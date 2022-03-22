Окупанти готуються до проведення "виборів" на території Запорізької області
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На території Запорізької області російські військові готуються до проведення "виборів" проросійської адміністрації районів та міст.
Про це у Телеграмі повідомив речник ЗОВА Іван Арєф’єв, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується міста Запоріжжя та Запорізької області - загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст", - зазначив речник.
Крім того, за його інформацією, з метою організації так званих "російських гумконвоїв" загарбники зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КамАЗ міністерства надзвичайних ситуацій рф. Подібні вантажівки раніше використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
Військові припускають, що це може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області.
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а ответку они не боятся получить от тех кому дали оружие
Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются оккупанты. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.
Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил солат РФ, назовём его "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.
Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.
Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
Просто пояснив причину їхніх дій з цим "гумконвоєм".
Бо щось з картинками в них зовсім туговато.... - начальство біситься
2. І не потрібно нікого ображати, не розібравшись в тому, що прочитав.
Вони вже *********** за останні місяці до того, що, якщо заявлять, що доба має 24 години - весь світ їм не повірить.
Але там же "ума нема" - вони все ще думають картинками якось санкції пом'якшити.
От і лізуть із шкіри.
москалі...