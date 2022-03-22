Як працюють гуманітарні коридори евакуації з Маріуполя 22 березня. СПИСОК
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Продовжується евакуація мирного населення Маріуполя. Так, 22 березня є можливість виїхати до Запоріжжя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал заступника керівника ОП України Кирила Тимошенка.
Так, повідомляєьбся про наступні маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:
1. Бердянськ – Запоріжжя Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27
2. Мангушська громада – Запоріжжя Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"
3. Нікольське – Запоріжжя Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23
Автобуси чека повинні відправитись о 10:00. В Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога. Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ: +380615336276 +380615335252 +380975515917 +380504397529 Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя: +380952204111 +380672204112 0800503508.
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