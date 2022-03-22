Лукашенко знову обдурив Кремль. Обіцяв напасти на Україну не пізніше 21 березня. Путін скаженіє, - Геращенко
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Завдання, яке було поставлено Лукашенку - це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть до ЄС і якими в Україну йде постачання зброї.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Лукашенко знову обдурив Путіна. Лукашенко, на зустрічі у Кремлі, давав фашистському диктатору РФ обіцянку наступати на Україну не пізніше 21 березня. Саме тому днями з Києва було повністю евакуйовано залишки дипмісії Білорусі. Путін скаженіє!" - розповів він.
"Завдання, яке було поставлено Лукашенку - це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть до ЄС і якими в Україну йде постачання зброї зі США, Британії, країн ЄС. Особливо це стало важливим для Путіна після схвалення Конгресом США пакета допомоги на 13,6 мільярда доларів, який включає в себе в тому числі 9 000 протитанкових комплексів Javelin, що більше, ніж кількість всіх танків, САУ і бронемашин в армії вторгнення РФ", - додав він.
"В оточенні Путіна опрацьовується варіант насильницького усунення Лукашенка від влади шляхом перевороту, який планується організувати спецслужбами РФ разом з їхніми агентами в КДБ і збройних силах Білорусі. На користь України, щоб такого перевороту не сталося, а Лукашенко й надалі продовжувати тягнути час і не вторгався в Україну. Лукашенко вже знає про плани Путіна та може розпочати "чистку" свого оточення від агентів Путіна. Пам'ятаєте у Бориса Акуніна в "Статском Советнике" була загадкова мітка, яку залишали есери на місці скоєних ними терактів - "СДД". Вона означала - "Сожрите друг друга". Чого ми з Вами і бажаємо покидькам Путіну та Лукашенку", - резюмував Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
може він мав на увазі 2024 рік
Майте жалість до тваринки
!- нє стрєляйте! здаюсь! просто віполняю обещанноє!"
Россияне недовольны - Америка опять подняла цены на свои доллары.
бульбофюрер еще все может натворить (пока его яйки в клешенках *****)
На Київщині триває наступ з трьох основних напрямків - Броварський, Чорнобильський та Бучанський. Через підлу позицію Білорусі, яка віддала орді свою інфраструктуру та кордон для наступу, багато українських селищ в перші дні війни опинилися в окупації, а люди в ізоляції.
#Вистоїмо https://t.me/operativnoZSU/14986
А наступать через Волынь это чистое самоубийство. У нас тут все дороги через леса. Как вьедешь то уже *** выедешь
Горіти в пеклі москалям!
Тим більше, що Геращенко НЕ Є офіційним джерелом інформації від влади України.
А что конкретно, ты считаешь ложью в данном месседже от Геращенко? Ты не знал (или в твоей методичке не было написано), что все беларусские дипломаты пару дней назад все покинули Украину, Беларусь тут же получила от России отсрочки по выплатам по кредитам, а военные подразделения Беларуси выдвинулись к границам Украины? Из этого не значит, что Лукашеску получил приказ ввести войска та территорию Украины? Ты не в теме, что вчера эти подразделения отошли от наших границ, т.е. бульбафюрер дал заднюю и опять кинул Путю? Что такого неожиданного сказал сейчас Геращенко, что он в данной новости сдал?
А на конкретные вопросы ты так и не ответил, ибо нечего...)))))
Я маю такий життєвий досвід, що відповідаю лише на ті питання, на які хочу відповісти.
Ладно, чем являешься ты уже всем показал, дальше не интересно. Кормежку прекращаю...
У кожного свій фронт на цій війні. Вам не зрозуміти.
Але най буде - свинокацапам сподобається.
У Білорусі нема великої армії. Бажаючих воювати - ще меньше. До того ще треба самих лояльних зоставити при собі, бо свої винесуть вперед ногами поки армія десь там воюватиме. В сухому залишку в Україну в'їдуть кілька тисяч. Що вони робитимуть і скільки триватиме життєвий цикл одного бійця ?
В оркостана набагато більше м'яса - не допомогло. Набагато більше техніки - теж не допомогло. Єдине чим лаптєстан зараз завдає найбільше шкоди - повітряні удари. Що там по ракетам і літакам в Білорусі? 30 МіГів і з 40 Су на всю країну? Який сенс лізти туди, де просто неможливо виграти, а тільки втратити решту техніки, яка ще на ходу, і обмазатися на додаток злочинами проти людства?
Це дуже й дуже не мало. Саме стільки по плану нам мали передати сумарно Польща+Болгарія+Словаччина, але не домовились, нажаль.
Звісно, то все припущення.
Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
???? По двох західних областях? Білоруси?
Шо вони там у своїх штабах таке дуже курять?
Придурок геращенко