Окупанти знищують оптові склади з продуктами у Сєверодонецьку, - Гайдай
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У Сєверодонецьку армія РФ продовжує прицільно знищувати оптові склади з продуктами харчування.
Про це повідомив у Телеграмі керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"У Сєверодонецьку армія рф продовжує знищувати оптові склади з продуктами харчування. Б’ють прицільно, бо знають, куди саме. Їм вдалося принести збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею – постачання нами налагоджене", - написав Гайдай.
Загалом упродовж 21 березня в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено приблизно 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєверодонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
В ЄС-ах та ін. країнах, де нема війни легко розсуждати про "гуманне ставлення до полонених". Ми ж бачимо, як ці недолюдки-геноцидники ставляться до нашого народу, наших людей.
Тільки смерть кацапам-вбивцям!
Война с харчами.Дебилы козломордые
Все одно ж пропаде. А раптом кацапи захватять, то ті точно не заплатять. але скоріше за все власники за бугром, а менеджери не беруть на себе будь-яку відповідальність. Розгромлять - думають вони - ну то спишемо всі недостачі.
И это говорят старики, которые пережили ту войну, и оккупацию.
Если гитлеровцы зверствовали в основном в отношении евреев и немного цыган, то путинцы уничтожают всех в Украине, не только украинцев, но в том числе русских, евреев, греков, поляков, белорусов, молдаван, венгров, татар, турок... Не зависимо от вероисповедания, языка общения, возраста и пола.
Россияне - это раковые клетки на теле Земли. Их можно и нужно уничтожить