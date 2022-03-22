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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15,3 тис. осіб, 509 танків, 1556 броньованих машин, 99 літаків, 123 гелікоптери
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 15300 осіб,
танків - 509 од,
бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
артилерійських систем – 252 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків – 99 од,
гелікоптерів – 123 од,
автомобільної техніки - 1000 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 70,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35.
Спеціальна техніка - 15.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+22 Харьков Сумской
показати весь коментар22.03.2022 11:15
+19 Мобильный крематорий
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+18 Garinich
показати весь коментар22.03.2022 11:16
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Асов уже раз, два и обчёлся, а когда курсанты пошли в дело, то это были дни, когда по 10 в день падали.
компотЧВК что не считаете ?
Щось не чути?
Чи може у вас за останній місяць зовсім макітри поїхали і ви всі організовано в дурці?
От їх і заціпило.
Як подумаю, що у їхніх головах (вчивших десятиліттями військову науку) зараз відбувається....
а ж шкода їх стає.
https://t.me/oko_x/8801?single
За сутки враг потерял на просторах Украины два самолета, два вертолета, 11 танков, 21 ББМ, 31 автомобиль, десять цистерн с горючим, две единицы спецтехники, 12 артсистем и 11 БПЛА.
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