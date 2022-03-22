Унаслідок збройної агресії РФ загинули 117 дітей, понад 155 поранені, - Офіс Генпрокурора

Унаслідок збройної агресії російської федерації в Україні загинули вже 117 дітей, понад 155 поранено.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора в Телеграм, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 22 березня 2022 року загинуло 117 дітей, більше 155 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській - 58, Харківській - 40, Чернігівській - 31, Донецькій - 30, Миколаївський - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях", - ідеться в повідомленні.

В ОГП зазначили, що на Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення.

Унаслідок обстрілу с. Костянтинівка Миколаївського району Миколаївської області на території СТ "Південний Буг" зруйновано будинки, під завалами виявлено обгорілі тіла 3 осіб, серед яких 7-річна дитина.

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Повідомляється, що 21 березня 2022 року окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя. Чотири дитини доставлені до лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина – в с. Каменському. Двоє дітей в тяжкому стані.

Окрім того, внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві. Також зазнали руйнувань понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

В ОГП уточнюють, що ці дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.