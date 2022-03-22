Європа повинна робити все, щоб Росія не відчувала себе володарем світу. Наша армія довела, що не треба боятися РФ, - Зеленський

Щоб боротися з російською загрозою, Європейському Союзу не обов’язково брати до рук зброю – потрібно вступати в бій на дипломатичному та економічному фронтах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю світовим мовникам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Європейці можуть воювати санкційно – вони зараз почали санкційно. Воюють блокадою для економіки, бізнесу для росіян і воюють дуже сильно дипломатією. Європейські лідери повинні почати воювати", – переконаний глава держави.

"Вступ України у Євросоюз – це війна. Для цього не потрібно брати зброю. Росія не підтримує Україну як частину західного світу, вони бачать нас частиною пострадянського життя або радянського життя. І це і є війна", – пояснив він.

На переконання Зеленського, європейські лідери мають демонструвати готовність боротися з РФ. Це потрібно, щоб зрештою вони не опинилися в тій ситуації, у якій нині перебуває Україна, яка не уявляла, що стане жертвою повномасштабного вторгнення з боку сусіда.

"Ви просто одного ранку прокинетесь і зрозумієте те, що зрозуміли ми – просто почалася війна. Європа повинна робити все, щоб Росія не відчувала себе володарем світу, сьогодні це можливо", – сказав він.

Президент нагадав, що українська армія зупинила наступ російської армії – другої у світі. А отже, не треба боятися Росію. Необхідно переконувати її в хибності позиції щодо вибору майбутнього для України та її членства.

"Вони повинні обмежувати потужність Російської Федерації, не давати можливості їй заробляти на зовнішніх ринках, виводити бізнес. Робити їй так боляче, як боляче нам, тільки ми – у підвалах, без води, без їжі, підприємства не працюють… Нехай вони це відчують. Але не бомбити їх ракетами, не знищувати націю", – зазначив Глава Української держави.