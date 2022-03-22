МЗС України - Сійярто: Спроби задобрити агресора не матимуть успіху. Це доводить історія, зокрема й Угорщини. Наступною метою РФ стануть наші сусіди

Мир та безпеку в Угорщині неможливо гарантувати без миру та безпеки в Україні, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що Угорщина не підтримає санкцій ЄС проти РФ у сфері енергетики, виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії.

"Міністр закордонних справ Петер Сійярто наголошує на необхідності уникнути поширення війни за територію України та безпосереднього конфлікту НАТО і РФ. На його переконання, щоб не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримки миру, а також дозволяти транзит угорською території військової допомоги для української армії", - сказав Ніколенко "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що "не провокувати Росію" – це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії.

"Ми, звісно, не хочемо нікому того горя, з яким зіткнулися українці через війну Росії. Водночас помилково вважати, що Угорщина, як і будь-яка інша європейська країна, існує у вакуумі. Наша держава наразі фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинних цілей в Україні, наступною метою стануть наші сусіди. Про це нині відкрито кажуть російські посли за кордоном", - заявив речник МЗС.

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За його словами, у понеділок з'явилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор.

"Угорщина завжди позиціонувала себе як захисник прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії і скористатися своїми розвиненими каналами зв'язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні. Настав час бути чесними з самими собою, що спроби задобрити агресора не матимуть успіху. Це доводить історія, зокрема й самої Угорщини", - зазначив Ніколенко.

Спікер українського МЗС зазначив, що тому партнери мають дбати про те, щоб Україна вистояла та перемогла російське зло.

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"Для цього потрібно зміцнювати європейську єдність. Єдність, яка дасть змогу запровадити більше жорстких санкцій проти Росії, щоб зупинити її військову машину", - сказав Ніколенко.