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Путін у лютому змінив тисячу особистих працівників - охоронців, кухарів, секретарів та прислугу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Путін, який від початку війни засів у бункері, починає ще більше боятись за своє життя. У лютому він змінив близько тисячі особистих співробітників.
Путін змінив охоронців, кухарів, секретарів та прислугу. Боїться, що його отруять, пише The Daily Beast, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
У політичній та бізнес-еліті Росії формується група, яка готова усунути Путіна від влади. Санкції Заходу ведуть до краху Росії, тому верхівка окупантів намагається уникнути фатального кінця.
Розглядають різні варіанти його відсторонення: отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок тощо.
До речі – Путін був щасливим, коли ввели санкції проти Абрамовича й інших олігархів.
Топ коментарі
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Такой прогноз озвучил нумеролог и таролог Владислав Грицай, передает Украина 24.
"Из-за его (Путина, - ред.) даты рождения он уходит, и он умирает из-за предательства кого-то из близкого окружения", - сказал нумеролог.
Преворот в России должен случиться уже в конце текущего месяца. Начнется он с Беларуси, а закончится в Москве.
"У него большая вероятность где-то к концу марта, что его предаст близкое окружение. Я просматривал разные варианты. Первым должен подняться Минск. Я думаю, что с Беларуси начнется, именно из генеральских чинов какой-то саботаж. Потом должен подняться Питер. Потом, скорее всего, кто-то в Сибири - город я имею в виду, и Москва потом. Но все это будет происходить с подачи генералов из близкого окружения", - сказал Грицай.
У давнину тих, чиї передбачування не справджувалися, позбавляти життя. ібо нєпуй абманивать
{\displaystyle a_{1},\ a_{1}+d,\ a_{1}+2d,\ \ldots ,\ a_{1}+(n-1)d,\ \ldots },
де {\displaystyle a_{1}} - це перший член прогресії, {\displaystyle d} - це фіксована різниця між попереднім та наступним.
Формула для знаходження {\displaystyle n}-го члена прогресії:
{\displaystyle a_{n}=a_{1}+(n-1)d,\quad \forall n\geqslant 1}
Геометрична прогресія - послідовність чисел, перший член якої не дорівнює нулю, а відношення будь-якого елемента послідовності до попереднього є сталим числом, що називається знаменником прогресії. Якщо знаменник прогресії дорівнює 1 (одиниці), то прогресія вважається стаціонарною. Знаменник геометричної прогресії не може дорівнювати 0 (нулю). Якщо модуль знаменника прогресії більше одиниці - прогресія зростаюча, якщо він менше одиниці - прогресія спадна. У випадку коли знаменник прогресії менше нуля - прогресія знакозмінна.
Приклади:
послідовність степенів 2 є геометричною прогресією: 2, 4, 8, 16, 32, ….
геометрична прогресія із першим елементом 3, та знаменником −2: 3, −6, 12, −24, 48, ….
Как никак личный повар.
і це свята правда , а на кацапіі за правду розстрілюють 😡
Об этом сообщает Defense Express.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в России приостановили работу предприятий концерна "Уралвагонзавод".
"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода", - говорится в сообщении.
а особистим офіціянтом,для безпеки,найняв робота Фьодора...
Згадується пісенька із фільму корифана ***** Соловьева (режисера) " "Асса" Старик КАзладоев......, пророча пісенька.
БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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