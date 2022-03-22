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армія РФ (13470) розвідка (3618) воєнні злочини (1567)

Українська розвідка здобула список майже 1000 росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Так, у списку є і офіцерський склад, і кулеметники, стрілки, водії бойових машин, командири танків, навідники та інші - усі ті, хто скоюють воєнні злочини проти українського народу та знищують міста та села.

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К"ожен українець повинен знати їхні імена! Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - попереджають ворога українські розвідники.
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Топ коментарі
+25
Українців не цікавлять їх імена! Нас цікавлять лише їх трупи!
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22.03.2022 11:20
+6
Алеша Ступин )
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22.03.2022 11:29
+4
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:40
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Українців не цікавлять їх імена! Нас цікавлять лише їх трупи!
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22.03.2022 11:20 Відповісти
але таке: ПЕСКОВ Бадмацырен Александрович;
МОНГУШ Дамба-Доржу Янович може бути цікавим) Тепер я бачив усе)
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22.03.2022 13:25 Відповісти
Жоден із злочинців не уникне відповідальності.
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22.03.2022 11:25 Відповісти
Алеша Ступин )
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22.03.2022 11:29 Відповісти
Расстрельный список
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22.03.2022 11:32 Відповісти
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:40 Відповісти
та там і наші є ригівські, наприклад з Харкова Юрий Божко. ****** ще той. Якраз з Салтівки, яку рашисти накривали весь час, а та сволота видавала і може зараз видає відосики на ютубі
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22.03.2022 18:03 Відповісти
не тільки вони, на цензорі лазять обсоси, які там пропагандистські видоси пиляють. а тут срутся, коли я порушую такі питання
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22.03.2022 19:25 Відповісти
кремлевской Крысе ермаку с демченкой и т.д передайте.....
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22.03.2022 15:23 Відповісти
Узяли руськага язика.........."велик руский язьік" розПовість дуже багато цікавого.
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22.03.2022 18:02 Відповісти
 
 