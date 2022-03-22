Застосування "Кинджала" навряд чи змінить результати кампанії РФ в Україні. Це відвертання уваги від відсутності прогресу, - Міноборони Британії

За даними британської військової розвідки, більшість російських сил, які вторглися в Україну, зупинилися на місці.

Про це йдеться в інформаційному зведенні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що попри запеклі бої, українські війська продовжують відбивати спроби Росії окупувати південне місто Маріуполь.

"Російські збройні сили в інших частинах України пережили ще один день обмеженого прогресу, при цьому більшість сил зупинилися на місці", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що кілька великих українських міст продовжують зазнавати інтенсивних російських повітряних та артилерійських бомбардувань.

Також міноборони Британії пише, що росія заявила про запуск низки "гіперзвукових" ракет по цілях на заході України.

"Якщо це правда, то, ймовірно, це були "Кинджали", система балістичних ракет повітряного базування на базі "Іскандерів", що вже давно використовуються російськими військами у нападі на Україну", - вважає розвідка країни.

На думку британської сторони, твердження Росії про використання "Кинджалів", найімовірніше, покликані відвернути увагу від відсутності прогресу у наземній кампанії РФ.

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"Навряд чи розгортання "Кинджала" суттєво вплине на результати російської кампанії в Україні", - йдеться у повідомленні.



