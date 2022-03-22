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Окупанти знищують оптові склади з продуктами у Сєверодонецьку, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

сєверодонецьк

У Сєверодонецьку армія РФ продовжує прицільно знищувати оптові склади з продуктами харчування.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"У Сєверодонецьку армія рф продовжує знищувати оптові склади з продуктами харчування. Б’ють прицільно, бо знають, куди саме. Їм вдалося принести збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею – постачання нами налагоджене", - написав Гайдай.

Загалом упродовж 21 березня в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено приблизно 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєверодонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Рубіжне і Попасну. Зруйновано 12 будинків, є поранені, - Гайдай

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Фашисты Второй Мировой, просто мелкие хулиганы, по сравнению с российской ордой.
И это говорят старики, которые пережили ту войну, и оккупацию.
Если гитлеровцы зверствовали в основном в отношении евреев и немного цыган, то путинцы уничтожают всех в Украине, не только украинцев, но в том числе русских, евреев, греков, поляков, белорусов, молдаван, венгров, татар, турок... Не зависимо от вероисповедания, языка общения, возраста и пола.
Россияне - это раковые клетки на теле Земли. Их можно и нужно уничтожить
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22.03.2022 09:10
+7
Хто ще за те, щоб брати в полон людиноподібних?
В ЄС-ах та ін. країнах, де нема війни легко розсуждати про "гуманне ставлення до полонених". Ми ж бачимо, як ці недолюдки-геноцидники ставляться до нашого народу, наших людей.
Тільки смерть кацапам-вбивцям!
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22.03.2022 08:53
+6
Ні. Просто полонених нема. Ну, так сталося, що всі загинули.
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22.03.2022 09:04
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шкода... шкода що не врятували запаси...
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22.03.2022 08:48 Відповісти
Хто ще за те, щоб брати в полон людиноподібних?
В ЄС-ах та ін. країнах, де нема війни легко розсуждати про "гуманне ставлення до полонених". Ми ж бачимо, як ці недолюдки-геноцидники ставляться до нашого народу, наших людей.
Тільки смерть кацапам-вбивцям!
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22.03.2022 08:53 Відповісти
Головне не викладати відосів з полоненими та тушками кацапів, як це було в перші дні війни - бита техніка є, тушок й полонених нема...
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22.03.2022 08:58 Відповісти
Чому? Боїтесь, що кацапи ще більш звірітимуть?
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22.03.2022 09:00 Відповісти
Ні. Просто полонених нема. Ну, так сталося, що всі загинули.
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22.03.2022 09:04 Відповісти
Щоб не було непотрібної воні від конторок на кшалт Human Rights Watch (HRW)...
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22.03.2022 09:05 Відповісти
А то не треба було хвастатись запасами продуктів.
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22.03.2022 08:54 Відповісти
Война с харчами.Дебилы козломордые
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22.03.2022 08:58 Відповісти
бізнес оптової торгівлі - він трохи недоумкуватий. Розвести по торгових точках все, що можна - це раз. Торгові точки на список місцевим, хто ходить кожен день чи за пропискою - це два.
Все одно ж пропаде. А раптом кацапи захватять, то ті точно не заплатять. але скоріше за все власники за бугром, а менеджери не беруть на себе будь-яку відповідальність. Розгромлять - думають вони - ну то спишемо всі недостачі.
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22.03.2022 09:03 Відповісти
да как и сетевые ******...В Краматорске стоит Епицентр наполненный товароми и более 10дней закрыт,ни аккумулятор на авто ни других вещей ни купить,ждут своей участи как и в других городах Украины
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22.03.2022 11:48 Відповісти
в Кременчуці Нова Лінія працює - в суботу був. Багато машин біженців, гребуть пиво тачками (це поряд у Фоззі, може на магазинчик?). Прикметно: жодної бензопилки, лише електричні осталися.
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22.03.2022 12:16 Відповісти
Хранить все яйца в одной корзине - это такая национальная традиция?
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22.03.2022 09:10 Відповісти
Фашисты Второй Мировой, просто мелкие хулиганы, по сравнению с российской ордой.
И это говорят старики, которые пережили ту войну, и оккупацию.
Если гитлеровцы зверствовали в основном в отношении евреев и немного цыган, то путинцы уничтожают всех в Украине, не только украинцев, но в том числе русских, евреев, греков, поляков, белорусов, молдаван, венгров, татар, турок... Не зависимо от вероисповедания, языка общения, возраста и пола.
Россияне - это раковые клетки на теле Земли. Их можно и нужно уничтожить
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22.03.2022 09:10 Відповісти
Значить, виродки,москалі, будуть подихать з голоду. У карми дуже специфічне почуття гумору.
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22.03.2022 09:17 Відповісти
а вывезти за 25 дней не пробовали?
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22.03.2022 09:42 Відповісти
 
 