Евакуація із Маріуполя триватиме, доки з міста не вивезуть усіх мешканців, - Верещук

Евакуація жителів м. Маріуполя Донецької області до Запоріжжі триватиме у вівторок і далі за трьома маршрутами, аж до вивезення всіх мешканців міста.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми зосереджено працюємо над евакуацією маріупольців. Для евакуації людей із Маріуполя до м. Запоріжжя сьогодні будуть працювати три маршрути: Бердянськ-Запоріжжя, місце зборів - спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27; Мангуська громада - Запоріжжя, с. Юр'ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна"; Нікольське-Запоріжжя, місце зборів - школа №2, вул. Паркова, 23", - сказала Верещук на брифінгу у вівторок.

За її словами, автобуси будуть подані до місць збору з 9-ї до 10-ї години ранку.

"Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо проходити до автобусів організовано, відповідно до інструкцій наших представників на місцях. Ми точно нікого не залишимо і будемо продовжувати евакуацію щодня за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх. Зараз вже вирушили із Запоріжжя за маршрутом до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою", - розповіла віцепрем'єр.

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Крім того, вона повідомила, що працюватиме безкоштовне заправлення пальним для автомобілів жителів Маріуполя, які залишатимуть місто власним транспортом.

У Бердянську Запорізької області та Запоріжжі, за словами Верещук, продовжують роботу штаби, де маріупольцям надається вся необхідна допомога.