
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22.03.2022 07:45 Відповісти
здесь до 200х
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22.03.2022 15:52 Відповісти
у них там 80% поддерживают войну., так что-хорошего мало
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22.03.2022 07:24 Відповісти
Одно дело поддерживать на диване,другое за тридевять земель гнить в окопе или на обочине.
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22.03.2022 07:35 Відповісти
пані Валентина..не робіть кіпіш..Ніхто здаватись не буде в Україні..якшо навіть дійде до партизанської війни, все одно нас не завоюють..
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22.03.2022 07:36 Відповісти
А сколько ударов еще будет?
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22.03.2022 07:17 Відповісти
Народ будьте пильні. Свинособачі пабліки зранку кругом постять сфабриковані відео с Зеленським.
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22.03.2022 07:18 Відповісти
то хіба що ,на кацапів може діяти таке...у нах )(уйло що скаже, то вони на нього моляться
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22.03.2022 07:22 Відповісти
С Зе відео можна і не фабрикувати, малоросом він був, малоросом він і здохне.
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22.03.2022 07:46 Відповісти
Порох такий самий.
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22.03.2022 10:22 Відповісти


від Viktor Kevliuk

Оперативна пауза, що затяглася, ********** до думки, що від загалу переховують якісь невдачі.
Проаналізуємо ситуацію, яка склалася останніми днями.
Для розуміння реалій ЗС РФ: у війні проти України залучені двенадцать армій (всі наявні в ЗС РФ), два корпуси з трьох (поки не відмічалися військові частини 68 АК з Южносахалінська), всі чотири дивізії та чотири бригади ВДВ ЗС РФ, 6 бригад морської піхоти. Не зважаючи на гучну назву «армія» деякі з них менші за дивізію радянських часів: найбільш потужною є 1 армія (3 дивізії і бригада), далі - 58 армія (дві дивізії і бригада), 8 і 20 армії - по дві дивізії, найскромніші - 6, 29, 36, 49 армії (по 2 бригади). Тобто РФ задіяла ВСІ наявні військові організаційні структури Сухопутних військ, ДВА з ТРЬОХ корпусів берегових військ і морської піхоти ВСІХ флотів та ВСІ організми зі складу ВДВ. Це - повномасштабне вторгнення, хоча й з обмеженими цілями.
Картина за основними напрямками дій така:
Волинський операційний район: гра нервів. Сьогодні ГШ ЗС РБ відвів до ППД 38 одшбр, котра виконувала демонстративні дії на кордоні з Україною. Загроза вторгнення угруповання ЗС РБ в Україну зберігається.
Поліський операційний район та місто Київ: в цьому районі діють БТГр від дивізії та бригад 1, 2, 5, 35 армій, 155 бригади морської піхоти та ВДВ. Загальне керівництво на напрямку здійснює командувач 35 армії генерал Санчик. Оборонці Києва завдали противнику на цьому напрямку значних втрат, примусили передчасно задіяти оперативні резерви. На сьогодні ЗСУ змусили противника перейти на цьому напрямку до оборони. Нагадаю, що безславну загибель тут знайшли всі повітряні десанти зі складу 76 вдд, розгромлена 45 обрСпП ВДВ, 155 обрмп, планомірно був загнаний в ліси під Ясногородкою та знищений 331 пдп 98 пдд, що розстрілював наші підрозділи під Іловайськом, у живих лишилося пару бійців, хто з важкими пораненнями опинився в полоні. ССО ЗСУ розгромили КП 35 армії, НШ армії отримав важке поранення та вибув не лише із бою, але й з військової служби. Під Броварами зазнала величезних втрат 47 тд. Противник тут не відмовився від головної мети - захоплення Києва, як столиці нашої країни, символу української державності, потенційного міста відродження українського Фенікса. Спроби оволодіти містом будуть тривати, хоча це завдання стає поступово напрямком іншого удару. Зараз окупанти намагають відновити боєздатність, поповнити запаси та підготуватися до чергового штурму. За оцінками експертів, зокрема іноземних, - шанси на успіх у противника мізерні. Цікава новина - батальйон канадських українців вже нараховує 550 осіб, серед них - автор найдовшого підтвердженого снайперського пострілу.
Сіверський операційний район: тут діють дві бригади зі складу 36 армії (командувач - генерал Солодчук, призначений у грудні 2021 року). Як і під Києвом, противника зупинено, він вимушений перейти до оборони, практично не проводить наступальних дій, продовжує обстрілювати позиції підрозділів ЗС України та житлові квартали Чернігова.
Слобожанський операційний район: на напрямку діють військові частини зі складу 6, 41 армій, 14 АК Північного флоту, БТГр зі складу 3 мсд та 4 тд. Командує угрупованням імовірно командувач 6 армії генерал Єршов. Угруповання застрягло в боях під Харковом і Сумами, зазнало величезних втрат та зупинилося, а на окремих ділянках відійшло за лінію державного кордону. Свій безславний кінець тут знайшли 200 омсбр з Печенги Мурманської області, знана 4 Кантемирівська танкова дивізія. «Дива» тактичної майстерності демонструвала на цьому напрямку 45 інженерна бригада, котра 4 (ЧОТИРИ) рази намагалася навести понтонну переправу на ОДНОМУ і ТОМУ ж місті. Всі спроби була анульовані ЗС України. Додатковим наслідком цього безглуздого будівництва стала загибель начальника інженерних військ Західного ВО СВ ЗС РФ. Крім цього в боях під Харковом знищені командувач 29 армією генерал Колесніков, НШ та заступник командувача 41 армії генерали Герасимов та Суховецький. Останніми днями противник блокує міста Суми і Харків, наносить вогневі удари по позиціях ЗС України, інфраструктурі Харкова та Чугуєва, тривають безуспішні спроби оволодіти містом Ізюм. Противник несе втрати намагається перейти до оборони, розпочав будівництво опорних пунктів. Вбачаються всі ознаки того, що противник втратив бойовий потенціал та відмовився від активних дій в цьому районі до розв'язання проблем відновлення боєздатності. Колони постачання змушені пересуватися без прикриття бронегруп та вертольотів, адже таких засобів явно бракує.
Донецький операційний район: найбільш складний з огляду на кількість військ, що залучені до дій у цьому районі. Противник кинув сюди чотири дивізії зі складу 8 та 20 армій, 8 бригад та 3 полки зі складу так званих «народних міліцій» ЛНР/ДНР. Угрупованням, імовірно, керував вбитий 18.03 командувач 8 армії генерал Мордвичов. Метою дій противника на півночі цього району, вірогідно, є прорив оборони ЗС України на ділянці Сєвєродонецьк - Кремінна, розвиток наступу в напрямку Ізюму, розсічення ОС, оточення їх частини на півночі Луганській області та подальший розгром. На півдні району противник намагається вирішити два головні завдання: захоплення міста Маріуполь та прорив оборони ОС біля Волновахи та подальше з'єднання з угрупованням окупантів біля Мелітополя. Такий розвиток подій дозволить противнику вибити ОС за межі адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, утворити сухопутний коридор від території РФ до Криму. Занепокоєння викликає стан справ в оточеному Маріуполі, оборонці міста відкинули ультиматум скласти зброю та припинити спротив. У мене немає відповіді на питання «Коли оборонцям міста нададуть допомогу?». На інших напрямках в цьому районі противник продовжує безуспішно штурмувати позиції ЗС України вздовж всій лінії зіткнення, зосереджуючи основні зусилля на Авдіївському напрямку, але зазнав втрат та був відкинутий на вихідні позиції. Тактика дій російських військ тут мало чим відрізняється від тактики звичайної навали, противник шаблонно атакує на одних і тих самих ділянках, намагаючись реалізувати свою чисельну перевагу. Тут знайшли кінець командир 150 мсд генерал Мітяєв, заступник командувача ЧФ РФ по військово-патріотичній роботі капітан 1 рангу Палій («надихав» БТГр 810 обрмп, котра виявилася неспроможною виконати свою бойову задачу біля Маріуполя).
Таврійський операційний район: в цьому операційному районі діють війська зі складу 49, 58 армій та 22 АК ЧФ ВМФ ЗС РФ. Керівництво здійснює командувач 58 армії генерал Зусько (родом з Волині, до речи). Угруповання противника, що вдерлося в Україну з Криму, ударило не кулаком, а розтопиреними пальцями в напрямках Херсон - Миколаїв - Вознесенськ, частиною сил - на Нову Каховку, Мелітополь - Василівка, частиною сил - на Енергодар та на Бердянськ. Як і очікувалося, наступ зупинився сам собою через постійне збільшення протяжності фронту та зменшення оперативних щільностей. Цьому процесу додали швидкості підрозділи ЗСУ, котрі веденням мобільної оборони завдавали втрат агресору одночасно не підставляючись під його удари. Так, тимчасово втрачено контроль над територією в трикутнику Херсон - Бердянськ - Василівка. Але збережено сили для його відновлення. Противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, відновлює боєздатність підрозділів та поповнює запаси. Мемом цієї війни стала Чорнобаївка, де противник ШІСТЬ разів поспіль потрапляв під удари ЗСУ на одному і тому ж аеродромі. Цьому феномену поки немає пояснення. Також я не можу пояснити, чому ми здали Бердянськ практично без бою та яка доля кораблів та суден тамтешньої військово-морської бази.
Південнобузький операційний район: обстановка - без змін, хоча противник завдає вогневих та ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурі та житловому сектору Миколаєва. Ситуацію контролюють ЗСУ.
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22.03.2022 07:19 Відповісти
Азово-Чорноморський морський операційний район: учора в районі мису Тарханкут було сформовано десантний загін ЧФ ВМФ ЗС РФ у складі 5 ВДК («Корольов», «Побєдоносєц», «Калінінград», «Саратов», «Моргунов») та кораблів ескорту у складі фрегату «Адмірал Ессен», МРК «Вышний Волочок», лінійного тральщика «Голубець» та 2 ракетних катерів. Близько 03:00 корабельна група прибула на рейд Одеси та о 05:00 крейсер «Москва» і фрегат «Адмірал Ессен» обстріляли українське узбережжя в районі Затоки. Дії корабельної групи підтримували 5 літаків Су. У результаті нашого вогневого ураження пошкоджено фрегат «Адмірал Ессен» та збито два літаки.
Захисники Маріуполя потопили патрульний катер проекту 03160 «Раптор».
Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, що може означати підготовку РФ до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.
ВИСНОВКИ:
- противник втратив наступальну ініціативу на всіх напрямках, крім Донецького операційного району;
- демонстративні дії ЗС РБ на кордоні з Україною, «десант» в Одесу, публікації про імовірний наступ з Придністров'я - сковування резервів ЗСУ;
- у противника - величезні проблеми з поповненням втрат. Чутки про вербування та перекидання з Сирії та Лівії найманців - не більше ніж спроби приховати цю проблему;
- удари тактичними ракетами комплексу 9к79 «Точка», що почастішали останнім часом, є показником вичерпання більш ******** ракет «Іскандер» і «Калібр»; у росіян - брак високоточної зброї;
- російські заяви про «удари гіперзвуковою зброєю» - реклама неіснуючої зброї («шоу-зброя» - термін Т.Купера);
- гарячішою точкою стає лінія фронту в операційній зоні Об'єднаних Сил;
- повітряні удари триватимуть, найбільш дістанеться цивільному населенню;
- окупанти намагатимуться легітимізувати свою присутність через імітацію виборів, призначення окупаційних адміністрацій, слід чекати, що окупаційний режим посилюватиметься, насамперед на півдні.
Слід пам'ятати, що у ЗСУ також є втрати, війська ведуть важкі та запеклі бої. Не існує іншого шляху наблизити нашу Перемогу.
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22.03.2022 07:20 Відповісти
нашо так багато писати? виберіть головне і напишіть
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22.03.2022 07:28 Відповісти
не подобається не читай,ніхто не примушує
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22.03.2022 07:47 Відповісти
Человек на работе
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22.03.2022 07:59 Відповісти
Для тех, кто не может осилить много буков, коротко здесь рассказал Арестович - https://24tv.ua/zsu-znishhili-3-10-armiy-rosiyi-5-aviapolkiv-11-batalyoniv-tankiv_n1913975?fbclid=IwAR0Dk_1Siy7oFTW4NMeo3IBI5ArbGKtQ2QXX42vpa_kA451zUQxAwXdDFXo
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22.03.2022 08:13 Відповісти
арестовичу можна верить? после каждого его вброса все тихо с спокойно летят ракеты?
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22.03.2022 13:31 Відповісти
а это не его мотороллер. Он просто озвучил цифры. А ракеты еще будут лететь, даже если цифры вам будет озвучивать Залужный.
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22.03.2022 13:44 Відповісти
мне бы хотелось что бы озвучивали цифры когда уже есть какие то существенные изменеия а то когда я вижу на экарне арестовича с его ухмылкой все хорошо и рядом нет бункера мне становится стремно
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22.03.2022 13:54 Відповісти
попробуйте на своём экране поменять арестовича на Березовца. Некоторым помогает.
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22.03.2022 15:01 Відповісти
березовец тоже много джинсового бреда гундосит особенно когда записывает видео с российскими "политологами онолитегами" типа опозиционерами? но дело в том что арестович натуральный многостаночный спамер с двуличной подачей - слишком часто закидывает лохам лапшу на вуха - нет ему веры я его расскусил не сразу по-началу думал он реальный спец пока не всплыла его биография.. даже Арахамия так не раздражает ..
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22.03.2022 17:33 Відповісти
сейчас свинорылые козломорды выпустят на арену путлерюгенд... мальчиков и девочек, мозги которых - а это ни много, ни мало 86.6% - засраны необходимостью войны против Украины... мальчиков и девочек, курсантов и офицеров ускоренного выпуска перемелят быстро... пусть их папы-алкоголики и мамы-проститутки потом не пускают сопли о том, что те падлы были вынуждены воевать против Украины...
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22.03.2022 07:19 Відповісти
селигерцев уничтожать беспощадно, ибо они-твари ещё те
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22.03.2022 07:22 Відповісти
рус! сдавайс!! будешь получайт пулочка і плетка..
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22.03.2022 07:43 Відповісти
Азербайжан спочатку погасив ПВО радари, а потім усі ці "Урагани" розтрощив
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22.03.2022 07:20 Відповісти
им было легче рашка не учавствовала на полную а сейчас че-то они очкуют и подписали мир с путлером
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22.03.2022 13:45 Відповісти
треба віджимати від Києва -- бо окопаються відкладут міни буде в рази тяжче
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22.03.2022 07:21 Відповісти
чому видаляють коментарі?
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22.03.2022 07:25 Відповісти
Шановні спікери давайте правдиву інформацію. Якщо не можете мовічіть. А то 2 дні кричать в Гостомелі піднято Український прапор відновлено Українську владу. А тут Павлюк Гостомель не наш. Ми все розуміємо. Пішов до воєнкомату а мені говорять сиди дома поки ви не потрібні у нас все гуд. а тут набираємо розгортаємо. Або правдива зважена інформація або мовчіть. Розуміння ситуації навіть неприємної краще ніж замилювання очей.
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22.03.2022 07:27 Відповісти
не трынди про Гостомель никто не писал -там идут постонные бои заходят колона ее уничтожают значит наш - потом следующая група не наш - и так по кругу
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22.03.2022 13:47 Відповісти
я тех не розумію що відбувається. Резерви тупо завертають!
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22.03.2022 15:55 Відповісти
Он лайн карта

https://liveuamap.com/ru/2022/21-march-a-sabotage-group-was-neutralized-in-transcarpathia
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22.03.2022 07:27 Відповісти
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22.03.2022 07:39 Відповісти
багато бардаку -- у Яворові казарма у Миколаєві казарма раша під Миколаєвом шо в казармах сплят а ми чо
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22.03.2022 07:45 Відповісти
это не бардак -а предательство
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22.03.2022 13:48 Відповісти
Головне щоб не окопались як у чотирнадцятому-п'ятнадцятому році бо вже вісім років ніяк не розкопаються,а наші мужновладці скажуть,що ми чекаємо переговорів,вже доперемовилися.
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22.03.2022 07:45 Відповісти
Не забывай, что гражданское население под Киевом не поддерживает орков от слова совсем.
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22.03.2022 08:37 Відповісти
ЗСУ знищили 4 з 10 армій Росії: 5 авіаполків, 11 батальйонів танків та 34 бронетехніки

Окупанти продовжують зазнавати масштабних втрат. Збройні Сили України вже знищили 4 із 10 армій Росії - ударні та повітряну.

Серед них - авіаполки, батальйони танків та десятки батальйонів бронетехніки. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у своєму зверненні, передає 24 канал.

І все це за 26 діб активної фази війни Росії з Україною. Зараз противник втратив змогу наступати майже будь-де на території України і веде лише тактичні дії - накопичує резерви. Однак вони піддаються нищівним ударам наших оборонців.

Так, наші війська на 26 добу знищили:

11 батальйонів російських танків;

34 батальйони бойових броньованих машин;

5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню;

17 дивізіонів ствольної артилерії;

майже 5 авіаполків літаків та 5 полків вертольотів.

Це загалом становить 3 комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто, ми знищили 3 ударних і 1 повітряну армію - пояснив Арестович.

Загалом їх в Росії є 10. Радник глави ОП також запевнив, що військове керівництво України контролює ситуацію.
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22.03.2022 07:47 Відповісти
Все, что делает украинская армия правильно, показатель этого то, что наступление захлебнулось. 2 момента минус - размещение в казармах большого количества военных одновременно и не заминированные, не взорванные коммуникации из Крыма, что позволили развить плацдарм на юге. Резервы есть, кидать их как рашка в бессмысленное кничтожение никто не будет.
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22.03.2022 07:54 Відповісти
Да, минировать чонгарский перешеек нужно было сразу после начала войны на Донбассе. Там должны были быть минные поля радиусом в несколько километров и возможность дистанционного подрыва мостов. Про скопление личного состава в казармах иногда складывается впечатление, что специально вредят, а может так и есть. И еще - бомбоубежища, запасы продовольствия и воды должны были быть сделаны во всех крупных городах немедленно после того как американцы объявили о высокой вероятности вторжения.
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22.03.2022 08:44 Відповісти
а смысл всеравно с другой стороны бы приперлись
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22.03.2022 08:58 Відповісти
выиграли бы время
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22.03.2022 15:56 Відповісти
так его пр Порошенко и заминировали а потом пришла зеленая власть и разминировали прямо перед войной ? зачем? велком оккупанты?
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22.03.2022 13:50 Відповісти
Киів ТРЦ тисячі очеи відстрілялися і треба міняти дислокацію валити кому непонятно
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22.03.2022 08:00 Відповісти
пиши на своем родном по русски - не мучай гугл переводчик не пались
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22.03.2022 13:51 Відповісти
Як тільки став главою ВА так зразу ж і стратегує. Йому вже все відомо, де резерви, як клеять оборону, розташування опорних пунктів, А в Генштаб таки не пускають. Дивився Бориса Філатова, він прямо сказав - раз воєнний обьєкт то нам там робити нічого. Таке відчуття, що то Єрмак пише через когось.
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22.03.2022 10:48 Відповісти
шо за проблеми
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22.03.2022 14:01 Відповісти
 
 