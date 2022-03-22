УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3780 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
14 553 49
армія РФ (13470) війна (56389) Генштаб ЗС (4501) втрати (3819)

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15,3 тис. осіб, 509 танків, 1556 броньованих машин, 99 літаків, 123 гелікоптери

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 15300 осіб,

танків - 509 од,

бойових броньованих машин ‒ 1556 од,

артилерійських систем  – 252 од,

РСЗВ  - 80 од,

засоби ППО  - 45 од,

літаків  – 99 од,

гелікоптерів  – 123 од,

автомобільної техніки  - 1000 од,

кораблі /катери  - 3 од,

цистерн з ПММ  - 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35.

Спеціальна техніка  - 15.

Також читайте: Українські захисники протягом 21 березня знищили 14 танків та 300 солдатів російської армії, - Генштаб ЗСУ

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Генштаб МО РФ: без потерь.
показати весь коментар
22.03.2022 11:15
+19
С каждым дохлым кацапом мир становится чуточку лучше.
показати весь коментар
22.03.2022 11:21
+18
Хлопці, сьогодні вкрай потрібен літачок, шоб зовсім гарно віглядало.
показати весь коментар
22.03.2022 11:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Генштаб МО РФ: без потерь.
показати весь коментар
22.03.2022 11:15 Відповісти
атряд нє замєтіл патєрі байца і яблачька-пєсню дапєл да канца...
показати весь коментар
22.03.2022 11:18 Відповісти
Це все тому, що вони "яблочко-пєсню дєржалі в зубах"... Ну, або щось інше тримали...))
показати весь коментар
22.03.2022 11:26 Відповісти
...вже живы здоровы, счастливы. Кто не верит, рекомендуем с семьями, друзьями, знакомыми приехать в Чернобаевку и удостовериться, как хАхлы врут

показати весь коментар
22.03.2022 11:21 Відповісти
Втрати рахують у людей. А у скота - падіж поголів"я.
показати весь коментар
22.03.2022 11:26 Відповісти
Рекорд 10-ти років радянської війни проти Афганістану побитий. але тоді 15 тис. були на весь совок, а не як зараз на один *********, і тоді ці втрати були в середньому 1,5 тис. на рік і 125 солдат на місяць, 4-5 за день. Зараз більше 15 тисяч за неповний місяць, тобто по 500 на день.
показати весь коментар
22.03.2022 12:55 Відповісти
Хлопці, сьогодні вкрай потрібен літачок, шоб зовсім гарно віглядало.
показати весь коментар
22.03.2022 11:16 Відповісти
То добре. У вас то сжимається, а у них по-зрадницькому розслабляється.
показати весь коментар
22.03.2022 11:30 Відповісти
Это сон.Уничтоженная авиация летать не может.В сводках недоделанных соседей наших самолетов и вертолетов со стороны ВСУ потерь нет,потому как после 24 февраля их нет)
показати весь коментар
22.03.2022 11:44 Відповісти
Нікогда такого нє било, і вот опять.✈️🦅🇺🇦
показати весь коментар
22.03.2022 13:02 Відповісти
Десяток літачків буде ще краще виглядати. А сотня - ще...
показати весь коментар
22.03.2022 11:28 Відповісти
Ссут.
Асов уже раз, два и обчёлся, а когда курсанты пошли в дело, то это были дни, когда по 10 в день падали.
показати весь коментар
22.03.2022 11:33 Відповісти
чижиков! давайте ювілейного оформляйте, з повагою!
показати весь коментар
22.03.2022 11:16 Відповісти
пан чижиков, звичайно. вибачте за фамільярність.
показати весь коментар
22.03.2022 11:17 Відповісти
а компот ЧВК что не считаете ?
показати весь коментар
22.03.2022 11:17 Відповісти
ЧВК відноситься до іншрї ферми.
показати весь коментар
22.03.2022 11:25 Відповісти
когда уже кацап-папелац юбилейньій будет?
показати весь коментар
22.03.2022 11:17 Відповісти
Приймаємо ставки: сьогодні - так чи ні.
показати весь коментар
22.03.2022 11:36 Відповісти
Всім фахівцям утилизуючим кацапських вбивць-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
22.03.2022 11:18 Відповісти
Альо, екперти, які складають рейтинги найсильніших армій світу, де ви там?
Щось не чути?
Чи може у вас за останній місяць зовсім макітри поїхали і ви всі організовано в дурці?
показати весь коментар
22.03.2022 11:18 Відповісти
Вони вклякли на вирішенні питання на яке з перших місць поставити тероборону Миколаєва
показати весь коментар
22.03.2022 11:22 Відповісти
Так і я ж про те. За останній місяц претендентів на лідерство... список тільки поповнюється.
От їх і заціпило.
Як подумаю, що у їхніх головах (вчивших десятиліттями військову науку) зараз відбувається....
а ж шкода їх стає.
показати весь коментар
22.03.2022 11:34 Відповісти
На все предложения орков "остановить войну" со сдачей Крыма и ОРДЛО нужно отвечать: "У нас план - уничтожить минимум 50-100 тысяч военных российской армии. Пока план не выполнен, но тенденция положительная".
показати весь коментар
22.03.2022 11:20 Відповісти
С каждым дохлым кацапом мир становится чуточку лучше.
показати весь коментар
22.03.2022 11:21 Відповісти
Грета Тумберг одобряє.
показати весь коментар
22.03.2022 11:23 Відповісти
И чище
показати весь коментар
22.03.2022 11:33 Відповісти
Хороших росіян побільшало! Я завжди в них вірив і вони не підкачали! Їх вже 15300. Але стане ще більше по госпіталях, лікарнях, лазаретах.
показати весь коментар
22.03.2022 11:23 Відповісти
Зачорнобаїли.
показати весь коментар
22.03.2022 11:27 Відповісти
Учитывая то, что сдохшие (>15 тыс.) орки уже не влезут в 1 концертный зал, предлагаю Куйлу выделять им разные билеты: армии- на Кобзона, авиации- на Задорнова, а флоту- на улётно-подводный хор Александрова.
показати весь коментар
22.03.2022 11:28 Відповісти
на огненный стадион (ринг) будут собирать как в аквамене
показати весь коментар
22.03.2022 14:00 Відповісти
Так і хочеться сказати тим 15300 - здоров"я вам і гарного настрою!
показати весь коментар
22.03.2022 11:29 Відповісти
о,цистерны с ПММ сдвинулись
показати весь коментар
22.03.2022 11:35 Відповісти
Катер вчерашний потеряли в Мариуполе! Там подбили азовцы! Надо добавить! И еще можно парочку туда же.
показати весь коментар
22.03.2022 11:45 Відповісти
Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение

https://t.me/oko_x/8801?single
показати весь коментар
22.03.2022 11:45 Відповісти
Ну что же вы,летуны кацапские? Сотому сбитому на самолёте-подарок в виде берёзового креста. Налетай.
показати весь коментар
22.03.2022 11:48 Відповісти
Треба ще стільки ж. І тоді вже орки не витримають. Ой хлопці. Зробіть іще раз те що вже зробили і в орків уже не буде ніяких ресурсів та резервів узагалі.
показати весь коментар
22.03.2022 11:49 Відповісти
Атряд каторій нізамєтілпатєрібайца, это не отряд, это сброд
показати весь коментар
22.03.2022 11:49 Відповісти
путін сказав що для хорошого діла і 50к москальських баранів не шкода. Головне техніку краще берегти. Хоча якщо рахувати разом з пораненими то 50к. по втратам вони вже давно перевалили.
показати весь коментар
22.03.2022 11:50 Відповісти
Берегите танки, мужиков бабы еще нарожают. Ⓒ
показати весь коментар
22.03.2022 11:55 Відповісти
юбилей по самолетам
За сутки враг потерял на просторах Украины два самолета, два вертолета, 11 танков, 21 ББМ, 31 автомобиль, десять цистерн с горючим, две единицы спецтехники, 12 артсистем и 11 БПЛА.
показати весь коментар
22.03.2022 13:26 Відповісти
Там еще катер бьіл от Азова, наверно завтра добавят
показати весь коментар
22.03.2022 17:01 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 12:30 Відповісти
Відчуваю як зараз напружили булки оператори ЗРК, льотчики винищувачів та піхотинці з ПЗРК у бажанні збити сотий
показати весь коментар
22.03.2022 12:37 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️ПОВНЕ БЛОКУВАННЯ РАШИСЬКИХ ВОЄНІЗОВАНИХ КАНАЛІВ НА YOUTUBE!

Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
показати весь коментар
22.03.2022 12:50 Відповісти
Бараны б....ть
показати весь коментар
22.03.2022 19:48 Відповісти
 
 