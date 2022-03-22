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армія РФ (13470) війна (56389) Харківщина (4273) Ізюм (280) Синєгубов (759)

Ворожу крилату ракету збито на Харківщині. Українська армія знищила колону окупантів та захопила трофеї на околиці Ізюма, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Збройні Сили України тримають позиції, хоч ворог і робить спроби просунутися в сторону Харкова, але всі вони безуспішні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за минулу добу російські окупаційні війська завдали 84 удари різних видів.

"Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але сьогодні, близько 5 ранку, мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів. Серед чергових перемог наших Збройних Сил України - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку", - пише Синєгубов.

Читайте також: Російські окупанти за ніч обстріляли Харків щонайменше 80 разів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
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22.03.2022 12:23
+32
российское мясо до сих пор верит что победит украинскую мясорубку и прыгает жопой на шнек
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22.03.2022 12:23
+30
Шо характерно, средств ППО никто нам не поставил, а сбитые ракеты падают как раньше самолеты, наверное к дождю
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22.03.2022 12:29
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российское мясо до сих пор верит что победит украинскую мясорубку и прыгает жопой на шнек
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22.03.2022 12:23 Відповісти
Бульбофюрер великий провидець.
Він же казав "я вас предупгеждаю! Будет страшная мясорубка!"
Як у воду дивився - половину фаршу йому везуть половину - карлику. Все честно, по братцкі
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22.03.2022 13:13 Відповісти
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22.03.2022 12:23 Відповісти
Хвала Армійцям!
Бережіть себе на Благо України!!!
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22.03.2022 12:23 Відповісти
Кацапи із останніх сил запускають все що може полетіти
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22.03.2022 12:24 Відповісти
Хай краще запустять пуйло із Спасської вежі м.к., толку буде найбільше.
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22.03.2022 12:43 Відповісти
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22.03.2022 12:25 Відповісти
После войны алкаши грыжу наживут тягая железо во вторсырье
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22.03.2022 12:26 Відповісти
Кацапы уже всё ,их надо просто добивать ,они падлы уже голову повернуть боятся а не то что куда-то выдвигаться ,скрепный народец труслив до безобразия ...
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22.03.2022 12:29 Відповісти
з кацапами розберемось. А ви, пан головнокомадуючий диванними військами, не ********** так ложкою - диван продавиться.
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22.03.2022 14:27 Відповісти
Ватан ,ты ни с чем и ни с кем разобраться ни в состоянии ибо ты идиот ,что для кацапа норма а ни аномалия .
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22.03.2022 15:15 Відповісти
Шо характерно, средств ППО никто нам не поставил, а сбитые ракеты падают как раньше самолеты, наверное к дождю
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22.03.2022 12:29 Відповісти
Та не это просто совпадение такое, хотя ... ежели подумать... не не думаю 😝😝😝😝🤪😜
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22.03.2022 12:39 Відповісти
У хлопців є час та натхнення. А ще: почитайте статтю в вікіпедії про ЗРК Тор. І дізнайтеся, хто, коли і скільки цих штукенцій в Україні повернув зі "зберігання", провів модернізацію та повернув на озброєння. Мало, але чим відбиватись - є. На жаль, так мало, що вимушені визначати пріоритетні цілі для захисту, а не намагатись "збити все", як було б, якщо б не згорнули програми з модернізації та відновлення в 2019 році.
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22.03.2022 14:37 Відповісти
ЗСУ-черговий респектище...
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22.03.2022 12:31 Відповісти
Цікаво, це та ракета, якою керував ватнік-камікадзе?
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22.03.2022 12:40 Відповісти
Ну преЗедент и предсказамус, говорил, что поедем на шашлыки и вот..
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22.03.2022 12:42 Відповісти
Украина карриесной рашке не по зубам!
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22.03.2022 12:45 Відповісти
долбоёбы. Убежали, бросив технику. А могли бы остаться и выгодно ее продать. Правда деньги после нашей победы, но зато это надежно. как облигации госзайма.
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22.03.2022 13:05 Відповісти
идинахуйсвиноцабака...!
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22.03.2022 14:44 Відповісти
российское мясо против украинской мясорубки.
нравица не нравица, мясорубка справится!!
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22.03.2022 14:16 Відповісти
 
 