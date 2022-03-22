Окупанти поцілили у людей, які стояли в черзі в магазині у Сєверодонецьку. Маємо загиблих та поранених, - Гайдай

Окупанти поцілили в магазин у Сєверодонецьку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли по продукти…", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищують оптові склади з продуктами у Сєверодонецьку, - Гайдай