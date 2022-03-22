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Миколаївська область (1824) обстріл (21042) ДСНС (4458)

Троє чоловіків загинули, одна жінка госпіталізована внаслідок обстрілів 21 березня в Миколаївській області, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

Минулої доби на Миколаївщині внаслідок обстрілів з боку російських окупантів загинуло троє чоловіків, ще одна жінка постраждала і була госпіталізована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ДСНС України.

"На Миколаївщині 21 березня, після ворожого обстрілу, вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу на автозаправній станції у Корабельному районі м. Миколаєва на площі 10 кв.м. Відомо, що від поранень, несумісних з життям, загинуло троє чоловіків, 1 жінка постраждала", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники наголосили, що постраждалу було госпіталізовано.

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Автор: Наталя Джума
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