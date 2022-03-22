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Угорщина (1326) війна (56389) МЗС (3559) Сійярто (240) Ніколенко Олег (207)

МЗС України - Сійярто: Спроби задобрити агресора не матимуть успіху. Це доводить історія, зокрема й Угорщини. Наступною метою РФ стануть наші сусіди

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мзс

Мир та безпеку в Угорщині неможливо гарантувати без миру та безпеки в Україні, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що Угорщина не підтримає санкцій ЄС проти РФ у сфері енергетики, виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії.

"Міністр закордонних справ Петер Сійярто наголошує на необхідності уникнути поширення війни за територію України та безпосереднього конфлікту НАТО і РФ. На його переконання, щоб не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримки миру, а також дозволяти транзит угорською території військової допомоги для української армії", - сказав Ніколенко "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що "не провокувати Росію" – це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії.

"Ми, звісно, не хочемо нікому того горя, з яким зіткнулися українці через війну Росії. Водночас помилково вважати, що Угорщина, як і будь-яка інша європейська країна, існує у вакуумі. Наша держава наразі фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинних цілей в Україні, наступною метою стануть наші сусіди. Про це нині відкрито кажуть російські посли за кордоном", - заявив речник МЗС.

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За його словами, у понеділок з'явилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор.

"Угорщина завжди позиціонувала себе як захисник прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії і скористатися своїми розвиненими каналами зв'язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні. Настав час бути чесними з самими собою, що спроби задобрити агресора не матимуть успіху. Це доводить історія, зокрема й самої Угорщини", - зазначив Ніколенко.

Спікер українського МЗС зазначив, що тому партнери мають дбати про те, щоб Україна вистояла та перемогла російське зло.

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"Для цього потрібно зміцнювати європейську єдність. Єдність, яка дасть змогу запровадити більше жорстких санкцій проти Росії, щоб зупинити її військову машину", - сказав Ніколенко.
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Топ коментарі
+13
Венгры, во время Второй Мировой войны, были добровольными союзниками Гитлера, и являются соучастниками всех его преступлений!
Сегодняшний правящий в Венгрии ***** - это нацистская партия и отпрыски тех подельников Гитлеровцев. Сейчас они снова подельники путинских рашистов, которые фанатеют от Гитлера, и полностью копируют и даже превзошли своего кумира по уровню зверств.
Если венгры на ближайших выборах не сменят власть этих нацистов, то рашисткие дружки потянут их с собой на дно. Потому что "Друг россии" - это клеймо.
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22.03.2022 10:29
+11
Сіярто знов по самі вуха обсіярто...
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22.03.2022 10:16
+7
венгрия имеет 45 танков, 30тыс армию, с которых больше половины оружие в руки даже не брало и они очень нужны были в НАТО.... Что ещё раз говорит о том, что это чисто политическое решение. От них толку НОЛЬ в военном плане, в финансовом тоже...

Ну а то, что венгры постоянно тявкают на нас и постоянно ставят палки в колеса уже начинает напрягать, придавить бы этого назойливого комара и забыть!!!!
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22.03.2022 10:59
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Сіярто знов по самі вуха обсіярто...
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22.03.2022 10:16 Відповісти
******** Муссоліні.
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22.03.2022 10:37 Відповісти
Невігласе)) у мадяроти був свій мусаіні))) адмірал хорті, до школи треба було ходити а не кріпак по туалєтам жерти...
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22.03.2022 11:06 Відповісти
Да навіщо ображати постійно Мусоліні і Гітлера?
Кожен з них в сто раз кращий за шмат гімна під ім'ям *****
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22.03.2022 12:39 Відповісти
Та не стануть, нажаль (деякі, тіпа Угорщини, бо є справжні друзі - Польща, країни балтії і т.л. ), бо ми їх захистимо від московитів, ціною гибелі своїх братів і сесетер, ціною зруйнованих міст і сел...
Такі справи.
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22.03.2022 10:19 Відповісти
Не факт. У другій світовій Угорщина була на боці Гітлера, але наприкінці війни була Гітлером окупована. Диктатори не церемоняться навіть із союзниками.
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22.03.2022 10:30 Відповісти
Там просто замінили одне мадярське лайно на інше мадярське лайно
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22.03.2022 12:40 Відповісти
Угорці, та знесіть ви цих *******-за*******, бо інакше рано чи пізно це буде коштувати вам знаходження в європейських організаціях. Спроба задобрити ********, вам точно вилізе боком
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22.03.2022 10:28 Відповісти
в них вибори на носі, потрібно буде прогуглити, якого числа.
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22.03.2022 11:23 Відповісти
Венгры, во время Второй Мировой войны, были добровольными союзниками Гитлера, и являются соучастниками всех его преступлений!
Сегодняшний правящий в Венгрии ***** - это нацистская партия и отпрыски тех подельников Гитлеровцев. Сейчас они снова подельники путинских рашистов, которые фанатеют от Гитлера, и полностью копируют и даже превзошли своего кумира по уровню зверств.
Если венгры на ближайших выборах не сменят власть этих нацистов, то рашисткие дружки потянут их с собой на дно. Потому что "Друг россии" - это клеймо.
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22.03.2022 10:29 Відповісти
то право популістична партія, тобто на скільки вони праві це ще то питання, вони так себе декларують і виграють на цьому, бо ******* демократія як би то по м"ягше, часом....не до прийняття, а знаємо що занадто то не здорово, і люди відвертаються від цього всього, люди хочуть зберегти свої традиційні родини, і свої національні традиції і свою віру в цьому немає нічого поганого, а тут прись! *****, "поборник нравственности і чести".
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22.03.2022 11:01 Відповісти
Сейчас в Венгрии правящая партия не *****, а Фидес - союз молодых демократов. Когда партия взяла власть в 1998 году и Орбан стал первый раз премьером, они вымели большинство коммунистической нечисти из правительства и политики. Все надеялись на про-западное развитие страны, быстрое введение Евро итд. Но с 2010 года, когда партия снова взяла власть и Орбан снова стал премьером, страна превратилась в подстилку для Московии.

Как раз представители ***** требовали поставки оружия для Украины с первых же дней войны.
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22.03.2022 11:18 Відповісти
******* в своем репертуаре
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22.03.2022 10:30 Відповісти
а как же Закарпатье, которое обещало *****?
повелись ведь на *****вскую замануху !
кремль многим чего обещал, чтобы позатыкать рты и совесть
полякам - западную Украину и Беларусь в границах 39 года, румынам - Буковину, евреям - Крим
но только последний лох может верить *****вским кидалам и гопникам
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22.03.2022 10:51 Відповісти
але поляки одразу послали їх, а орбан хиба хоче виграти вибори "повернувши" Закарпаття. Ага, а потім рашка зжере цілу Угорщину разом і з Закарпаттям.
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22.03.2022 10:57 Відповісти
Тебе щось понесло з тим кому що обіцяв путєн)) особливо насмішило білорасєя в граніцах 39 года))) 1839?))) Нагадаю тобі, невігласе, що історія білорасєї починається з 1917 року їх вигадали більшовики, навіть народу такого ніколи не було, були литвини і жемайти та поляки у тій місцевості...
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22.03.2022 11:19 Відповісти
запам'ятай. справжній українець ніколи не скаже на ***** - путєн
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22.03.2022 11:30 Відповісти
Можна я не буду запам'ятовувати?)) Бо я не справжній українець))) моя бабка швабка а дідо русин...
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22.03.2022 11:48 Відповісти
Оце НАТа. Хтось сумнівається, що теж саме вони скажуть, коли орки нападу ь на прибалтів? Зіллють, довше пяти хвилин не вагатимуться
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22.03.2022 10:54 Відповісти
Тупые вы ничтожества- укр мзс: да выпустите вы уже всех уулонистов но не в польшу а венгрию с методичками как ненасильственно качать венгерских ушлепков... да отправьте туда пару-тпойку миллионов, шоб сийрято сотоварищи *********... хоть какая польза с уклонистов будет... и не будут без толку нагружать западную... а там Бог даст и путлерского холуя орбана качнут...
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22.03.2022 10:56 Відповісти
Объяснять что-то швали, отрабатующей свои 30 серебряннников- бесполезно
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22.03.2022 10:56 Відповісти
венгрия имеет 45 танков, 30тыс армию, с которых больше половины оружие в руки даже не брало и они очень нужны были в НАТО.... Что ещё раз говорит о том, что это чисто политическое решение. От них толку НОЛЬ в военном плане, в финансовом тоже...

Ну а то, что венгры постоянно тявкают на нас и постоянно ставят палки в колеса уже начинает напрягать, придавить бы этого назойливого комара и забыть!!!!
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22.03.2022 10:59 Відповісти
А не напомнить ли ******** кое-что из их истории?:

Согласно резолюции 120 Совета Безопасности ООН (не поддержанной Советским Союзом), 4-10 ноября 1956 года была созвана 2-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она приняла ряд резолюций, призывавших СССР, в частности, немедленно прекратить вооружённые нападения на народ Венгрии и всякую форму вмешательства, особенно вооружённого вмешательства, во внутренние дела Венгрии.

12 декабря 1956 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 1131 (XI), в которой осудила «нарушение Устава правительством Союза Советских Социалистических Республик, лишающим Венгрию её свободы и независимости, а венгерский народ - пользования своими основными правами», и призвала советское правительство «принять незамедлительно меры к выводу из Венгрии, под наблюдением Организации Объединённых Наций, своих вооружённых сил и позволить восстановление политической независимости Венгрии». За резолюцию проголосовали 55 стран, против - 8, ещё 13 воздержались.

Французский философ Альбер Камю, который в 1957 году будет удостоен Нобелевской премии по литературе, сравнил невмешательство стран Запада в венгерские события с невмешательством в гражданскую войну в Испании:

Правда состоит в том, что международное сообщество, которое с многолетним опозданием вдруг нашло в себе силы вмешаться на Ближнем Востоке, напротив, позволило расстрелять Венгрию. Ещё 20 лет назад мы позволили армиям иностранной диктатуры раздавить испанскую революцию. Это чудесное усердие нашло себе вознаграждение во Второй мировой войне. Слабость ООН и её раскол ведут нас постепенно к третьей, которая стучится в нашу дверь.
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22.03.2022 10:59 Відповісти
Пусть Сиярто поинтересуєтся судьбой Салаши, которого повесили на площади в Будапеште. Истои ия развивается по спирали. Ето ждет и его и Орбана. Аминь.
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22.03.2022 11:09 Відповісти
Тут сіярто не бреше)) у історії мадярії було дійсно багато гидотних моментів деякі вони навіть вирішили забути...)))
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22.03.2022 11:10 Відповісти
Угорці забули історію.Хан батий після русі України,прийшов до Угорщини.Ссср теж прийшло до Угорщини.А тої Угорщини,є російській армії,на тиждень,їм ніж НАТО збирається допомогти,вже не буде кому допомагати.І не забувайте,що Угорщина,Берлін теж входили,в склад СССР.Не забувайте пражську весну,берлінське повстання,і т д.Ми теж думали,що він після Молдови,Грузії зупиниться.Потім після Криму.Ні він ще скоро не зупиниться,він йде до вас сіярто
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22.03.2022 11:31 Відповісти
У українців пам'ять хороша! Слід це пам'ятати! Смерть ворогам!
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22.03.2022 11:37 Відповісти
Та фіг з тими мадьярам. На європейському рівні - це вошь. Головне щоб ведучі європейські країни, що роблять політику, підтримали рішення. Якщо там буде все ок, то мадьяр на жопу швидко присадять. Як зі swift
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22.03.2022 12:07 Відповісти
Они не просто вошь, в лобковая вошь.
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22.03.2022 12:44 Відповісти
Чому таке ставлення влади Угорщини до держави Україна? Сьогодні раша є, а завтра може і не....
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22.03.2022 12:09 Відповісти
Вони не пам,ятають 1956 р.,мабуть мало їх ******* тоді.
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22.03.2022 13:58 Відповісти
 
 