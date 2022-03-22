УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3873 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 288 1
Маріуполь (2820) евакуація (1927) Тимошенко_Кирило (494) гуманітарний коридор (168)

Як працюють гуманітарні коридори евакуації з Маріуполя 22 березня. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Продовжується евакуація мирного населення Маріуполя. Так, 22 березня є можливість виїхати до Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал заступника керівника ОП України Кирила Тимошенка.

Так, повідомляєьбся про наступні маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

1. Бердянськ – Запоріжжя  Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

2. Мангушська громада – Запоріжжя  Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"

3. Нікольське – Запоріжжя  Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Також читайте: Гуманітарними коридорами сьогодні вдалося евакуювати понад 6,6 тис. людей, - ОП

Автобуси чека повинні відправитись о 10:00. В Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога.  Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ: +380615336276 +380615335252 +380975515917 +380504397529  Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя: +380952204111 +380672204112 0800503508.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, завод "Арктическая вода" хочет начать выпуск ямальской кока-колы.
Стало известно, что технологи предприятия сейчас работают над расширением вкусовой линейки сладких газированных напитков. В частности, в ассортименте ямальской газировки появится "Кока-кола", "Тархун", "Байкал" и "Крем-сода".
показати весь коментар
22.03.2022 10:11 Відповісти
 
 