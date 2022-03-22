Структури "кухаря Путіна" Пригожина наймають людей для коментування новин про Україну, - розслідування "Фонтанки"

Структури "кухаря Путіна" Євгена Пригожина наймають людей для коментування новин про Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Фонтанки". Кореспондент видання відвідала співбесіду, успішно її пройшла і день попрацювала у кібервійськах.

Претендентів попередили, що "робота нескладна", потрібно буде щодня писати близько 200 коментарів у телеграмі та на інших майданчиках (крім "ВКонтакті" – там "інформація більш-менш нейтральна"). У зміні – 100 людей.

"Чати і канали будуть знаходити куратори, як писати спростування, який сенс вкладати в них, скажуть також вони. Простирадло писати не треба: дві-три пропозиції і вистачить. З вами будуть працювати наші хлопці, які вже кілька років у цій темі варяться, вони зможуть допомогти, якщо що-небудь, – розповіли на співбесіді.

Основний пул роботи, як пояснили куратори, полягає у створенні патріотичної картини у коментарях під трендовими відео та у категоріях "політика" та "новини".

Як зазначає кореспондент "Фонтанки", самі куратори дотримуються "проговорених російською владою постулатів": Київ відмовлявся виконувати Мінські угоди та нарощував озброєння, Європа фінансувала військові постачання.

"Не було б "вибуху" 24-го, був би "вибух" 30-го, і не з нашого боку. У мене немає підтвердження, але я так вважаю. У перший тиждень по житлових масивах не завдавали ударів. А тепер простим людям не дають сховатися у безпечному місці. Нацбати закривають людей у ​​підвалах та квартирах", – каже один із кураторів. Інший – "колись спілкувався з опозицією та розчарувався у ній".

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Робота в кібервійськах влаштована так: коментаторів додають у чат, куди скидають відео та зведення. Цю інформацію під різними обліковцями публікують у коментарях до популярних відео – наприклад, до інтерв'ю Юрія Дудя з істориком Тамарою Ейдельман, виступу радника президента України Олексія Арестовича, випуску новин телеканалу "Настоящее Время".

"Давайте сюди. Зараз кину зведення Міноборони для допомоги", - пише куратор Саша, скидаючи посилання на відео "Настоящего Времени". Трохи пізніше він кидає в чат скрін: "Кібервійська на стримі "Настоящего Времени". На скрині користувачі по черзі цитують строфи гімну Росії", - пише "Фонтанка".

Після робочого дня куратор просить співробітників надіслати йому скрини коментарів та порахувати кількість. Щодо організації процесу додає: "Зарплату вам платитимуть 15 числа кожного місяця. Є така думка, що проєкт може завершитися до 9 травня, тоді за травневі зміни заплатять окремо".

Один з кураторів проєкту Олексій Некрилов, як з'ясували журналісти "Фонтанки", раніше вважався співробітником компаній, яку влада США називає причетною до проєкту "Лахта", більш відомого як "фабрика тролів". В офіційному коментарі Некрилов заявив виданню, що не займається набором до соціальних мереж і відмовився називати рід своєї діяльності.

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