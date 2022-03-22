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Європа повинна робити все, щоб Росія не відчувала себе володарем світу. Наша армія довела, що не треба боятися РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Щоб боротися з російською загрозою, Європейському Союзу не обов’язково брати до рук зброю – потрібно вступати в бій на дипломатичному та економічному фронтах.

 Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю світовим мовникам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Європейці можуть воювати санкційно – вони зараз почали санкційно. Воюють блокадою для економіки, бізнесу для росіян і воюють дуже сильно дипломатією. Європейські лідери повинні почати воювати", – переконаний глава держави.

"Вступ України у Євросоюз – це війна. Для цього не потрібно брати зброю. Росія не підтримує Україну як частину західного світу, вони бачать нас частиною пострадянського життя або радянського життя. І це і є війна", – пояснив він.

На переконання Зеленського, європейські лідери мають демонструвати готовність боротися з РФ. Це потрібно, щоб зрештою вони не опинилися в тій ситуації, у якій нині перебуває Україна, яка не уявляла, що стане жертвою повномасштабного вторгнення з боку сусіда.

"Ви просто одного ранку прокинетесь і зрозумієте те, що зрозуміли ми – просто почалася війна. Європа повинна робити все, щоб Росія не відчувала себе володарем світу, сьогодні це можливо", – сказав він.

Президент нагадав, що українська армія зупинила наступ російської армії – другої у світі. А отже, не треба боятися Росію. Необхідно переконувати її в хибності позиції щодо вибору майбутнього для України та її членства.

"Вони повинні обмежувати потужність Російської Федерації, не давати можливості їй заробляти на зовнішніх ринках, виводити бізнес. Робити їй так боляче, як боляче нам, тільки ми – у підвалах, без води, без їжі, підприємства не працюють… Нехай вони це відчують. Але не бомбити їх ракетами, не знищувати націю", – зазначив Глава Української держави.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
У кацапів збочене поняття "володарів світу". Середньостатистичний кацап відчуває себе "володарем світу" тоді, коли на танку заїжджає у чужий особняк, краде зі стін килими і демонтує унітаз, який відвезе у свій Мухосранск, якщо пощастить прорватися через порядки ЗСУ у напрямку кацапського кордону. Не треба кацапів наділяти тим, чого у них нема. Бо вони дійсно вважають землю плоскою.
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22.03.2022 10:10
+7
Ні, не володар, Вона себе такою відчуває- подивіться на нахабну поведінку росіян в себе та по всьому світу. Послухайте того ж Лаврова, якщо не знутидь.
Саме про це сказав Зеленський- Захід має довести рашці, що вони для світу ніхто і звуть їх ніяк.
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22.03.2022 10:14
+6
а яке право зе має щось про армію казати? яким чином він до неї, окрім того, що розвалював її 2,5 роки?
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22.03.2022 10:16
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Росія - володар світу?.. Хм. А що є ще почитати з фантастики?
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22.03.2022 10:09 Відповісти
Ні, не володар, Вона себе такою відчуває- подивіться на нахабну поведінку росіян в себе та по всьому світу. Послухайте того ж Лаврова, якщо не знутидь.
Саме про це сказав Зеленський- Захід має довести рашці, що вони для світу ніхто і звуть їх ніяк.
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22.03.2022 10:14 Відповісти
#Peace - Live, Create. - Good!
#War - Kill, Destroy. - #Evil!
71% of #Russians choose War. - Your choice?
#Europe continue to choose to be concerned?
Simple statistics! Europe, open your eyes, Evil is on your doorstep!
5 Terrorist attacks 2003-2013
#Istanbul 2003
#Madrid 2004
#London 2005
#Oslo, Uteya 2011
#Burgas 2012
15 Terrorist attacks 2014 -...
#Ukraine Crimea MH17 2014
#Brussels 2014
#Paris 2015
#Copenhagen 2015
#Paris 2015
#Istanbul 2016
#Brussels 2016
#Nice 2016
#Berlin 2016
#Paris 2017
#London 2017
#Stockholm 2017
#Manchester 2017
#London 2017
#Barcelona 2017
Europe isolate Evil, because you will lose everything.
Evil contemplates, sees impunity, and acts!
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22.03.2022 10:09 Відповісти
У кацапів збочене поняття "володарів світу". Середньостатистичний кацап відчуває себе "володарем світу" тоді, коли на танку заїжджає у чужий особняк, краде зі стін килими і демонтує унітаз, який відвезе у свій Мухосранск, якщо пощастить прорватися через порядки ЗСУ у напрямку кацапського кордону. Не треба кацапів наділяти тим, чого у них нема. Бо вони дійсно вважають землю плоскою.
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22.03.2022 10:10 Відповісти
Настольная книга кацапа "Как управлять миром не привлекая внимания санитаров"
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22.03.2022 10:13 Відповісти
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22.03.2022 10:15 Відповісти
а коли вже ти доведеш, що не треба боятися *****?
ти настільки його сциш, що навіть не можеш прийняти самостійні рішучі рішення, хочеш вивалити все на український народ
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22.03.2022 10:15 Відповісти
А відколи Зеленський став диктатором як *****? Він має дуже обмежені можливості по прийняттю тих чи інших рішень- і наголосив на цьому західним журналістам.
То що вам не так- міцної руки закортіло? Так не бути такому в Україні.
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22.03.2022 10:18 Відповісти
цьомни найвеличнішого в те око, в яке воно хоче заглянути *****
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22.03.2022 10:19 Відповісти
Ваше хамство чудово підкреслює вашу слабкість- та то вже не моя проблема.
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22.03.2022 10:29 Відповісти
Зепил?
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22.03.2022 10:21 Відповісти
а яке право зе має щось про армію казати? яким чином він до неї, окрім того, що розвалював її 2,5 роки?
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22.03.2022 10:16 Відповісти
Це право йому дали виборці на виборах- абсолютно достатнє право. І нічиїх дозволів він більше не потребує- ваших в тому числі. Бо так працює демократія.
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22.03.2022 10:19 Відповісти
я вас зрозумів, таким чином і **********, що сидить на коні, може сказать, що вона пахала чи у кінських перегонах приймала участь. все логічно, 73% детектед
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22.03.2022 10:25 Відповісти
Всі аналогії брехливі- а ваші ще й образливі та маніпулятивні. Ви прийшли сюди з кимось посваритися, а мене це не цікавить.
Гарного вам дня тв здорового глузду.
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22.03.2022 10:28 Відповісти
не менш брехливо і огидно хизуватись армією, яку він не просто не розвивав а скорочував і знищував
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22.03.2022 10:29 Відповісти
Напрямок руху вам відомий.
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22.03.2022 10:30 Відповісти
вам також, чудо, зареєстроване 07.02.2022
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22.03.2022 10:31 Відповісти
Тільки відверті нацисти ділять людей по кольору шкіри, формі обличчя,типу волосся та даті реєстрації.
З чим вас і вітаю.
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22.03.2022 10:37 Відповісти
тільки продажні нікчеми, викриті на трусості і вилизуванні вічка владі, починають верещати про свободи та рівноправ'я. то тому вилизуй мовчки, падаляк заплатить
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22.03.2022 10:41 Відповісти
Ну якщо такі вислови тут прийнятні, то я пас.
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22.03.2022 10:42 Відповісти
ну, про пас міг би і не казати, і так все зрозуміло
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22.03.2022 10:43 Відповісти
https://censor.net/ua/forum/2000002/pravila_foruma
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22.03.2022 10:48 Відповісти
не ховайся за правила. розумію, це дозволяє тобі відчувати свою культуру і зверхненість, але мені волають декілька тисяча загиблих за цей неповним місяць і будь-яка брехня і маніпуляції включають у мене гнів
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22.03.2022 10:51 Відповісти
і, доречі, я щось так і не побачив майже за місяць його вибачень перед народом і армією, що він весь цей час невірно оцінював ситуацію і роботи недорречні речі. це б, насправді, зняло купу запитань до нього. але нуль розкаяння, лише саме зверхненість, понти і гундосики
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22.03.2022 11:08 Відповісти
Шо-то бубу понесло. Обриганое бидло на древних железяках, способное только пулять древними бомбами по мирним городам? Такие "володарі" Всесвіту?
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22.03.2022 10:17 Відповісти
Читайте уважно- це вони себе такими вважають. Це не є так.
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22.03.2022 10:23 Відповісти
...І саме тому, що не боюсь росії, я хочу виносити на "референдум" питання про виконання умов цього "не-володаря-світу". ***, зебілушка ти наш верховний - де логіка??..
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22.03.2022 10:20 Відповісти
Він нічого не хоче виносити- він пояснив західним журналістам, що на відміну від диктатора ***** не має право одноосібно вирішувати те, що може вирішити виключно український народ на референдумі. Тому рашка не повинна включати такі пункти в переговори- вони апріорі не можуть бути виконані.
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22.03.2022 10:26 Відповісти
Де минулий таких дурнуватих ботів понабирав.
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22.03.2022 10:42 Відповісти
"зе" "подивиться в очі " ,або переговорить з "хутіним" і він більше не буде себе відчувати рашистським "куйлом", а буде "голубом миру" на зруйнованій українській землі.
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22.03.2022 11:01 Відповісти
Час вже йти у відпустку...
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22.03.2022 11:31 Відповісти
 
 