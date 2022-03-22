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У російських окупантів в Україні запасів боєприпасів і продовольства залишилося не більш ніж на три дні, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф,окупант

Російські окупанти в Україні забезпечені запасами боєприпасів та продовольства не більш ніж на три дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генерального штабу України.

"У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники протягом 21 березня знищили 14 танків та 300 солдатів російської армії, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Щось дуже часто в них запасів на три дні залишається
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22.03.2022 07:51
+26
Уважаемые мышебратья! Так как доставлять боеприпасы и провизию в последнее время все тяжелее и тяжелее, сдам вам одну тайную точку, через которую это сделать проще пареной репы.
Это Чернобаевка! Только Тс-с-с-с! Чтоб никто не узнал. Не благодарите.
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22.03.2022 08:11
+24
це неправда
вони можуть своїх трупаків ще місяць догризати.. два в одном
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22.03.2022 07:51
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Щось дуже часто в них запасів на три дні залишається
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22.03.2022 07:51 Відповісти
це точно, подавали інфу, що цього тижня буде ще спроба атаки і після цього спад.
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22.03.2022 07:54 Відповісти
Ну тиждень тільки почався, так що зарано ви піддаєтесь сумнівам
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22.03.2022 08:00 Відповісти
так і я до того, що всі ці прогнози якась білебірда. Я вже на них забив. Головне щоб ЗСУ вправно поповнювало 200-ту мокшанську дивизію. На концерті Кобзона має БУТИ АНШЛАГ!!!!

ЗСУ: СЛАВА!!! СЛАВА!!! СЛАВА!!!
Рашистам: НА ***!!! НА ***!!! НА ***!!!
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22.03.2022 17:23 Відповісти
Не знаю может на севере и так , а на юге идёт постоянный подвоз , порт в Бердянске уже как перевалочный работает и техника и обеспечение с кораблей выгружается, и порт ни кто даже не думал выводить из строя, и даже катера с базы в Мариуполь не перегнали ,орки их себе забрали
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22.03.2022 08:21 Відповісти
Вроде даже была инфа ,что туда уже и бронепоезда ходят.Это правда ?
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22.03.2022 08:34 Відповісти
И это ещё не всё - все мосты которые были в Херсонской области и вели с крыма были заминированы с дублированием. Ни один мост не был взорван - кроме того, что взорвал ценой своей жизни морпех Виталий Скакун. Тем самым было обеспечено такое большое прохождения техники и ж/с фашистов с дальнейшим прохождением по территории Украины.
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22.03.2022 12:31 Відповісти
оце жах просто....
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22.03.2022 16:27 Відповісти
скиньте їм продукти "для щурів"
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22.03.2022 08:37 Відповісти
Палива у них нема. Тому й стоять біля Києва. Нікуди не їдуть. Їжу мародерять. Але магазин пограбувати можна тільки один раз.
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22.03.2022 11:04 Відповісти
це неправда
вони можуть своїх трупаків ще місяць догризати.. два в одном
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22.03.2022 07:51 Відповісти
шаурма..якраз з танків готова
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22.03.2022 07:52 Відповісти
ті хто зможе втікти потім принесуть вещмешок з костями до свиноматки і скажуть- от мама мощі твоего сина
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22.03.2022 07:54 Відповісти
"Здравствуй, мама, возвратился я не весь, вот нога моя, на гвоздь её повесь." (с)
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22.03.2022 08:01 Відповісти
они как зайцы накакали и сьедят
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22.03.2022 08:00 Відповісти
Вот и мангалы на танки сверху наварили, можно шашлык из бурятины готовить
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22.03.2022 09:07 Відповісти
Какая жаласть...
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22.03.2022 07:51 Відповісти
Це не привід для радості, а привід для аналізу - це ОЗНАЧАЄ, що вони будуть активно пробиватися з постачанням, будуть посилати нові кілометри конвоїв.
А тому - готовність артилерії.
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22.03.2022 07:56 Відповісти
З тиловиками можуть і піджачники справитися. Саме час для партизанки
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22.03.2022 07:58 Відповісти
ні, будуть здебільшого безглуздо гинути.
а ось мобільні диверсійні групи досвідчених бійців зкооперувавшись з добре знаючими місцевість теробороною/добровольцями спроможні нанести дуже сутєві втрати.
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22.03.2022 08:15 Відповісти
...а також будуть мародерити.
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22.03.2022 08:02 Відповісти
Камедная історія з села Мотижин. Бабка готовила їжу для свині, ще не встигла свиню нагодувати як з'явилися асвабадітєлі і забрали зі словами - нам їсти нічого. Пару тижнів до того ці асвабадітєлі пограбували всі продуктові магазини в Копилові, Мотижині та Ясногодці. Коли пограбоване скінчилось, то асвабадітєлі пішли по хатах звільняти людей від їжі. І це друга армія світу? І це загадкова руська душа? І це дуже духовний народ. Суцільний піар і більш нічого. Ганьба
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22.03.2022 08:36 Відповісти
Хорош сказки рассказывать, у нас юг отбирают и восток, а мы сказки про переговоры слушаем.
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22.03.2022 08:43 Відповісти
Точно, полстраны уже завоевали, а они геройствуют!?
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22.03.2022 09:06 Відповісти
хрень не неси, завоевали и оккупировали две разные вещи
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22.03.2022 12:16 Відповісти
Пане Залужний! Це очєнь-дуже-сильно срочно! Негайно відрядіть від Києва виділіть з резерву дивізію-другу, рятувати користувача 4xish казкарям по шиї надавати! Бо халепа трапиться.
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22.03.2022 09:42 Відповісти
Мне не надо, надо в Мариуполь.
А Киев укреплён будь здоров.
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22.03.2022 15:20 Відповісти
Це точно? Я шокований! І чому ж тоді ви тут, а не керуєте Генштабом замість Залужного?
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22.03.2022 16:12 Відповісти
Ну, зкріпи головного мозку... Вони так діють.
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22.03.2022 09:44 Відповісти
Буде ще більше мародерства.
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22.03.2022 07:57 Відповісти
Хай гризуть кору дерев.
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22.03.2022 07:57 Відповісти
А на півдні? Там через порти доставляють...бердянськ наприклад так шо рано радоватися
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22.03.2022 07:57 Відповісти
Чому наші не можуть накрити вогнем бердянський морський порт? Бердянський аеродром же змогли...
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22.03.2022 08:22 Відповісти
Про Бердянский аэродром брехня. Никто его не бомбил.
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22.03.2022 09:43 Відповісти
Да, в порту технику выгружают , ни один кран не был поврежден перед приходом орков , даже кабеля силовые не сняли . Готовую перевалку оставили
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22.03.2022 08:28 Відповісти
Будуть ще більше та жорсткіше поводитись з мирним населенням
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22.03.2022 07:57 Відповісти
То є добре.
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22.03.2022 07:58 Відповісти
Лучше бы не сообщили об этом. в военное время сюрпризы хорошо. враг любым способом пополнит. высщее руководство их читает же вед.
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22.03.2022 07:58 Відповісти
Пополнить смогут только мясом.
С остальным там очень печально.
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22.03.2022 10:23 Відповісти
А как же конфеты сосательные? Что же теперь русские солдаты будут сосать?
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22.03.2022 07:59 Відповісти
с этим не проблема ..друг у друга
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22.03.2022 08:01 Відповісти
От і вирішено проблему з постачанням харчів.
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22.03.2022 08:22 Відповісти
а оружие у папусов возьмут высокоточные стрелы...вроде русня к ним еще не обращалась
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22.03.2022 08:30 Відповісти
особено отличный подвоз бк у русни в Сумахи области - сразу в ЗСУ
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22.03.2022 08:12 Відповісти
США передасть Україні високоточну ракетну зброю. Околиці Маріуполя та Бердянська швидко очистяться від русні
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22.03.2022 08:05 Відповісти
Не провокуй.
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22.03.2022 08:07 Відповісти
Та вони у вас вже давно, то деморалізовані, то без ***********, а тільки чомусь ви жодного метру звільнити не можете.
Жодної віри вашим реляціями вже немає.
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22.03.2022 08:06 Відповісти
Чому жодного. Звільнено Макаров
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22.03.2022 08:09 Відповісти
В чем-то вы правы. Только победных реляций с другой стороны - тоже НЕТ, никаких. Голая ложь. Так что, все не так плохо.
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22.03.2022 08:10 Відповісти
Стакано, випий бояри та дрихни далі!
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22.03.2022 08:12 Відповісти
Все пропало, піднімаємо лапки вгору? Чи може зрозуміємо, що шлях до перемоги - важкий шлях. Тяжка праця.
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22.03.2022 08:13 Відповісти
Так, шлях до перемоги важкий, але пустопорожні заяви відверто бісять.
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22.03.2022 08:19 Відповісти
Так не слухай і не читай. Ніхто детальну інфу зливати на форум не буде.
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22.03.2022 08:59 Відповісти
Уважаемые мышебратья! Так как доставлять боеприпасы и провизию в последнее время все тяжелее и тяжелее, сдам вам одну тайную точку, через которую это сделать проще пареной репы.
Это Чернобаевка! Только Тс-с-с-с! Чтоб никто не узнал. Не благодарите.
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22.03.2022 08:11 Відповісти
Це зрозуміло що ГШ хоче зняти градус напруги,але це не так і треба готуватися
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22.03.2022 08:11 Відповісти
Макаров под орками не ври
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22.03.2022 08:11 Відповісти
да ты шо мкасимка ты бы не врал бы и не работал бы на дрысню или боишся что пошлют с мосинкой на передок в составе марше рота- сосай соай лугадонен сладкие попки для кадыровцев
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22.03.2022 08:14 Відповісти
Попий водички. Порахуй до 10 і заспокійся.
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22.03.2022 08:15 Відповісти
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/280490960930030

ВСУ отбросили российских оккупантов от Макарова - Генштаб
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22.03.2022 08:18 Відповісти
там оперативный котёл для дрысни в лесах рисуется в лёгкую
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22.03.2022 08:21 Відповісти
" Двадцаь шестой век героического противостояния ... " Ай справді - кожен день як століття !
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22.03.2022 08:22 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1506108591505354758 пруф
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22.03.2022 08:33 Відповісти
Наблюдаємо та передаєм інфу про переміщення фуражирів,ховаємо припаси та соляру в окупованих селах та містечках....
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22.03.2022 08:14 Відповісти
"Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося"
***
Труба дЄло.
Посівна попереду, горючка потрібна фермерам.
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22.03.2022 08:19 Відповісти
Орки будуть міняти танк на торбу сухарів.
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22.03.2022 08:22 Відповісти
В російських окупантів *********** на 3 дні, а наш гнусавий президент записує відосіки з нятяком на капітуляцію перед російськими вбивцями... В чому логіка?
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22.03.2022 08:25 Відповісти
Одну хвилинку. Зараз передзвонять президенту, що він забув тобі докласти, що відбувається. Щоб у тебе все склалося в логічну цепочку.
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22.03.2022 08:28 Відповісти
Не переживай, все буде Ок. І президент знає, що казати. Навіть договора про постачання зброї та боєзапасів з-за кордону підписують лиш тоді, коли ми вже з них лупимо по стадах орків. Така практика і відповідь на брехню і підступність орків.
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22.03.2022 08:31 Відповісти
Тільки президент твій - баран.
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22.03.2022 10:32 Відповісти
А твій - педофільне *****.
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22.03.2022 11:09 Відповісти
Гм, як же воювали танкові армії на 1000-кілометрових лініях фронтів у Другу світову? Тоді не було нафтопереробних заводів, автотранспорту, мережива доріг - тільки основні залізниці.
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22.03.2022 08:28 Відповісти
нуну 1000 км даже для ТА РККА это пипец как сложно и то это было один раз в Китае
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22.03.2022 08:31 Відповісти
Цитата: Тоді не було нафтопереробних заводів, автотранспорту, мережива доріг
В якому сенсі? Ви про яку війну говорите? Як це не було нафтопереробних заводів?
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22.03.2022 09:06 Відповісти
https://twitter.com/Kochevenko/status/1505995897527840777

Будьмо реалістами.
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22.03.2022 08:29 Відповісти
Ах, якщо б воно так і було) скоріш б рашисти вже здохли
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22.03.2022 08:36 Відповісти
Грабують будинки людей, магазини, заправки...ще і вихваляються тим своім родичам в кацапетіі. А ті одобрюють. Гнилий народ....без совісті, без гідності....Мокша дика....
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22.03.2022 08:39 Відповісти
То есть утром 25 марта вся расейская армия сдастся в плен и война кончится?
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22.03.2022 08:43 Відповісти
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22.03.2022 08:44 Відповісти
100% там сидить крисолов з дудочкою. Або трембітою.
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22.03.2022 08:46 Відповісти
і рускі теж наїлися, нашою землею, вони ж її так хотіли.
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22.03.2022 11:24 Відповісти
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22.03.2022 08:44 Відповісти
Может тогда получится им наподдать на важных участках? В самый раз, кажется, пока не подвезли.
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22.03.2022 08:48 Відповісти
Генштаб знає де, коли і скільки насипати.
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22.03.2022 09:11 Відповісти
Чоловіки тут зовсім впали духом, чи що? Щось ті коменти дуже сльозливі Чи ви зовсім юні, чи капець які старі? БЛІН...
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22.03.2022 08:49 Відповісти
Нас багато, нас не подолати.
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22.03.2022 08:53 Відповісти
Если через 5 дней не сдадутся - значит зрада!
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22.03.2022 08:59 Відповісти
Не потрібно "толкати" і владі також переможні речівки, а мовчки боронити нашу землю, бо якщо на півдні вже проголошують республіки, то значить багато чого ще не зроблено, а виступи арестовичів і подоляків нічого не варті. Чому така безгосподарність, що навіть наше лишають ворогам, це так підготувались до зустрічі ворога та і президенту пора спуститись на землю і займатись "неблагодарними" справами.
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22.03.2022 09:27 Відповісти
Не смішно( в них ще 26 лютого пального і їжі було тільки на 3 дні... З ваших слів
Якщо хочете людей підтримати, то це потрібно робити по-іншому
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22.03.2022 09:52 Відповісти
Хочеться вірити.
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22.03.2022 10:00 Відповісти
пусть пока нажираются - как говорил один из свинорылых козломордов - укроповского варенья...
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22.03.2022 10:24 Відповісти
Ну это уже дно пропаганды или можно его пробить?
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22.03.2022 11:08 Відповісти
На окупованих територіях дозволити населенню пприватизовувати все їстивне з магазинів і не давати ворогу їжі
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22.03.2022 11:26 Відповісти
Есть верный признак: как только снарядов действительно будет не хватать, начнут просить переговоров с прекращением боевых действий на их время. Переговоры будут продолжаться до восполнения запасов.
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22.03.2022 11:37 Відповісти
А Зе з радістю побіжить глядєть у очі Пукіну ?
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22.03.2022 12:23 Відповісти
А Харків кацапи ******** начеб то у них тих боєзапасів кури не клюють.
Треба Маріуполь деблокувати, це нагальна потреба.
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22.03.2022 12:23 Відповісти
 
 