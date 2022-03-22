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Структури "кухаря Путіна" Пригожина наймають людей для коментування новин про Україну, - розслідування "Фонтанки"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бот

Структури "кухаря Путіна" Євгена Пригожина наймають людей для коментування новин про Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Фонтанки". Кореспондент видання відвідала співбесіду, успішно її пройшла і день попрацювала у кібервійськах.

Претендентів попередили, що "робота нескладна", потрібно буде щодня писати близько 200 коментарів у телеграмі та на інших майданчиках (крім "ВКонтакті" – там "інформація більш-менш нейтральна"). У зміні – 100 людей.

"Чати і канали будуть знаходити куратори, як писати спростування, який сенс вкладати в них, скажуть також вони. Простирадло писати не треба: дві-три пропозиції і вистачить. З вами будуть працювати наші хлопці, які вже кілька років у цій темі варяться, вони зможуть допомогти, якщо що-небудь, – розповіли на співбесіді.

Основний пул роботи, як пояснили куратори, полягає у створенні патріотичної картини у коментарях під трендовими відео та у категоріях "політика" та "новини".

Як зазначає кореспондент "Фонтанки", самі куратори дотримуються "проговорених російською владою постулатів": Київ відмовлявся виконувати Мінські угоди та нарощував озброєння, Європа фінансувала військові постачання.

"Не було б "вибуху" 24-го, був би "вибух" 30-го, і не з нашого боку. У мене немає підтвердження, але я так вважаю. У перший тиждень по житлових масивах не завдавали ударів. А тепер простим людям не дають сховатися у безпечному місці. Нацбати закривають людей у ​​підвалах та квартирах", – каже один із кураторів. Інший – "колись спілкувався з опозицією та розчарувався у ній".

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Робота в кібервійськах влаштована так: коментаторів додають у чат, куди скидають відео та зведення. Цю інформацію під різними обліковцями публікують у коментарях до популярних відео – наприклад, до інтерв'ю Юрія Дудя з істориком Тамарою Ейдельман, виступу радника президента України Олексія Арестовича, випуску новин телеканалу "Настоящее Время".

"Давайте сюди. Зараз кину зведення Міноборони для допомоги", - пише куратор Саша, скидаючи посилання на відео "Настоящего Времени". Трохи пізніше він кидає в чат скрін: "Кібервійська на стримі "Настоящего Времени". На скрині користувачі по черзі цитують строфи гімну Росії", - пише "Фонтанка".

Після робочого дня куратор просить співробітників надіслати йому скрини коментарів та порахувати кількість. Щодо організації процесу додає: "Зарплату вам платитимуть 15 числа кожного місяця. Є така думка, що проєкт може завершитися до 9 травня, тоді за травневі зміни заплатять окремо".

Один з кураторів проєкту Олексій Некрилов, як з'ясували журналісти "Фонтанки", раніше вважався співробітником компаній, яку влада США називає причетною до проєкту "Лахта", більш відомого як "фабрика тролів". В офіційному коментарі Некрилов заявив виданню, що не займається набором до соціальних мереж і відмовився називати рід своєї діяльності.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Тоже мне новость. Удивили так удивили.
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22.03.2022 09:34
+12
"Не було б "вибуху" 24-го, був би "вибух" 30-го, і не з нашого боку."

Тобто кацапи вторглися в Україну 24 лютого, аби Україна не напала на кацапів 30 лютого
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22.03.2022 09:40
+10
Нічого нового, так було і так є
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22.03.2022 09:34
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Украинский боец ведет в плен псковского десантника: видеофакт
https://vimeo.com/charter97?embedded=true&source=owner_name&owner=63809192
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22.03.2022 09:34 Відповісти
Нічого нового, так було і так є
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22.03.2022 09:34 Відповісти
Тоже мне новость. Удивили так удивили.
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22.03.2022 09:34 Відповісти
На "День Пабеды" хотят кончить? Ну-ну...
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22.03.2022 09:35 Відповісти
На "дєнь побєди" путлєру доведеться кінчати у рот лаврова.
Бо майже всі підрозділи ркка, що зазвичай ходять на паради, лежать зараз в українських степах, полях і лісах ...
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22.03.2022 09:50 Відповісти
Це і не дивно...) Повар варить мозги) Скоріше б ютюб їм ще закрити за хай вводять свій парашконет)
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22.03.2022 09:35 Відповісти
"Не було б "вибуху" 24-го, був би "вибух" 30-го, і не з нашого боку."

Тобто кацапи вторглися в Україну 24 лютого, аби Україна не напала на кацапів 30 лютого
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22.03.2022 09:40 Відповісти
О сьомий годині дня
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22.03.2022 10:02 Відповісти
Срочная новость сру..
Во время визита английского премьера Джонсона задержали под Киевом..
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22.03.2022 09:46 Відповісти
Я вчора вже з таким спілкуваася.
Під відео про бомбардування Харкова він написав: " А можно же было просто минские соглашения выполнить"
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22.03.2022 09:56 Відповісти
Ты ему ответь: нельзя было, потому что в планах было уничтожение 50 тысяч русских солдат, и план пока еще не выполнен.
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22.03.2022 10:00 Відповісти
Пригожин-мабуть одна з тих кухарок про яких казав ще сіфілітік ленін...
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22.03.2022 10:05 Відповісти
I believe that it is necessary to create an online chat system that would show who is a verified citizen. also limit 1 account per citizen. e-government.
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22.03.2022 10:12 Відповісти
.
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22.03.2022 10:14 Відповісти
и на цензоре их сколько угодно
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22.03.2022 10:42 Відповісти
Когда уже нашим говно-элитам наконец дойдет, что пилять бюджет на дорогах/мечтать о распиле резервов цб рф на восстановл укр инфр-ры (озвуч 3.14дарами типа устенок и шмыгалей) - занятие никчемное до тех пор пока существует кацапия: без (полноценных, на десятилетия) инвестиций хотя бы в массир информ спецопер/диверсии против кацапо-плебса (в т.ч. и ботофермы т пр.) траты на отстраивание псу под хвост как со счастьем попасной etc.
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22.03.2022 10:43 Відповісти
slyshali/chitali - pro to kak "kto to" zatjagivaet voinu v Ukraine i nedajot iti v nastup
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22.03.2022 10:50 Відповісти
Таке відчуття, що на цензорі їх теж тьма...
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22.03.2022 11:30 Відповісти
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:35 Відповісти
А Киберармия?
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22.03.2022 12:04 Відповісти
вважаю вони іншими речами займаються
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22.03.2022 12:09 Відповісти
Так, ви маєте рацію - чат бот для бана кремлівської пропаганди
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22.03.2022 14:42 Відповісти
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22.03.2022 14:44 Відповісти
 
 