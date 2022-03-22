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Тривають бої за Тростянець. Жителів просять не виходити з укриття, - мер Бова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі тривають бої за Тростянець.
Про це повідомив у фейсбуці міський голова Тростянця Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.
"Молимося за життя кожного нашого військового та хлопців з ТРО! За умови вуличних боїв мова про "зелений коридор", доставку гуманітарних грузів в Тростянець чи ремонт пошкоджених електроліній сьогодні не йде. Прохання до жителів. Під час обстрілів і вуличних боїв максимально переховуватися в підвальних приміщеннях. Треба це все жахіття витерпіти!", - пише він.
Топ коментарі
+25 Чайка Київ
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+14 Вася Шевченко f77d76ba
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+9 drowsy_cat
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насилуют,занимаются мародерством! Людей выводят из хат и ночью сидят возле техники. Многие жители пропадают...😰
Вчера шли бои в Тростянце и сегодня...Взрывы слышны даже в Сумах... Господи, помоги нам,спаси нас и сохрани, помоги нашим Защитникам выгнать оккупантов с нашей земли! 🙏
Соответсвенно в Тростянце их ежедневно жмурит артиллерия. Удерживать его можно только при ежедневном подвозе свежего мяса. Как только оно кончится будет автоматическое осовбождение. Вчера была новость про бегство трёхсот орков за поребрик. Вполне вероятно что оттуда.