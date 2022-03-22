У російських окупантів в Україні запасів боєприпасів і продовольства залишилося не більш ніж на три дні, - Генштаб
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Російські окупанти в Україні забезпечені запасами боєприпасів та продовольства не більш ніж на три дні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генерального штабу України.
"У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+40 Олександр Аганін
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ЗСУ: СЛАВА!!! СЛАВА!!! СЛАВА!!!
Рашистам: НА ***!!! НА ***!!! НА ***!!!
вони можуть своїх трупаків ще місяць догризати.. два в одном
А тому - готовність артилерії.
а ось мобільні диверсійні групи досвідчених бійців зкооперувавшись з добре знаючими місцевість теробороною/добровольцями спроможні нанести дуже сутєві втрати.
відрядіть від Києвавиділіть з резерву дивізію-другу, рятувати користувача 4xishказкарям по шиї надавати! Бо халепа трапиться.
А Киев укреплён будь здоров.
С остальным там очень печально.
Жодної віри вашим реляціями вже немає.
Это Чернобаевка! Только Тс-с-с-с! Чтоб никто не узнал. Не благодарите.
ВСУ отбросили российских оккупантов от Макарова - Генштаб
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Труба дЄло.
Посівна попереду, горючка потрібна фермерам.
В якому сенсі? Ви про яку війну говорите? Як це не було нафтопереробних заводів?
Будьмо реалістами.
Якщо хочете людей підтримати, то це потрібно робити по-іншому
Треба Маріуполь деблокувати, це нагальна потреба.