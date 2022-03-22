Путін у лютому змінив тисячу особистих працівників - охоронців, кухарів, секретарів та прислугу

Путін, який від початку війни засів у бункері, починає ще більше боятись за своє життя. У лютому він змінив близько тисячі особистих співробітників.

Путін змінив охоронців, кухарів, секретарів та прислугу. Боїться, що його отруять, пише The Daily Beast, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

У політичній та бізнес-еліті Росії формується група, яка готова усунути Путіна від влади. Санкції Заходу ведуть до краху Росії, тому верхівка окупантів намагається уникнути фатального кінця.

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Розглядають різні варіанти його відсторонення: отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок тощо.

До речі – Путін був щасливим, коли ввели санкції проти Абрамовича й інших олігархів.