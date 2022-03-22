Лукашенко знову обдурив Кремль. Обіцяв напасти на Україну не пізніше 21 березня. Путін скаженіє, - Геращенко

Завдання, яке було поставлено Лукашенку - це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть до ЄС і якими в Україну йде постачання зброї.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Лукашенко знову обдурив Путіна. Лукашенко, на зустрічі у Кремлі, давав фашистському диктатору РФ обіцянку наступати на Україну не пізніше 21 березня. Саме тому днями з Києва було повністю евакуйовано залишки дипмісії Білорусі. Путін скаженіє!" - розповів він.

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"Завдання, яке було поставлено Лукашенку - це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть до ЄС і якими в Україну йде постачання зброї зі США, Британії, країн ЄС. Особливо це стало важливим для Путіна після схвалення Конгресом США пакета допомоги на 13,6 мільярда доларів, який включає в себе в тому числі 9 000 протитанкових комплексів Javelin, що більше, ніж кількість всіх танків, САУ і бронемашин в армії вторгнення РФ", - додав він.

"В оточенні Путіна опрацьовується варіант насильницького усунення Лукашенка від влади шляхом перевороту, який планується організувати спецслужбами РФ разом з їхніми агентами в КДБ і збройних силах Білорусі. На користь України, щоб такого перевороту не сталося, а Лукашенко й надалі продовжувати тягнути час і не вторгався в Україну. Лукашенко вже знає про плани Путіна та може розпочати "чистку" свого оточення від агентів Путіна. Пам'ятаєте у Бориса Акуніна в "Статском Советнике" була загадкова мітка, яку залишали есери на місці скоєних ними терактів - "СДД". Вона означала - "Сожрите друг друга". Чого ми з Вами і бажаємо покидькам Путіну та Лукашенку", - резюмував Геращенко.