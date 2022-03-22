МЗС України - Сійярто: Спроби задобрити агресора не матимуть успіху. Це доводить історія, зокрема й Угорщини. Наступною метою РФ стануть наші сусіди
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Мир та безпеку в Угорщині неможливо гарантувати без миру та безпеки в Україні, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що Угорщина не підтримає санкцій ЄС проти РФ у сфері енергетики, виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії.
"Міністр закордонних справ Петер Сійярто наголошує на необхідності уникнути поширення війни за територію України та безпосереднього конфлікту НАТО і РФ. На його переконання, щоб не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримки миру, а також дозволяти транзит угорською території військової допомоги для української армії", - сказав Ніколенко "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що "не провокувати Росію" – це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії.
"Ми, звісно, не хочемо нікому того горя, з яким зіткнулися українці через війну Росії. Водночас помилково вважати, що Угорщина, як і будь-яка інша європейська країна, існує у вакуумі. Наша держава наразі фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинних цілей в Україні, наступною метою стануть наші сусіди. Про це нині відкрито кажуть російські посли за кордоном", - заявив речник МЗС.
За його словами, у понеділок з'явилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор.
"Угорщина завжди позиціонувала себе як захисник прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії і скористатися своїми розвиненими каналами зв'язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні. Настав час бути чесними з самими собою, що спроби задобрити агресора не матимуть успіху. Це доводить історія, зокрема й самої Угорщини", - зазначив Ніколенко.
Спікер українського МЗС зазначив, що тому партнери мають дбати про те, щоб Україна вистояла та перемогла російське зло.
"Для цього потрібно зміцнювати європейську єдність. Єдність, яка дасть змогу запровадити більше жорстких санкцій проти Росії, щоб зупинити її військову машину", - сказав Ніколенко.
Будь ласка, зачекайте...
Кожен з них в сто раз кращий за шмат гімна під ім'ям *****
Такі справи.
Сегодняшний правящий в Венгрии ***** - это нацистская партия и отпрыски тех подельников Гитлеровцев. Сейчас они снова подельники путинских рашистов, которые фанатеют от Гитлера, и полностью копируют и даже превзошли своего кумира по уровню зверств.
Если венгры на ближайших выборах не сменят власть этих нацистов, то рашисткие дружки потянут их с собой на дно. Потому что "Друг россии" - это клеймо.
Как раз представители ***** требовали поставки оружия для Украины с первых же дней войны.
повелись ведь на *****вскую замануху !
кремль многим чего обещал, чтобы позатыкать рты и совесть
полякам - западную Украину и Беларусь в границах 39 года, румынам - Буковину, евреям - Крим
но только последний лох может верить *****вским кидалам и гопникам
Ну а то, что венгры постоянно тявкают на нас и постоянно ставят палки в колеса уже начинает напрягать, придавить бы этого назойливого комара и забыть!!!!
Согласно резолюции 120 Совета Безопасности ООН (не поддержанной Советским Союзом), 4-10 ноября 1956 года была созвана 2-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она приняла ряд резолюций, призывавших СССР, в частности, немедленно прекратить вооружённые нападения на народ Венгрии и всякую форму вмешательства, особенно вооружённого вмешательства, во внутренние дела Венгрии.
12 декабря 1956 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 1131 (XI), в которой осудила «нарушение Устава правительством Союза Советских Социалистических Республик, лишающим Венгрию её свободы и независимости, а венгерский народ - пользования своими основными правами», и призвала советское правительство «принять незамедлительно меры к выводу из Венгрии, под наблюдением Организации Объединённых Наций, своих вооружённых сил и позволить восстановление политической независимости Венгрии». За резолюцию проголосовали 55 стран, против - 8, ещё 13 воздержались.
Французский философ Альбер Камю, который в 1957 году будет удостоен Нобелевской премии по литературе, сравнил невмешательство стран Запада в венгерские события с невмешательством в гражданскую войну в Испании:
Правда состоит в том, что международное сообщество, которое с многолетним опозданием вдруг нашло в себе силы вмешаться на Ближнем Востоке, напротив, позволило расстрелять Венгрию. Ещё 20 лет назад мы позволили армиям иностранной диктатуры раздавить испанскую революцию. Это чудесное усердие нашло себе вознаграждение во Второй мировой войне. Слабость ООН и её раскол ведут нас постепенно к третьей, которая стучится в нашу дверь.