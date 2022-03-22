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Окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні на Сумщині, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,війська,найманці

У Сумській області російські військові вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка, коли вони їхали на велосипедах до лікарні.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік зазнав поранень.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Проведення досудового розслідування доручено відділу поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділення поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок збройної агресії РФ загинули 117 дітей, понад 155 поранені, - Офіс Генпрокурора

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Они просто чувствуют безнаказанность . Потом сдадутся в плен - тепло, пирожки
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22.03.2022 12:01
+31
воевать со стариками на великах... это так по руцки... великодержавно и скрепно...
суки без роду и племени !
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22.03.2022 12:01
+16
Всіх окупантів в тому Тростянці треба стратити, вони виділяються своєю жорстокістю навіть серед інших кацапів...
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22.03.2022 12:02
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Они просто чувствуют безнаказанность . Потом сдадутся в плен - тепло, пирожки
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22.03.2022 12:01 Відповісти
Люська - дурак
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22.03.2022 12:10 Відповісти
И ,как можно встречаться с ТЕРРОРИСТОМ № 1 ****** и позволять вешать на уши украинцев , очередную БРЕХНЮ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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22.03.2022 12:25 Відповісти
Люся єзуїт і те що він каже треба ділити на два, або три.
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22.03.2022 12:36 Відповісти
Пропоную у полон не брати як варіант, чи брати одиниці, строковики, не строковики, але у нащіх людей стріляли всі кацапи - і строковики і контрактники
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22.03.2022 12:37 Відповісти
воевать со стариками на великах... это так по руцки... великодержавно и скрепно...
суки без роду и племени !
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22.03.2022 12:01 Відповісти
Всіх окупантів в тому Тростянці треба стратити, вони виділяються своєю жорстокістю навіть серед інших кацапів...
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22.03.2022 12:02 Відповісти
и когда мы узнаем номер в-ч в с какого приблудного Мухосранска параши приехало ф.и.о адреса дети мамы папы и так далее выводок тех животных в Раше??? что то долго список составляют я бы по всем городах Херсон Энергодар Мелитополь Каховка и так далее списки сбрасывал в Иннете и пора бы вощ0буждать уголовные дела на них получать заочные решения судов о розыске и аресте и забросать тысячами Интерпол копии в Ми6 полиции всех стран Евросоюза Канады США АНБ ФБР.. а то после войны поедут на курорты отдыхать после работы а на проходе щёлкнуло и наручники и доставка в Украину экстрадицией как военный преступник против человечества...
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22.03.2022 12:10 Відповісти
собаки путінські,за кожну вбиту людину України,десятикратна буде помста!
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22.03.2022 12:03 Відповісти
З кожною такою новиною все більше з'являється ненависті докацапських вбивць...
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22.03.2022 12:03 Відповісти
Нет слов. Хуже зверей. Садисты.
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22.03.2022 12:11 Відповісти
Ублюдки кацапські, все повертається і вас це не мине.
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22.03.2022 12:11 Відповісти
Спілкувалась з евакуйованими, вони розказували що кацапські виродки в своїй жорстокості та знущаннях перевершували кадировців
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22.03.2022 12:13 Відповісти
в плен не брать!
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22.03.2022 12:28 Відповісти
Пропоную у полон не брати як варіант, чи брати одиниці, строковики, не строковики, але у нащіх людей стріляли всі кацапи - і строковики і контрактники
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22.03.2022 12:38 Відповісти
 
 