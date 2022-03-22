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Ворожу крилату ракету збито на Харківщині. Українська армія знищила колону окупантів та захопила трофеї на околиці Ізюма, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні Сили України тримають позиції, хоч ворог і робить спроби просунутися в сторону Харкова, але всі вони безуспішні.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що за минулу добу російські окупаційні війська завдали 84 удари різних видів.
"Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але сьогодні, близько 5 ранку, мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів. Серед чергових перемог наших Збройних Сил України - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку", - пише Синєгубов.
Топ коментарі
+39 Вася Шевченко f77d76ba
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+32 Виктор Дийнега
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+30 1sarmat
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Він же казав "я вас предупгеждаю! Будет страшная мясорубка!"
Як у воду дивився - половину фаршу йому везуть половину - карлику. Все честно, по братцкі
Бережіть себе на Благо України!!!
нравица не нравица, мясорубка справится!!