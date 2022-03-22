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Окупанти поцілили у людей, які стояли в черзі в магазині у Сєверодонецьку. Маємо загиблих та поранених, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти поцілили в магазин у Сєверодонецьку.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли по продукти…", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+6 Мобильный крематорий
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+6 Green sheet
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