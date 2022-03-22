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Лукашенко знову обдурив Кремль. Обіцяв напасти на Україну не пізніше 21 березня. Путін скаженіє, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко

Завдання, яке було поставлено Лукашенку - це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть до ЄС і якими в Україну йде постачання зброї.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Лукашенко знову обдурив Путіна. Лукашенко, на зустрічі у Кремлі, давав фашистському диктатору РФ обіцянку наступати на Україну не пізніше 21 березня. Саме тому днями з Києва було повністю евакуйовано залишки дипмісії Білорусі. Путін скаженіє!" - розповів він.

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"Завдання, яке було поставлено Лукашенку - це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть до ЄС і якими в Україну йде постачання зброї зі США, Британії, країн ЄС. Особливо це стало важливим для Путіна після схвалення Конгресом США пакета допомоги на 13,6 мільярда доларів, який включає в себе в тому числі 9 000 протитанкових комплексів Javelin, що більше, ніж кількість всіх танків, САУ і бронемашин в армії вторгнення РФ", - додав він.

"В оточенні Путіна опрацьовується варіант насильницького усунення Лукашенка від влади шляхом перевороту, який планується організувати спецслужбами РФ разом з їхніми агентами в КДБ і збройних силах Білорусі. На користь України, щоб такого перевороту не сталося, а Лукашенко й надалі продовжувати тягнути час і не вторгався в Україну. Лукашенко вже знає про плани Путіна та може розпочати "чистку" свого оточення від агентів Путіна. Пам'ятаєте у Бориса Акуніна в "Статском Советнике" була загадкова мітка, яку залишали есери на місці скоєних ними терактів - "СДД". Вона означала - "Сожрите друг друга". Чого ми з Вами і бажаємо покидькам Путіну та Лукашенку", - резюмував Геращенко.
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Топ коментарі
+59
Путін скаженіє, -

Россияне недовольны - Америка опять подняла цены на свои доллары.
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22.03.2022 12:18
+48
Забагато галасу від того Геращенко- чи не час СБУ йому трохи гучність прикрутити.
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22.03.2022 12:22
+31
Он ездил бабло клянчить, реструктурировать долги. Ну и заодно "поддержать" ***** морально.
А наступать через Волынь это чистое самоубийство. У нас тут все дороги через леса. Как вьедешь то уже *** выедешь
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22.03.2022 12:22
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одчепіться від луки
може він мав на увазі 2024 рік
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22.03.2022 12:17 Відповісти
Лука і так крутиться як вуж на сковорідці!

Майте жалість до тваринки
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22.03.2022 12:29 Відповісти
Прочитав заголовок і уявив, як бацька з шаблею наголо сам біжить в атаку через кордон і кричить:
!- нє стрєляйте! здаюсь! просто віполняю обещанноє!"
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22.03.2022 13:04 Відповісти
НУ Я БЫ НА МЕСТЕ УКРАИНЫ ВСЕ ЖЕ ОСТАВИЛ В ЖИВЫХ ЛУКАШЕНКО И ПОКА ПОВТОРЯЮ ПОКА ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИ это более выгодно нам... ПРИКРЫЛ БЫ ЕГО ОТ ПУТИНА. СМОТРЕЛ РОЛИК О СМЕРТИ ПУТИНА ТАК ВОТ СМЕРТЬ И ВСЕ НАЧНЕТСЯ ИМЕННО В БЕЛОРУССИИ ПОТОМ ПИТЕР ПОТОМ КАКОЙ ТО КРУПНЫЙ ГОРОД В СИБИРИ А УЖ ПОТОМ МОСКВА...в такой последовательности заговорщики военные и их вооружённые силы которые перейдут к ним начнут поход на снятие Путина с должности и его физической зачистки... они его в ГААГУ не сдадут все спишут на покойника.. который ничего не скажет ибо покойник... а больше верю что и Гитлера убрали по той же причине все валили на него как и повесили срочно Муссолини в Италии ....
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22.03.2022 14:51 Відповісти
В 2024 він буде наступати на *********, щоб не сісти довічно.
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22.03.2022 12:44 Відповісти
Путін скаженіє, -

Россияне недовольны - Америка опять подняла цены на свои доллары.
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22.03.2022 12:18 Відповісти
Больше двух в одних руки не давать!
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22.03.2022 12:30 Відповісти
Білоруси не втрачайте шанс скинути вашого фюрера і вигнати кацапську наловоч зі своєї землі.
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22.03.2022 12:19 Відповісти
Там 20 років тотальна зачистка, нема кому. Друг сидить зараз у в'язниці другий рік - за акції протесту там жорстко саджали.
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22.03.2022 14:32 Відповісти
антоха, не буди бл** лихо пока оно тихо....
бульбофюрер еще все может натворить (пока его яйки в клешенках *****)
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22.03.2022 12:19 Відповісти
«Білорусь віддала свою країну для повномасштабної атаки орків на Україну", - Олексій Кулеба

На Київщині триває наступ з трьох основних напрямків - Броварський, Чорнобильський та Бучанський. Через підлу позицію Білорусі, яка віддала орді свою інфраструктуру та кордон для наступу, багато українських селищ в перші дні війни опинилися в окупації, а люди в ізоляції.

#Вистоїмо https://t.me/operativnoZSU/14986
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22.03.2022 12:57 Відповісти
Источник так себе, а технику таки стягивают
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22.03.2022 12:19 Відповісти
Антоніна та Люмч - це ляпало, а не джерело.
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22.03.2022 12:22 Відповісти
Люся
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22.03.2022 12:22 Відповісти
Сидить Лука і думає: "Оце попали яйця в двері... Там скинуть русня, тут скинуть свої. Треба срочно прикинуться картопляним дурачком".
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22.03.2022 12:19 Відповісти
прыкінуцца дранікам
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22.03.2022 12:47 Відповісти
Лука хочет выжить в этом замесе поэтому будет изворачиваться изо всех сил
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22.03.2022 12:21 Відповісти
Цікаво, що потрібно запропонувати Антоніні Геращенкота Люсі Арестович, щоб вони відкривали рота за Луку чи *****...
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22.03.2022 12:21 Відповісти
Он ездил бабло клянчить, реструктурировать долги. Ну и заодно "поддержать" ***** морально.
А наступать через Волынь это чистое самоубийство. У нас тут все дороги через леса. Как вьедешь то уже *** выедешь
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22.03.2022 12:22 Відповісти
Впевнений, що волинська земля прийме їх усіх, без останку.
Горіти в пеклі москалям!
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22.03.2022 12:24 Відповісти
Забагато галасу від того Геращенко- чи не час СБУ йому трохи гучність прикрутити.
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22.03.2022 12:22 Відповісти
А каким источникам ты веришь?
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22.03.2022 13:31 Відповісти
Ви поплутали галас з джерелом інформації. Я не вірю джерелам інформації- я ними користуюся.
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22.03.2022 13:33 Відповісти
Игра слов, не более. Есть информация, в которую веришь, есть - в которую нет. У информации есть источник. Соответстсвенно, есть те - которым веришь (возможно, частично), а которым - нет. А ты просто сливаешься от ответа за абстрактными фразами. Похоже, твоя цель - публично хаять источники, связанные с властью Украины...
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22.03.2022 13:47 Відповісти
Скажи це речниці ДСНС, яка майже матом крила придурка Геращенко за розголошення місць ударів. І хрестися, якщо щось ввижається
Тим більше, що Геращенко НЕ Є офіційним джерелом інформації від влади України.
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22.03.2022 13:52 Відповісти
Цитируй, где я называл Геращенко "официальным источником информации". А на вопрос про источники, которым доверяешь, ты так и не ответил...))
А что конкретно, ты считаешь ложью в данном месседже от Геращенко? Ты не знал (или в твоей методичке не было написано), что все беларусские дипломаты пару дней назад все покинули Украину, Беларусь тут же получила от России отсрочки по выплатам по кредитам, а военные подразделения Беларуси выдвинулись к границам Украины? Из этого не значит, что Лукашеску получил приказ ввести войска та территорию Украины? Ты не в теме, что вчера эти подразделения отошли от наших границ, т.е. бульбафюрер дал заднюю и опять кинул Путю? Что такого неожиданного сказал сейчас Геращенко, что он в данной новости сдал?
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22.03.2022 14:59 Відповісти
"Похоже, твоя цель - публично хаять источники, связанные с властью Украины..." - це і є офіційні. Бо не зв'язані з владою- неофіційні.
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22.03.2022 15:06 Відповісти
Нет, Геращенко не официальный источник, но он "радник міністра внутрішніх справ", т.е. обладает информацией, которую используют официальные источники, в большей степени чем абсолютное большинстиво комментаторов, аналитиков.
А на конкретные вопросы ты так и не ответил, ибо нечего...)))))
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22.03.2022 15:27 Відповісти
Вам пореготати вголос відносно "радника"- чи самі це припините?
Я маю такий життєвий досвід, що відповідаю лише на ті питання, на які хочу відповісти.
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22.03.2022 15:32 Відповісти
Опять тупо уходишь от ответа, от тебя ни одного конкретного месседжа по сути статьи. Классические приемы платных троллей...)
Ладно, чем являешься ты уже всем показал, дальше не интересно. Кормежку прекращаю...
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22.03.2022 15:39 Відповісти
Ти десь у минулому застряг- приблизно у 2014. А нік класний- усе в тобі висвітлює.)))
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22.03.2022 15:56 Відповісти
То куди ти так хутко зникло?
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22.03.2022 14:12 Відповісти
Сидеть на форумах и поливать фекалиями провластные источники - это твой хлеб, поэтому ты здесь пасёшься целыми днями. У меня есть и другие дела, я захожу сюда, когда появляется свободное время...
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22.03.2022 15:02 Відповісти
Ти помилився на 180°. І я тут за власною волею.
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22.03.2022 15:04 Відповісти
Я сужу по фактам, и подталкивание к ответам на твои штампованные месседжи (т.е. ты целыми днями сидишь на этом форуме) один из них...
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22.03.2022 15:32 Відповісти
Це злочин? А відколи?
У кожного свій фронт на цій війні. Вам не зрозуміти.
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22.03.2022 15:36 Відповісти
Крохмальпаша як вуж на пательні.
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22.03.2022 12:23 Відповісти
Я чомусь думав що так і буде...
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22.03.2022 12:26 Відповісти
Як казав сам путін-абдурілі дурачка на чєтирє кулачка...
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22.03.2022 12:28 Відповісти
Та Лука можливо і радий був лизнути ***** дупу, але річ навіть не в тому що, він боїться перевороту. Основна його проблема в тім, що самі білоруські військові масово не хочуть йти на війну з Україною. МАЙЖЕ ВСІ! Тому він може хоч довбешкою об стіну стукатись, а не попреш проти тисяч людей, які не хочуть вмирати
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22.03.2022 12:28 Відповісти
а где-то в подвале своей дачи, сидя на остатках прошлолодней бульбы и сверкая в темноте горящими, как у мартовского кота глазами, тихо почавкивает очередной бульбыной, зашуганный геращенком "литвин" )) кумир всей его ментовской задрипанной жисти в опасности.
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22.03.2022 12:30 Відповісти
такє враження,що Геращенко,це агент №1 в Україні зі сторони РФ...все вікладає в відкритий доступ...
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22.03.2022 12:31 Відповісти
Ти гадаєш, що хтось в Україні не знає про небажання Білорусів воювати проти нас?
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22.03.2022 12:56 Відповісти
вони не бажають дохнути за для Х-йла,але в разі(не дай боже) рашковой перемоги в наступі,вони з радістю стануть на бік рашки,в статуті поліцаів.
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22.03.2022 13:00 Відповісти
жабогадюкинг континентального уровня. даже если у ********* и было задание напасть на подмогу, увидев что вторая армия мира *********** об нашу тракторизированную тероборону, они такие = да ну нах, а авиации у них нет. на земле шо русня шо ********* отсосёт только рыпнется, джавелинам и байрактарам похер там бульбаш под формой или кацап
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22.03.2022 12:31 Відповісти
Нікого калхозенфюрер не здатен обдурити, просто білорасєяни сикуни, вони лише здатні ходити за расєянами на паради а коли побачили своїх расєйських улюбленців у мозирі та гомелі, іх саюзная з расеєю ерекція миттєво впала на шість годин...
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22.03.2022 12:31 Відповісти
Луку это не спасет уже - Гаага ждет.
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22.03.2022 12:32 Відповісти
Он может там быть свидетелем)
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22.03.2022 13:57 Відповісти
Та по*уй. Фактор білоруської армії важливий, але не настільки, щоб перерізати шляхи постачання. Навіть у прямому нападі ьул б позитивні моменти. Ми б знали, які сили і засоби і у якому стані противник може застосувати. Відповідно могли б більш предметно використовувати власні резерви. Адже зараз, навіть попри відмову від прямої атаки ми тримаємо значні резерви на цьому напрямку, не маючи змоги використовувати хоча б частину з них на інших напрямках. А так, можливо швидкий розгром, чи масова здача в полон невмотивованої і з сумнівною боєздатність білоруської армії дало б нам змогу більш продуктивно використовувати резерви. Якось так.
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22.03.2022 12:33 Відповісти
Да уж... Трудная ситуация для таргана. Как теперь отмазаться от пуйла?
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22.03.2022 12:34 Відповісти
Протитанкових комплексів Javelin дадут лише 2000. 9000 це загальна кількість протитанкових комплексів. Щодо нападу Білорусії ,то це лише припущення, але вірогідність нападу висока.
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22.03.2022 12:43 Відповісти
На всю рашку "на озброєнні" на початок війни було "десь біля 3000 танків". І, як завжди, це цифра "на папері". Як бачим, для "денацифікації" зуміли за півроку дотягнути таке, що половина з того ніби тільки "з зберігання". Тобто - "бумажні" танки не факт, що існують. Єдиний завод з виробництва танків - стоїть у них вже через нестачу комлектуючих. Тож 2000 джавелінів, враховуючи тисячі наданих NLAW та тисячі своїх РПГ-7 - це істотна кількість. ДУЖЕ ІСТОТНА кількість.

Але най буде - свинокацапам сподобається.
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22.03.2022 14:19 Відповісти
Я не розумію сенсу білорусам наступати, хиба що то такий кшталт прикрого самогубства.
У Білорусі нема великої армії. Бажаючих воювати - ще меньше. До того ще треба самих лояльних зоставити при собі, бо свої винесуть вперед ногами поки армія десь там воюватиме. В сухому залишку в Україну в'їдуть кілька тисяч. Що вони робитимуть і скільки триватиме життєвий цикл одного бійця ?
В оркостана набагато більше м'яса - не допомогло. Набагато більше техніки - теж не допомогло. Єдине чим лаптєстан зараз завдає найбільше шкоди - повітряні удари. Що там по ракетам і літакам в Білорусі? 30 МіГів і з 40 Су на всю країну? Який сенс лізти туди, де просто неможливо виграти, а тільки втратити решту техніки, яка ще на ходу, і обмазатися на додаток злочинами проти людства?
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22.03.2022 12:45 Відповісти
"Що там по ракетам і літакам в Білорусі? 30 МіГів і з 40 Су на всю країну? "

Це дуже й дуже не мало. Саме стільки по плану нам мали передати сумарно Польща+Болгарія+Словаччина, але не домовились, нажаль.
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22.03.2022 12:54 Відповісти
Ну, якщо вірити вікіпедії, то те, що нібі офіційно взагалі є. Розмовляючи з білорусом, який служив строкову і розповідав про стан наземної техніки, маю сумніви, що абсолютно всі вони справні, навіть якщо припустити що за літаками доглядають значно краще. Якщо пілоти так само хочуть воювати, як їх наземні брати - то ще краще. А висилати все до іншої країни на можливу утилізацію...Я сподіваюсь, навіть колгоспник розуміє, що то план ніхрєна не "надьожний как швєйцарскіє часи". До того ж, він міг влізти в війну одразу, а не чекати, коли другу армію світу оп#здюлять і всі то побачать.
Звісно, то все припущення.
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22.03.2022 13:05 Відповісти
этож надо такое придумать
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22.03.2022 12:48 Відповісти
Ну бачучи кількість рос трупів скільки приїзжає в білорусь,таракан взяв калькулятор і почав розуміти вець піздец який можуть його війська тут чекати,причому які ніколи ніде не воювали без досвіду без ніхера,мають піти в атаку на країну де 8 років люди війну пройшли..Якщо втрати 1наш військовий герой на 10 орків то тут треба бути камікадзе щоб піти в таку авантюру..
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22.03.2022 12:49 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️ПОВНЕ БЛОКУВАННЯ РАШИСЬКИХ ВОЄНІЗОВАНИХ КАНАЛІВ НА YOUTUBE!

Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
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22.03.2022 12:49 Відповісти
"масований наступ на Львів через Волинь "
???? По двох західних областях? Білоруси?
Шо вони там у своїх штабах таке дуже курять?
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22.03.2022 12:51 Відповісти
Ну куда скажений може дальше скаженіти...А сказ не лікується-єдиний вихід, пристрелити...
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22.03.2022 12:52 Відповісти
Зараз лише 22, а геращенка вже хайпує...
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22.03.2022 12:55 Відповісти
лукашенко =сплошное *********.... и своих и чужих..
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22.03.2022 12:59 Відповісти
Лука отсосал у юмориста.
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22.03.2022 13:01 Відповісти
Сейчас скажет, что про год он не договаривался.
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22.03.2022 13:10 Відповісти
Бульбафюрер может и рад бы наступать да мясо воевать не желает. Им проще в плен сразу сдаться чем сдохнуть.
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22.03.2022 13:12 Відповісти
Навіщо таке писати і цілеспрямовано провокувати путіна і луку на вторгнення військ Білорусі?! На кого працює цей діяч?! Це ще один кадр з команди авакова. Один нещодавно засвітився, коли вивіз 30 млн.дол готівкою з України. Не важко здогадатися, як зароблені були ці гроші
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22.03.2022 13:13 Відповісти
А нахера дражнити скажену собаку? Ці тохи-люсі трохи задрали тролити орків сидячи в київських бункерах. Їдь **** в Ковель під кордон і там троль...
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22.03.2022 13:29 Відповісти
Закрийте вже цьому ****** дирному ********, захбав ******* стратег ******
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22.03.2022 13:33 Відповісти
саме головне.щоб Геращенко знову сам себе не обдурив ,а за одно і тих .хто вірить у його лапшу, про те, що кагебіста "хутіна" , бувший білоруський голова кологоспу може обдурити ,
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22.03.2022 14:01 Відповісти
Завжди дурив. На гроші кидав. Правда, Пуйло може втомитися від хитрощів Луки і нехитро, без зайвих вигадок отруїти старого лиса.
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22.03.2022 15:06 Відповісти
то что он не напал 21.03 не значит что он не нападет сегодня или завтра.
Придурок геращенко
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22.03.2022 15:44 Відповісти
Союзники пля доборные,два депила давно не сила
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22.03.2022 16:34 Відповісти
 
 