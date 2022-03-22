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Новини За кордоном
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Путін у лютому змінив тисячу особистих працівників - охоронців, кухарів, секретарів та прислугу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Путін, який від початку війни засів у бункері, починає ще більше боятись за своє життя. У лютому він змінив близько тисячі особистих співробітників.

Путін змінив охоронців, кухарів, секретарів та прислугу. Боїться, що його отруять, пише The Daily Beast, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

У політичній та бізнес-еліті Росії формується група, яка готова усунути Путіна від влади. Санкції Заходу ведуть до краху Росії, тому верхівка окупантів намагається уникнути фатального кінця.

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Розглядають різні варіанти його відсторонення: отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок тощо.

До речі – Путін був щасливим, коли ввели санкції проти Абрамовича й інших олігархів.
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Топ коментарі
+39
Сцыт плешивый.
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22.03.2022 09:22
+26
От это жизнь у чувака началась. Трусы свежие страшно надеть, вдруг уже попрыскали новичком.
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22.03.2022 09:29
+18
Немцов правду сказав , що кремлівський недопалок й@ бнутий
і це свята правда , а на кацапіі за правду розстрілюють 😡
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22.03.2022 09:25
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Сцыт плешивый.
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22.03.2022 09:22 Відповісти
От это жизнь у чувака началась. Трусы свежие страшно надеть, вдруг уже попрыскали новичком.
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22.03.2022 09:29 Відповісти
Да він вже під себе сциться...
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22.03.2022 09:29 Відповісти
і сериця тоже
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22.03.2022 11:54 Відповісти
Геополітик вже потихоньку пі-пі в штанці робить не тільки вночі.
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22.03.2022 09:37 Відповісти
КОНЧЕННЫЙ ********** ПЕ@АРЕНОК А УБИЙЦА БУДЕТ В НЕМ САМОМ ВОНО ЖЕ УШЛЕБОК ГНИЕТ РАЗЛАГАЕТСЯ ИЗНУТРИ БОИТСЯ ПОДОХНУТ-- ПОТОМУ КАК ПОНИМАЕТ- ЧТО ПРРОЛЕТАЕТ ДАЖЕ МИМО ВСТЕРЧИ С БОГОМ.... ПРЯМО В ЧИСТИЛИЩЕ.....без права на апелляции и прощения во веки- веков...
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22.03.2022 09:58 Відповісти
Сподіваюся, він також тих холопів й від життя звільнив?
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22.03.2022 09:23 Відповісти
все одно когось та підсунуть плешивому
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22.03.2022 09:29 Відповісти
eto KONEC ! ***** padla uzhe
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22.03.2022 09:23 Відповісти
Президент России Владимир Путин может погибнуть из-за предательства кого-то из близкого окружения - об этом свидетельствует нумерологический анализ даты рождения хозяина Кремля. Заговор и переворот в России могут состояться в РФ уже к концу месяца, а на роль предателя идеально подходит министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Такой прогноз озвучил нумеролог и таролог Владислав Грицай, передает Украина 24.
"Из-за его (Путина, - ред.) даты рождения он уходит, и он умирает из-за предательства кого-то из близкого окружения", - сказал нумеролог.
Преворот в России должен случиться уже в конце текущего месяца. Начнется он с Беларуси, а закончится в Москве.
"У него большая вероятность где-то к концу марта, что его предаст близкое окружение. Я просматривал разные варианты. Первым должен подняться Минск. Я думаю, что с Беларуси начнется, именно из генеральских чинов какой-то саботаж. Потом должен подняться Питер. Потом, скорее всего, кто-то в Сибири - город я имею в виду, и Москва потом. Но все это будет происходить с подачи генералов из близкого окружения", - сказал Грицай.
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22.03.2022 09:23 Відповісти
Цей нумеролог війну не передбачив?
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22.03.2022 09:31 Відповісти
вже був такий собі глоба - заробляв передбаченнями.
У давнину тих, чиї передбачування не справджувалися, позбавляти життя. ібо нєпуй абманивать
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22.03.2022 09:39 Відповісти
Не нумерологія, а просто арифметика...російська "імперія" - 196 років, ссср - 74, у 2,65 раз менше...тобто рф проіснує у 2,65 раз менше за ссср - 28 років...1991+28=2019...
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22.03.2022 09:56 Відповісти
Це з разряду: в добі 24 години, у сусідської собаки 8 цуценят, скільки буде коштувати кіло крумплі, якщо завтра середа ...
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22.03.2022 10:34 Відповісти
Арифмети́чна (аритмети́чна[1]) прогре́сія - це послідовність дійсних чисел виду

{\displaystyle a_{1},\ a_{1}+d,\ a_{1}+2d,\ \ldots ,\ a_{1}+(n-1)d,\ \ldots },

де {\displaystyle a_{1}} - це перший член прогресії, {\displaystyle d} - це фіксована різниця між попереднім та наступним.

Формула для знаходження {\displaystyle n}-го члена прогресії:

{\displaystyle a_{n}=a_{1}+(n-1)d,\quad \forall n\geqslant 1}
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22.03.2022 11:00 Відповісти
А чому те так? І де тут що?

Геометрична прогресія - послідовність чисел, перший член якої не дорівнює нулю, а відношення будь-якого елемента послідовності до попереднього є сталим числом, що називається знаменником прогресії. Якщо знаменник прогресії дорівнює 1 (одиниці), то прогресія вважається стаціонарною. Знаменник геометричної прогресії не може дорівнювати 0 (нулю). Якщо модуль знаменника прогресії більше одиниці - прогресія зростаюча, якщо він менше одиниці - прогресія спадна. У випадку коли знаменник прогресії менше нуля - прогресія знакозмінна.

Приклади:

послідовність степенів 2 є геометричною прогресією: 2, 4, 8, 16, 32, ….
геометрична прогресія із першим елементом 3, та знаменником −2: 3, −6, 12, −24, 48, ….
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22.03.2022 13:25 Відповісти
щодо арифметики. Микитка "умиротворяв" Венгрію йому було 62, Льончику цу вводі військ в Чехію -62, *****, коли починав війну проти України 62. Правда, коли Йоські хотіли подарувати Фінляндію, тому мало виповнитись 60. З ****** буде так як з горбатим у Форосі. А який з Муму заколотник, армії нема. Він втече у Туву і буде "загорати з шаманами".
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22.03.2022 10:35 Відповісти
А вже 2022.
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22.03.2022 11:11 Відповісти
Не надо быть шаманом или нумерологом, что бы понимать - "путин уже покойник". Вопрос только когда - через месяц, максимум два. И способ - как Гитлер пулей, как Сталин типа от болезни, или как Каддафи - после двух часов пыток выстрелом через анус.
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22.03.2022 09:42 Відповісти
Інший нумеролог на іншому каналі передбачив, що куйла вб'є якийсь чеченець наприкінці року. І ще він передбачив, що до 13 березня активна фаза війни завершиться. Однак на календарі вже 22 березня, а війна все йде.
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22.03.2022 09:43 Відповісти
Він не уточнив рік
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22.03.2022 10:35 Відповісти
Кацаби, кінчайте ***** та здавайтесь!
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22.03.2022 09:24 Відповісти
Вони мають відчути жопою крах свого вялічія.
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22.03.2022 09:25 Відповісти
Так не можна...кацаби у гугл перекладачі перекладуть слово здаватися, як казацца...
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22.03.2022 11:07 Відповісти
Засипати той бункер навозом- нехай конає..
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22.03.2022 09:24 Відповісти
завалити всі вентеляційні шахти лайном...і забетонувати...)))
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22.03.2022 09:28 Відповісти
Шо и Пригожина в Утиль отправил?
Как никак личный повар.
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22.03.2022 09:25 Відповісти
пригожин **** и отравит.
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22.03.2022 09:28 Відповісти
Я только двумя руками ЗА!!!
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22.03.2022 09:32 Відповісти
Немцов правду сказав , що кремлівський недопалок й@ бнутий
і це свята правда , а на кацапіі за правду розстрілюють 😡
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22.03.2022 09:25 Відповісти
На Вову надвигается пи.дец.

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22.03.2022 09:26 Відповісти
Наша мольфарка ще до війни казала, що якщо ***** перетне кордон нашої країни, то у цьому році він здохне. Бункерний пітарас, у тебе ще був шанс, а зараз його в тебе вже немає.
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22.03.2022 09:28 Відповісти


Об этом сообщает Defense Express.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в России приостановили работу предприятий концерна "Уралвагонзавод".

"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода", - говорится в сообщении.

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22.03.2022 09:30 Відповісти
Соромно! Он, путін все поміняв, а ми для нього тримаємо старий, б/у гріб. Ніякої поваги до стратега, геополітика, борцуна-стерховодця, амфоро-дзюдоїста...
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22.03.2022 09:31 Відповісти
Скорей бы
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22.03.2022 09:32 Відповісти
Дедуля совсем ку-ку. Тысяча сотрудников за месяц. Проходной двор в бункере какой-то. Скоро очередь как в Мавзолей будет.
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22.03.2022 09:33 Відповісти
Етак і підгузники свої замінить.
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22.03.2022 09:34 Відповісти
Лідєр і борєц. З обоссяними портками. А колись же сам казав, що за надто довгий час при владі дах неодмінно поїде.
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22.03.2022 09:34 Відповісти
Для всього світу було б полегшення аби воно окочурилось. В який спосіб не важливо, важливо - скорше.
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22.03.2022 09:37 Відповісти
И это ссыкло хочет нанести кому то ядерный удар?
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22.03.2022 09:39 Відповісти
Не очень понимаю в чем безопасность поменять 1000 людей которые тебе служили давно, на новых совершенно неизвестных.
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22.03.2022 09:43 Відповісти
Глядя на то как ублюдок ссится за свою жизнь... Не сильно вяжеться с угрозами развязать ядерную войну
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22.03.2022 09:46 Відповісти
Мабуть сірійців та лівійців запросив для своєї обслуги. Кадирівцям приготуватися, на черзі
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22.03.2022 09:51 Відповісти
********** не бойся за свою жизнь, выходи мы тебе посадим на пожизненное...
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22.03.2022 09:52 Відповісти
"...отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок тощо." - давайте все одночасно, не хочу ризикувати. я б його і в мерзлу землю ложкою б закопав потім.
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22.03.2022 10:20 Відповісти
Путін у лютому змінив тисячу особистих працівників - охоронців, кухарів, секретарів та прислугу

а особистим офіціянтом,для безпеки,найняв робота Фьодора...
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22.03.2022 10:34 Відповісти
У кАзладоевих любов коротка, сьогодні був всім а завтра ніким.
Згадується пісенька із фільму корифана ***** Соловьева (режисера) " "Асса" Старик КАзладоев......, пророча пісенька.
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22.03.2022 10:39 Відповісти
Старых, как понимаю, сразу расстреливают?
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22.03.2022 10:39 Відповісти
Собирательный образ "великоотбросса". Херроическая личность, Херосрат 21 века...
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22.03.2022 10:55 Відповісти
Усунення путіна не вирішить питання кацапького бидлонароду
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22.03.2022 11:29 Відповісти
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:43 Відповісти
Чем больше путин боится, тем больше делает ошибок.
Нравится, не нравится - Гаага приближается !
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22.03.2022 11:52 Відповісти
а що норм варіант, вбивають двійника, х..ла в бункері відключають від комунікації, і всім кажуть, ось він здох, валять всю вину на х..ла і припиняють війну. це кацапію не врятує, але буде шанс врятувати крадене, хоч трохи, або вкрасти ще.
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23.03.2022 13:06 Відповісти
 
 