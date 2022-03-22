Російська "КП" опублікувала і потім видалила дані міноборони РФ про ліквідованих в Україні росіян - 9 861 загиблий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Стаття пробула на сайті добу, потім її видалили та знайшли "найпереконливіше" пояснення — нас зламали.
На сайті російського видання "Комсомольська правда" цілу добу стояла опублікована інформація, що на війні в Україні ліквідований 9 861 російський солдат, ще 16 153 дістали поранення. При цьому видання посилалося на джерела у Міністерстві оборони. Частину про втрати було видалено, але в інтернеті не можна нічого видалити повністю — оригінал тексту залишився в архівах, передає Цензор.НЕТ.
"За даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 людину, поранення отримали 16153 особи", — йшлося у замітці.
До цього Міноборони РФ давало інформацію про вбитих лише одного разу — 2 березня. Тоді вороги повідомили про 498 ліквідованих.
Відреагував на цю новину й радник голови офісу президента Михайло Подоляк.
"Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони Росії було змушено офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 людей, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше… Але майже одразу з найчесніших пропагандистських міркувань відбулося редагування статті та вичленування фрагмента масової загибелі військовослужбовців Росії… І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду", — заявив Подоляк.
Цікаво, що буквально сьогодні на брифінгу представник Міноборони РФ у Москві Ігор Конашенков заявляв: "Всі поширені паном Подоляком нібито "реальні дані" про втрати військової техніки та особового складу російських збройних сил, у тому числі старших та вищих офіцерів, є пропагандистською брехнею".
Видання "Комсомольська правда" вже повідомило, що цифра у 9861 ліквідованих з'явилася "внаслідок зламу редакційної адмінки". Дуже переконливо.
Будь ласка, зачекайте...
как так вышло, быстро удалили
Про 15К загиблих орків говорили ще тиждень тому, коли офіційне число застигло на "понад 12 000".
танк - 3 орки, сау -4, БтР - 8, вантажівка 20 тощо
цифра у 9861 ліквідованих з'явилася "внаслідок злому редакційної адмінки"
Добу не могли ліквідувати злам? Брехуни ще й рукожопі.
- Ну ведь у нас разница во времени 1 час."
смотрим слово АРХИВ 🤣🤣🤣
Сынок, я приготовил тебе целый парк кровавых аттракционов
https://youtu.be/YLs3NX1r3J4
А там ще є росгвардія, вагнер, лугандони, омон і інше лайно як не входить до складу міністерства оборони
Ну і призовні мабуть теж не має....
Океа́нія - загальна назва для островів центральної та південної частини Тихого океану між 30° пд. ш. і 30° пн. ш., включаючи Нову Зеландію .
міста з населенням понад 300 тис.: Окленд, Веллінгтон, Крайстчерч, Гонолулу, Порт-Морсбі, Порт-Нумбай і Амбон ;
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