УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6010 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
25 663 60
війна (56389) вибори (6160) Росія (47203) Запорізька область (2560) Арєф'єв (5)

Окупанти готуються до проведення "виборів" на території Запорізької області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

На території Запорізької області російські військові готуються до проведення "виборів" проросій‌ської‌ адміністрації‌ рай‌онів та міст.

Про це у Телеграмі повідомив речник ЗОВА Іван Арєф’єв, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується міста Запоріжжя та Запорізької області - загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросій‌ської‌ адміністрації‌ районів та міст", - зазначив речник.

Крім того, за його інформацією, з метою організації так званих "росій‌ських гумконвої‌в" загарбники зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КамАЗ міністерства надзвичайних ситуацій‌ рф. Подібні вантажівки раніше використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території‌ Донецької‌ та Луганської‌ областей‌.

Військові припускають, що це може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої‌" до Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють українські позиції під Запоріжжям з мінометів та гелікоптерів, - Арєф'єв

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение.

Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются оккупанты. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.

Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил солат РФ, назовём его "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.

Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.

Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
показати весь коментар
22.03.2022 11:44
+22
Окупанты делают ровно столько сколько украинцы им позволяют. Расхерачьте ихнюю *администрацию* и ихние белые машины и они уползут поджав хвост. Или вы как в 2014 хотите опять начать играть по правилам русофашистов?
показати весь коментар
22.03.2022 11:46
+16
Да и насрать. Мир уже прошел ту черту, когда верил кацапам. Сейчас, даже если кацапы роддом в воронеже взорвут, им никто не посочувствует.
показати весь коментар
22.03.2022 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хай готуються, це щось змінює?
показати весь коментар
22.03.2022 11:42 Відповісти
Они могут насильно мобилизировать мужское население, или гнать их вперед прикрываясь, аналогично и в Херсоне Мелитополе.
показати весь коментар
22.03.2022 11:51 Відповісти
дать оружие и гнать?
а ответку они не боятся получить от тех кому дали оружие
показати весь коментар
22.03.2022 12:01 Відповісти
нет, запугают расправой родственников детей, и те будут вынуждены стрелять куда им скажут
показати весь коментар
22.03.2022 12:13 Відповісти
а хиба вже не ясно що з ними не можна домовлятися, і навіть якщо будеш дупу їм лизати, це все одно не врятує твоєї родини, бо ці в...кі все одно всіх вб"ють так чи інакше, що вони зробили з Донецьком який ніби був за них?
показати весь коментар
22.03.2022 12:21 Відповісти
причем тут договариваться. Они в захваченные города завели росгвардию, чтоб те придушили митинги и всякое сопротивление. Идет подготовка к провозглашению ХНР. Росгвардия работает с населением. Мужиков припугнут расправой над их семьями, дадут автомат и погонят на фронт, в первую линию.
показати весь коментар
22.03.2022 12:28 Відповісти
Ну как бы зачем верить тем, кто пугает расправой?
показати весь коментар
22.03.2022 13:12 Відповісти
Вообще я напомню что сталинские чистки произошли по той простой причине что каждый покорно шел в воронок вместо того чтобы противостоять палачам. Так что эта отмазка не канает.
показати весь коментар
22.03.2022 13:15 Відповісти
что верить, в россии за неправильне посты вконтакте сколько лет колонии? а завтра в самой россии примут закон о смертной казни, знаешь что они будут вытворять с людьми в Херсоне?
показати весь коментар
22.03.2022 14:09 Відповісти
Ну так зачем верить что достаточно исполнять условия и хуже не будет? Это как бы окно Овертона. Начинается с малого и постепенно тебя превращают в рабов. В России как бы всё тоже начиналось не с смертной казни.
показати весь коментар
22.03.2022 14:27 Відповісти
Короче, если тебя можно запугать, то тебя будут пугать всё больше и больше. Так как никто не уважает трусов.
показати весь коментар
22.03.2022 14:29 Відповісти
сколько тебе годиков?
показати весь коментар
22.03.2022 14:56 Відповісти
И да. Зачем упоминать Россию, если у нас есть рядышком ОРДЛО, где есть пыточные, а еще в 14 году убивали проукраинских активистов. Как бы у нас давно всё страшнее, чем в России.
показати весь коментар
22.03.2022 14:32 Відповісти
Мало того, они прямо сейчас похищают людей, угрожают расстрелами, а разных ветеранов АТО говорят уже порастреливали. Но как бы что с того? Разве это повод с ними сотрудничать? Они убийцы у которых на руках куча крови.
показати весь коментар
22.03.2022 14:33 Відповісти
Ще пару крис покажуться як в ХеНееРі таких як Кирил Стремоусов-блохер та активіст якого чомусь навіть не допитали сбу так як хлопців зі Львова! Одного чуть не засудили за так зване повалення конституційного ладу а в інших провели обшуки та забрали усю техніку! Їх ще тут поливали брудом і називали антиваксами!Хто памятає! Тай таке! Дивні діла твої Господи!
показати весь коментар
22.03.2022 16:14 Відповісти
Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение.

Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются оккупанты. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.

Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил солат РФ, назовём его "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.

Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.

Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
показати весь коментар
22.03.2022 11:44 Відповісти
ОЧКО НЕ ЖЕЛЕЗНОЕ . Жим-жим
показати весь коментар
22.03.2022 12:01 Відповісти
Миша не хило поднял бабла)
показати весь коментар
22.03.2022 12:02 Відповісти
В любом случае исправный танк стоит намного дороже. Все в профите )))
показати весь коментар
22.03.2022 12:09 Відповісти
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
показати весь коментар
22.03.2022 11:44 Відповісти
Предлагаете пересматривать ватную пропаганду? Спасибо, но нет.
показати весь коментар
22.03.2022 11:46 Відповісти
нехай працюють?
показати весь коментар
22.03.2022 11:50 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 14:45 Відповісти
Вони картинку хочуть, щоб ЗСУ рахерячили білі авто з "гуманітаркою"
показати весь коментар
22.03.2022 11:45 Відповісти
Да и насрать. Мир уже прошел ту черту, когда верил кацапам. Сейчас, даже если кацапы роддом в воронеже взорвут, им никто не посочувствует.
показати весь коментар
22.03.2022 11:48 Відповісти
Нічого не маю проти
Просто пояснив причину їхніх дій з цим "гумконвоєм".
Бо щось з картинками в них зовсім туговато.... - начальство біситься
показати весь коментар
22.03.2022 11:52 Відповісти
С удовольствием сделаю им такую картинку. Чтобы кацапоиды видели что их здесь не ждут и под овечьей шкурой они не спрячутся. И перестаньте гнать пургу что кто то *работает на картинку кремля*. Все кто уничтожает окупантов работают на Украину. А на картинку кремля работают те кто нам мешает ето делать под разными предлогами.
показати весь коментар
22.03.2022 11:50 Відповісти
1. Читай мою відповідь Мобільному крематорію вище.
2. І не потрібно нікого ображати, не розібравшись в тому, що прочитав.
показати весь коментар
22.03.2022 11:54 Відповісти
Расхрєнячити одну таку машину, зняти тент і показати, що вона перевозить **********...
показати весь коментар
22.03.2022 12:08 Відповісти
ага, гуманітарка, нам жодної гуманітарки не було треба, допоки вони не приперлися а картина буде ще та, особливо як гуманітарка детонувати почне.
показати весь коментар
22.03.2022 12:23 Відповісти
Та вже нічого показувати не треба
Вони вже *********** за останні місяці до того, що, якщо заявлять, що доба має 24 години - весь світ їм не повірить.
Але там же "ума нема" - вони все ще думають картинками якось санкції пом'якшити.
От і лізуть із шкіри.
показати весь коментар
22.03.2022 13:09 Відповісти
До ***** дверцы все их приготовления ,кацапов завалим ВСЕХ ,пусть пакеты готовят а не выборы ...
показати весь коментар
22.03.2022 11:46 Відповісти
Окупанты делают ровно столько сколько украинцы им позволяют. Расхерачьте ихнюю *администрацию* и ихние белые машины и они уползут поджав хвост. Или вы как в 2014 хотите опять начать играть по правилам русофашистов?
показати весь коментар
22.03.2022 11:46 Відповісти
100%
показати весь коментар
22.03.2022 11:57 Відповісти
Лапатнікі-галасуй нє галасуй,всьо равно палучіш....
показати весь коментар
22.03.2022 11:48 Відповісти
ну, вони і до світового панування готоються
москалі...
показати весь коментар
22.03.2022 11:50 Відповісти
А мне нравится Список коллаборантов, подготовленный кацапами - что может быть лучше?
показати весь коментар
22.03.2022 11:51 Відповісти
Так то собирай доказательства... А так, они их на блюдечке принесут
показати весь коментар
22.03.2022 11:57 Відповісти
Ничего, придёт и их время Но тварей поменьше, таких как в Мелитополе, уже и искать не надо будет.
показати весь коментар
22.03.2022 12:16 Відповісти
пусть готовятся к похоронам!!!
показати весь коментар
22.03.2022 11:53 Відповісти
Навіщо це писати і постійно "трунити", які нахрен вибори, та розхерячте їх там, що вони там дуже укріпились і наладили логістику, що там дуже великий контингент???
показати весь коментар
22.03.2022 11:53 Відповісти
хотябы тем, что там не степь и силы рядом, я не понимаю почему они даже не пытаются заходить и выбивать, хотябы силами ССО ночью, взрывать склады, технику итд диверсии!! этож не Мариуполь в степи, здесь-то что мешает?
показати весь коментар
22.03.2022 12:15 Відповісти
Да *уле Запорожская область, можно сразу к выборам в Палату Лордов Великобритании готовиться и параллельно Степана Бандеру ловить мозги на уровне амебы, вяликая раиисия
показати весь коментар
22.03.2022 11:59 Відповісти
Интересно кто на них пойдет,кроме ваты?
показати весь коментар
22.03.2022 12:09 Відповісти
А що, Запоріжжя кацапи вже взяли чи тільки вчергове відсмоктали
показати весь коментар
22.03.2022 12:15 Відповісти
ну чим вони відрізняються від того хто хоче провести референдум під час війни?
показати весь коментар
22.03.2022 12:15 Відповісти
Люся рассказывала нам, что с крыма... та.... ну пусть пойдут, там сплошные степи, это братская могила, самоубийство. По факту что? Они зашли вообще без боев, заняли почти весь ЮГ, устроили АД в Мариуполе, а теперь он щебечет тоже самое но уже про наши войска, степь, самоубийство и "держитесь Мариуполь"...... Возникает вопрос, кто будет наказан? Кто сдал ЮГ? Почему даже ейчас никто ничего не делает чтобы хоть как-то увеселить жизнь окупанту в Херсоне? Где наше ССО? Почему его нет там ГДЕ ОНО РЕАЛЬНО НУЖНО и для чего создано!?? Что вам опять мешает??
показати весь коментар
22.03.2022 12:22 Відповісти
мені теж цікаво , як могли захопити всю Херсонську область , практично на марші , де готувались 8 років до нападу , де постійно проводились військові навчання ? і чому досі не можуть захопити Охтирку , яка розташована на кордоні і була зовсім не підготовлена до нападу ?
показати весь коментар
22.03.2022 13:29 Відповісти
Хлопці , валіть ту червону чуму яка маскується білим кольором.
показати весь коментар
22.03.2022 12:30 Відповісти
И кто же баллотируется в президенты Запорожской области ?
показати весь коментар
22.03.2022 12:38 Відповісти
Хто буде приймати участь на олівець, та позбавити громадянства після війни і за перебрик.
показати весь коментар
22.03.2022 15:30 Відповісти
Хаймарс залізний, він їсти не просить, тож може зачекати... а там на кого Бог пошле 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
26.07.2022 14:22 Відповісти
 
 