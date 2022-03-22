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Окупанти поцілили у людей, які стояли в черзі в магазині у Сєверодонецьку. Маємо загиблих та поранених, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Окупанти поцілили в магазин у Сєверодонецьку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ. 

"Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли по  продукти…", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищують оптові склади з продуктами у Сєверодонецьку, - Гайдай

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Всі кацапські вбивці-горітимуть у пеклі...
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22.03.2022 11:07
+6
Увидел кацапа - убей.
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22.03.2022 11:17
+6
Ето по руzки, называется денацификация. Все кто стоит в очереди за хлебом фашисты и нацики. Особенно женщины и дети.
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22.03.2022 11:20
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Всі кацапські вбивці-горітимуть у пеклі...
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22.03.2022 11:07 Відповісти
миротворцы-асвабадители....
орда... дикая, беспринципная, безжалостная...
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22.03.2022 11:15 Відповісти
22.03.2022. НаЫбулина в шоке , вата сняла со счетов 1, 2 триллиона ФуБлей!!!!
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22.03.2022 11:16 Відповісти
Я ще пам'ятаю, як совьєтскі люди зневажливо називали ті рублі дерев'яними...
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22.03.2022 11:48 Відповісти
😢🇺🇦🤝🇦🇿✊✌️
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22.03.2022 11:16 Відповісти
Увидел кацапа - убей.
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22.03.2022 11:17 Відповісти
Ето по руzки, называется денацификация. Все кто стоит в очереди за хлебом фашисты и нацики. Особенно женщины и дети.
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22.03.2022 11:20 Відповісти
Бажаю шоб у КОЖНЕ мацкаляче селище прийшло те, шо вони роблять у мене в Україні !!
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22.03.2022 11:24 Відповісти
після заглядання в шоколадне око *****, все це припинеться
чєсслово!
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22.03.2022 11:25 Відповісти
Що б на расії теж почались теракти, хай вони на своїх убогих шкурах відчують весь той жах, який несуть іншим. Хочеться, щоб анонімус якимось чином зміг синхронно з нами вмикати авіатривоги на параші, що б вони так само чули сирени і знесилювались не маючи змоги на нормальний відпочинок і боялись, а може це не просто тривога і їх теж будуть бомбить.
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22.03.2022 11:33 Відповісти
Пока на красной площади не начнут падать трофейные грады смерчи ураганы и искадеры..... эта куйня не прекратиться...
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22.03.2022 11:33 Відповісти
Рашиські варвари воюють з мирним населенням ,чи є щось паскудніше за цю терорестичну так звану державу,горіть всі впелі і вашому кривавому кату бажаю смерті.
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22.03.2022 12:04 Відповісти
 
 