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Тривають бої за Тростянець. Жителів просять не виходити з укриття, - мер Бова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тростянець

Наразі тривають бої за Тростянець.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Тростянця Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

"Молимося за життя кожного нашого військового та хлопців з ТРО! За умови вуличних боїв мова про "зелений коридор", доставку гуманітарних грузів в Тростянець чи ремонт пошкоджених електроліній сьогодні не йде. Прохання до жителів. Під час обстрілів і вуличних боїв максимально переховуватися в підвальних приміщеннях. Треба це все жахіття витерпіти!", - пише він.

Читайте також: Окупанти чинять справжній геноцид у Тростянецькій громаді на Сумщині, - Живицький

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Захисники наші, бережи вас Господь та Матінка Божа.
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22.03.2022 09:51
+14
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22.03.2022 09:56
+9
Схоже, читати вмієш.
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22.03.2022 09:52
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Так Тростянец же под оккупантами лежит .Это что получается наши его штурмуют
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22.03.2022 09:47 Відповісти
Схоже, читати вмієш.
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22.03.2022 09:52 Відповісти
Хм интересно .Перед этим в сумской области триста орков отказались воевать и пославши своё командование вместе с техникой свалили в строну российской границы.Это наверное они из под Тростянца того самого удрали раз там наши пошли в атаку
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22.03.2022 10:00 Відповісти
Тростянець це Чернігівська обл.
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22.03.2022 10:09 Відповісти
Какой Чернигов? От Ахтырки 15 км...
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22.03.2022 10:14 Відповісти
Каюсь
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22.03.2022 10:20 Відповісти
Тростянец це Сумська область! Мiсто Тростянець -райцентр з населенням 20000чол.
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22.03.2022 10:43 Відповісти
Сумська.
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22.03.2022 13:24 Відповісти
Подивіться на карту Сумщини. Тростянець південніше від Сум.
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22.03.2022 10:20 Відповісти
Ахтырка-70 км от г.Сумы, а Тростянец км 45-50. Рашафашисты страшные дела творят в Тростянце-убивают мирных жителей,
насилуют,занимаются мародерством! Людей выводят из хат и ночью сидят возле техники. Многие жители пропадают...😰
Вчера шли бои в Тростянце и сегодня...Взрывы слышны даже в Сумах... Господи, помоги нам,спаси нас и сохрани, помоги нашим Защитникам выгнать оккупантов с нашей земли! 🙏
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22.03.2022 10:40 Відповісти
Саме звідти орки і ушились.
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22.03.2022 12:15 Відповісти
3 дня мне все слышно, как за забором...
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22.03.2022 10:15 Відповісти
В Сумах теж чутно...
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22.03.2022 10:45 Відповісти
Тростянец в окупации. Но наши совсем рядом. Ахтырку орки так и не взяли.

Соответсвенно в Тростянце их ежедневно жмурит артиллерия. Удерживать его можно только при ежедневном подвозе свежего мяса. Как только оно кончится будет автоматическое осовбождение. Вчера была новость про бегство трёхсот орков за поребрик. Вполне вероятно что оттуда.
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22.03.2022 10:25 Відповісти
Чути як наші хлопці гатять з різних "квіточок" по орках кожен день.
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22.03.2022 10:41 Відповісти
300 оркiв втекли з-пiд Охтирки Сумськоi обл. Це 20-25 км вiд Тростянця.
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22.03.2022 10:48 Відповісти
Да, наши ВСУ и Тероборона!
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22.03.2022 10:32 Відповісти
Захисники наші, бережи вас Господь та Матінка Божа.
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22.03.2022 09:51 Відповісти
🙏🙏🙏
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22.03.2022 10:49 Відповісти
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22.03.2022 09:56 Відповісти
Господи допоможи ЗСУ.
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22.03.2022 11:03 Відповісти
 
 