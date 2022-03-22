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Російська "КП" опублікувала і потім видалила дані міноборони РФ про ліквідованих в Україні росіян - 9 861 загиблий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,ліквідація

Стаття пробула на сайті добу, потім її видалили та знайшли "найпереконливіше" пояснення — нас зламали.

На сайті російського видання "Комсомольська правда" цілу добу стояла опублікована інформація, що на війні в Україні ліквідований 9 861 російський солдат, ще 16 153 дістали поранення. При цьому видання посилалося на джерела у Міністерстві оборони. Частину про втрати було видалено, але в інтернеті не можна нічого видалити повністю — оригінал тексту залишився в архівах, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 людину, поранення отримали 16153 особи", — йшлося у замітці.

До цього Міноборони РФ давало інформацію про вбитих лише одного разу — 2 березня. Тоді вороги повідомили про 498 ліквідованих.

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Відреагував на цю новину й радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

"Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони Росії було змушено офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 людей, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше… Але майже одразу з найчесніших пропагандистських міркувань відбулося редагування статті та вичленування фрагмента масової загибелі військовослужбовців Росії… І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду", — заявив Подоляк.

Цікаво, що буквально сьогодні на брифінгу представник Міноборони РФ у Москві Ігор Конашенков заявляв: "Всі поширені паном Подоляком нібито "реальні дані" про втрати військової техніки та особового складу російських збройних сил, у тому числі старших та вищих офіцерів, є пропагандистською брехнею".

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Видання "Комсомольська правда" вже повідомило, що цифра у 9861 ліквідованих з'явилася "внаслідок зламу редакційної адмінки". Дуже переконливо.
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Топ коментарі
+29
Это все неправда, дарагие рассеяне. Все вайска живы и здаровы. Приезжайте с семьями, друзьями, знакомыми в Чернабаевку и убедитесь сами, что хахлы врут.
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22.03.2022 09:40
+26
Це дані кацапського міноборони, вони не включають росгвардію, вагнеровців і лугандонців, тому озвучені нашими 14,7 тис. загиблих - цілком реальна цифра!
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22.03.2022 09:34
+21
ай ай ай
как так вышло, быстро удалили
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22.03.2022 09:32
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22.03.2022 09:32 Відповісти
ще з тиждень і буде 20 000 - і москалі це самі зрозуміють які є втрати!!
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22.03.2022 09:34 Відповісти
Думаю, двадцятка вже є.
Про 15К загиблих орків говорили ще тиждень тому, коли офіційне число застигло на "понад 12 000".
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22.03.2022 10:07 Відповісти
Если принять эти цифры, то странным кажется небольшое - 16153 число раненых на фоне - 9861 убитых. Практика говорит о том что раненых бывает примерно раза в 3 больше чем погибших.
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22.03.2022 13:15 Відповісти
Міняється і зброя і умови і хто рахує та оприлюднює.
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22.03.2022 15:27 Відповісти
Це дані кацапського міноборони, вони не включають росгвардію, вагнеровців і лугандонців, тому озвучені нашими 14,7 тис. загиблих - цілком реальна цифра!
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22.03.2022 09:34 Відповісти
Американцы говорят , что скорее всего наши даже не досчитывают орков.
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22.03.2022 10:04 Відповісти
Вони по спаленій техніці рахують:
танк - 3 орки, сау -4, БтР - 8, вантажівка 20 тощо
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22.03.2022 10:09 Відповісти
Саме так.
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22.03.2022 15:28 Відповісти
"На сайті російського видання "Комсомольська правда" цілу добу стояла опублікована інформація".

цифра у 9861 ліквідованих з'явилася "внаслідок злому редакційної адмінки"

Добу не могли ліквідувати злам? Брехуни ще й рукожопі.
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22.03.2022 09:36 Відповісти
Думаю нормальные дали инфу, а потом начальство/фсб увидело и дало команду удалить.
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22.03.2022 09:43 Відповісти
500 нелюдей в день - мясорубке надо мясо . Так, кацапы ?
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22.03.2022 09:39 Відповісти
Таки не 500 в день . Две недели потерь же небыло.
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22.03.2022 09:51 Відповісти
Я в среднем разделила 😀😀😀
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22.03.2022 09:52 Відповісти
Но для кацапских сучек это за 2 недели...
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22.03.2022 10:01 Відповісти
"- Почему вы мне докладываете что 498, хотя они сообщают 13000?

- Ну ведь у нас разница во времени 1 час."
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22.03.2022 13:15 Відповісти
І це лише дані по військовим. А омон, нацгвардія ,звичайні орки і просто полюціонери, там мабуть ще скільки ж
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22.03.2022 09:39 Відповісти
https://web.archive.org/web/20220321131726/https://www.kp.ru/online/news/4672522/
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22.03.2022 09:40 Відповісти
Аккуратнее Софи . меня за такую вставку про Марик забанили.
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22.03.2022 09:53 Відповісти
Так ссылка взята сверху из статьи 😀😀😀
смотрим слово АРХИВ 🤣🤣🤣
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22.03.2022 09:55 Відповісти
значит можно смело умножать на 3
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22.03.2022 09:39 Відповісти
Это все неправда, дарагие рассеяне. Все вайска живы и здаровы. Приезжайте с семьями, друзьями, знакомыми в Чернабаевку и убедитесь сами, что хахлы врут.
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22.03.2022 09:40 Відповісти
😀
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22.03.2022 09:41 Відповісти
Курорты Чернобаевского края, лучше чем Турция, Тайланд, Египет, можно сказать *ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ сухопутным или авитранспортом, Невероятные, Голово-открывательные приключения
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22.03.2022 09:52 Відповісти
Невероятные, Голово-открывательные приключения
Сынок, я приготовил тебе целый парк кровавых аттракционов
https://youtu.be/YLs3NX1r3J4
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22.03.2022 16:04 Відповісти
Та і хєр ними з тими орками, чим більше зара при обороні знищим тих москокацапів тим легше нам буде при наступі на їх станіцу-маскву.
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22.03.2022 09:40 Відповісти
Якби було тільки 9 з гаком тисяч сумних до окоченіння орків, то їх вонь не доходила би до нас, до Закарпаття.
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22.03.2022 09:43 Відповісти
Трохи обідно... Отак стараєшся-стараєшся, а вони преуменьшають наші заслуги в кілька раз.
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22.03.2022 09:46 Відповісти
Орки і математика - речі несумісні, тому будьте поблажливим.
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22.03.2022 10:29 Відповісти
Це тільки військові мо рф
А там ще є росгвардія, вагнер, лугандони, омон і інше лайно як не входить до складу міністерства оборони

Ну і призовні мабуть теж не має....
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22.03.2022 12:27 Відповісти
До речі, в ******* Океанію входять Гавайські острови, тобто, частина США і Нова Зеландія. Сідай, двійка. Вчи географію, Подоляк, перш ніж лізти в політику і щось коментувати.

Океа́нія - загальна назва для островів центральної та південної частини Тихого океану між 30° пд. ш. і 30° пн. ш., включаючи Нову Зеландію .

міста з населенням понад 300 тис.: Окленд, Веллінгтон, Крайстчерч, Гонолулу, Порт-Морсбі, Порт-Нумбай і Амбон ;
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22.03.2022 09:48 Відповісти
Юра, он про Океанию из 1984 Джорджа Оруэла, садись два по литературе
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22.03.2022 09:53 Відповісти
Всеж ж у контексті мало бути ОстАзія, вважаю що Подоляк просто помилився. І ви будь-ласка будьте уважніші.
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22.03.2022 13:23 Відповісти
Читав, звичайно. Ще більш недоречне порівняння. Аполітичний волюнтаризм. Тобто, нинішній мордор - це оруеллівські америка і британія? А де тоді Україна на цій літературній мапі? Хто тоді євразія чи остазія, з якою воює океанія? Дах знесе від таких порівнянь.
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22.03.2022 22:52 Відповісти
Океанія (англ. Oceania) - вигаданий військово-політичний блок в художньому романі Джорджа Орвелла «1984». Представляє гіпотетичну модель подальшого розвитку Північної та Південної Америки, і поглинення Сполученими Штатами Великої Британії з її домініонами в одну державну структуру - тоталітарний блок.
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22.03.2022 09:55 Відповісти
А про іншу Океанію, яку мав на увазі Подоляк, вам нічого не відомо?
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22.03.2022 09:57 Відповісти
У книзі мінімально згадується Океанія. М.Подоляк вірно вказав все, окрім місця - мало бути ОстАзія. Це просто помилка.
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22.03.2022 13:29 Відповісти
Але неприємна. На кшталт Оттави і Торонто.
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22.03.2022 13:35 Відповісти
Хай добавлять ще мінімум 15 000 своїх орків,і буде ближче до правди...
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22.03.2022 09:50 Відповісти
Заривають, хто потім їх порахує, понаходить? У кацапа собача смерть.
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22.03.2022 09:59 Відповісти
Бо смердять на всю округу, нащо воно треба. Відкапають глей, а вони там муміфіковані і все гаразд
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22.03.2022 12:43 Відповісти
Для обезумевшего кацапского стада тысячей больше или меньше-не имеет значения. Ну похоронят своего "ваньку" и ещё парочку из соседнего квартала и будут свято верить,что это и все погибшие в Украине. Общая информация по кацапскому лепрозорию под жёсткой цензурой,а прокаженные особо и не интересуются. Можно уничтожить хоть 100тыс. кацапов. Эффекта не будет. Когда мышь в холодильнике повесится-может немного и побурлят.
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22.03.2022 10:29 Відповісти
Тут питання в іншому - при перемозі практично всю славу візьме собі Зе і вся Зе команда, а не тисячі українців які ризикували своїм життям, а не сиділи у комфорті затишних кабінетів.
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22.03.2022 12:45 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️ПОВНЕ БЛОКУВАННЯ РАШИСЬКИХ ВОЄНІЗОВАНИХ КАНАЛІВ НА YOUTUBE!

Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
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22.03.2022 12:51 Відповісти
Необхідно підкреслити, що ці дані не є офіційними. Практика формування офіційних даних Російською *********** без змін успадкована від імперії "СССР". Тоді всі "неприємні" дати зменшувались рівно втричі, а "приємні" збільшувались в 3 рази. Та оскільки ці дані отримані від "КП", яка завжди хизувалась тим, що вона, бодай трішечки, незалежна, то реальна к-ть втрат - приблизно 18 722 вбитих. Мені раніше вже доводилось пояснювати, що цифри України дещо занижені, через 2 поважні обставини.
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22.03.2022 13:22 Відповісти
Те, що п.Деодар теж підкреслює цифру 3, підтверджує відому совєтську традицію (традицію брехні). Не можна не погодитись із п. Гаррі про байдужість до людських втрат на Московщині. Та все ж, тут є межа: згадайте, чому сталін благословив зарізати Ватутіна ( з подібними ранами тисячі рятували, й ставили на ноги). Тому що Ватутін ще на Курській дузі перевершив всі "межі" втрат, а на Дніпрі просто зійшов з глузду... І не повністю дурний сталін прикинув: із ким залишиться брати Берлін?
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22.03.2022 13:46 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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22.03.2022 14:02 Відповісти
За 26 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 16 000 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов. Каждый день россия теряет до 1000 русских солдат. Трупов русских иванов так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии. Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую вы русские начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила. Война россии против Украины - это конец для старого, больного, сумасшедшего карлика-педофила путина. Каждый город в Украине - это крепость. Русский солдат - сдавайся, уходи домой, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О! Кадыровцы уже отсосали!
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22.03.2022 16:23 Відповісти
 
 