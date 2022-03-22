Чат-бот у Телеграм "Знайди рідних" - реальна допомога українцям, які втратили зв’язок з рідними

Війна розлучає з найдорожчими. Понад 3 мільйони українців стали вимушеними переселенцями в інших країнах світу, понад 12 мільйонів вимушено залишили свої будинки у пошуках безпечного місця для своїх дітей, сотні населених пунктів залишилися без зв‘язку.

Про це повідомляє міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності", інформує UAINFO.org, передає Цензор.НЕТ.

Щодня кожен українець прокидається з думкою: де мої рідні і чи живі вони?!

"Щодня ми отримуємо десятки звернень з проханням про допомогу отримати будь-яку інформацію про тих, хто евакуйований, або про тих, хто залишається у містах, де проходять активні бойові дії.

Відсутність можливості зателефонувати рідним, бо телефон або втрачений під час бомбардування, евакуації, або немає як підзарядити, втрата житла, поранення - все це щоденні реалії сімей, роз‘єднаних війною", - голова Міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності" Наиталия Садурская.

Команда у складі: ІТ-фахівці на чолі з Едуардом Валій, ГО "Міжнародна асоціація кібербезпеки" та "Центр Методик та Координації Криптографічного розвитку" (керівник Ярослав Недзельський) за ініціативи Міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності" створили чат-бот, який дозволить знайти тих, з ким втрачений зв‘язок, незважаючи на те, в якій країні вони зараз перебувають.

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Едуард Валій: "Це дуже проста у використанні і, головне, захищена, конфіденційна система пошуку рідних людей, яких роз‘єднала війна: лише декілька даних про себе і номер телефону особи, за яким ви зв’язувались з нею востаннє".

Ярослав Недзельський: "Ми розуміємо, що ситуація в сім’ях може бути різною. Тому з метою захисту передбачили обов’язковість згоди особи, яку розшукують, на повідомлення місця свого теперішнього перебування з тим, хто запрошує інформацію про неї".

Враховуючи психологічний стан сімей, роз‘єднаних війною, а також низький рівень володіння сучасними технологіями старшим поколінням, розробники записали відеоінструкцію, яка допоможе кожному легко зрозуміти правила користування чат-ботом:

"Загубленими можуть бути батьки, брати, сестри, діти, кохані, рідні люди. Ця пошукова система працюватиме в усіх країнах світу і допоможе знайти кожного. Тому всім, хто змінив місце проживання, бажано зареєструватися. Надавши можливість рідним, які хвилюються за вас, знати ваше місце перебування, будьте певні ваші персональні дані будуть надійно захищені", - співголова жіночого руху За сімейні цінності" Оксана Володимирівна.

Уповноважена ПУ з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова звертається до всіх органів державної та місцевої влади, які опікуються вимушеними переселенцями, ЗМІ, блогерів з проханням допомогти поширити інформацію про чат-бот "Знайди рідних".

Цей інструмент допоможе об‘єднати і знайти тих, кого роз‘єднала війна.