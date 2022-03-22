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Застосування "Кинджала" навряд чи змінить результати кампанії РФ в Україні. Це відвертання уваги від відсутності прогресу, - Міноборони Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,кинжал

За даними британської військової розвідки, більшість російських сил, які вторглися в Україну, зупинилися на місці.

Про це йдеться в інформаційному зведенні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що попри запеклі бої, українські війська продовжують відбивати спроби Росії окупувати південне місто Маріуполь.

"Російські збройні сили в інших частинах України пережили ще один день обмеженого прогресу, при цьому більшість сил зупинилися на місці", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що кілька великих українських міст продовжують зазнавати інтенсивних російських повітряних та артилерійських бомбардувань.

Також міноборони Британії пише, що росія заявила про запуск низки "гіперзвукових" ракет по цілях на заході України.

"Якщо це правда, то, ймовірно, це були "Кинджали", система балістичних ракет повітряного базування на базі "Іскандерів", що вже давно використовуються російськими військами у нападі на Україну", - вважає розвідка країни.

На думку британської сторони, твердження Росії про використання "Кинджалів", найімовірніше, покликані відвернути увагу від відсутності прогресу у наземній кампанії РФ.

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"Навряд чи розгортання "Кинджала" суттєво вплине на результати російської кампанії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Застосування Кинджала навряд чи змінить результати кампанії РФ в Україні. Це відвертання уваги від відсутності прогресу, - Міноборони Британії 01
Застосування Кинджала навряд чи змінить результати кампанії РФ в Україні. Це відвертання уваги від відсутності прогресу, - Міноборони Британії 02
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Топ коментарі
+9
Кинжал,лети за кораблем на х.й
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22.03.2022 10:53
+8
Підказка для кацапів. Ситуацію може покращити лише масове виробництво коників з гівна, особисто осв'ячених гундяєм і одягнути замість настільних хрестиків. Але це не факт.
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22.03.2022 10:56
+6
Пусть путло себе кадыркин кожаный кинжал засунет да поглубже туда куда не попадает солнце
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22.03.2022 10:56
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Кинжал,лети за кораблем на х.й
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22.03.2022 10:53 Відповісти
Підказка для кацапів. Ситуацію може покращити лише масове виробництво коників з гівна, особисто осв'ячених гундяєм і одягнути замість настільних хрестиків. Але це не факт.
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22.03.2022 10:56 Відповісти
говорят "петухи из говна" на рашке очень крепкие - говно качественное и не растает даже при плюсовой температуре
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22.03.2022 12:13 Відповісти
Пусть путло себе кадыркин кожаный кинжал засунет да поглубже туда куда не попадает солнце
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22.03.2022 10:56 Відповісти
гадаю, кінжал у горлянку ***** ситуацію змінив би
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22.03.2022 11:03 Відповісти
несмотря на массовые убийства, бесчеловечность и террор советско-фашисткий режим так и не смог поставить на колени Афганистан и был вынужден с позором уйти, потеряв за 10 лет агрессии убитыми более 100 000.
побелить можно армию, народ победить невозможно
кацапы проиграют 👎👎👎
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22.03.2022 11:14 Відповісти
Кинжали - це просто підготовка до переговорів, яких так бажає наш през. Бо через високу швидкість може вразити більш укріплені підземні сховища.
І судячи з верещання кремльовських посіпак зеленського - на нього це справило враження
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22.03.2022 11:39 Відповісти
самое печально что зеленский постоянно твердит о какой-то личной встрече путлер сейчас 100% не полетит ни в какую. страну - хначит что зеленского к нему в бункер отправят или с двойником будет договора подписывать ? бред какой-то
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22.03.2022 12:16 Відповісти
Самоє печальноє буде для України, якщо ця особиста зустріч усе таки відбудеться
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22.03.2022 13:11 Відповісти
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22.03.2022 12:59 Відповісти
 
 