На Луганщині з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 124 мирні жителі, 103 - поранені, - ОВА

У Луганській області від початку війни російські загарбники вбили 124 та поранили 103 цивільних.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку збройного нападу на нашу країну росія вбила 124 мирних мешканця Луганської області, поранень зазнали 103 людини… На жаль, ці цифри не остаточні", - написав очільник області.

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Він нагадав, що за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, станом на 19 березня 2022 року зафіксовано 902 загиблих і 1459 поранених серед цивільного населення в Україні.

"Світ має зупинити рашизм!" - наголосив Гайдай.