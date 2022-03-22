Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 22 березня
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Триває двадцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави.
Завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом росії угрупованню окупаційних військ збройних сил російської федерації, залишаються невиконаними. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 22.03.2022 щодо російського вторгнення.
З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах військової і цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невибіркової дії.
Як зазначається, противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України. За наявною інформацією, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ з військовослужбовців кількох військових частин.
"У зв’язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на на тимчасово окупованій території Донецької області представники російської федерації продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах. Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма", - йдеться у зведенні.
На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ.
На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального воєнного округу продовжують перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій.
Генштаб інформує, що у напрямку на Чернігів ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України та міста Чернігова. Змін у складі сил та характері дій угрупування окупаційних військ не відзначено.
У напрямку на Бровари противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.
"На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводили. У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова", - зауважують у Генштабі.
Також повідомляється, що на Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь.
В районі населеного пункту Кремінна ворог активних дій не проводив. Силами підрозділів 2-го АК продовжує закріплюватись в районі населеного пункту Пшеничне.
В районі населеного пункту Ямпіль, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, противник здійснював вогневий вплив по підрозділах наших військ з метою забезпечення подальшого просування в напрямку населеного пункту Торське. Успіху не мав.
На напрямку Донецьк - Мар’їнка здійснив спробу наступу. Успіху не мав, зазнав значних втрат, відступив.
За даними Генштабу, російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії у місті Маріуполь.
На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не фіксується. В Херсонській області, у районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділами "росгвардії" проводились фільтраційні заходи з пошуку місць зберігання стрілецької зброї.
На Південнобузькому напрямку противник визначеним угрупуванням здійснив спробу провести штурмові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не мав. В районі населеного пункту Березнувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат та відійшов.
Віримо у Збройні Сили України ! Зберігаємо спокій ! Україна тримається на наших плечах! Слава Україні!
Будь ласка, зачекайте...
16 ч
Сподіваюся, що зараз всі зрозуміли, ВІД ЧОГО Порошенко врятував країну Мінськими домовленостями.
Повномасштабна війна могла початися у 2014-15 роках, але тоді зброю Україні ніхто б не дав.
Мінськ дав можливість збудувати армію і накласти санкції на Кремль.
Потім був Трамп і 2019 рік
ЗСУ щойно взяли в полон російського полковника - начальника групи ІПСО. А він у трусах і шкарпетках ЗСУ. Не подобаються йому труси made in Russia.
І ніхто вже не пригадує, що лише у 2014 р. ЗСУ виглядали як Радянська армія часів виведення з Афганістану. Що нинішні ЗСУ це армія весни 2019 р., яка незаважаючи на... стоп, Порошенко закликав до єднання. Збереглася армія, коротше.
А я от пам'ятаю. Я пам'ятаю смердючу блювоту яку пускали про Талани на мембрані (які я тягаю з 2016 р. досі, мені щойно видали нові). Я пам'ятаю як в МО збиралися водночас швейники, чиновники МО і військові блогери, аби порозумітися як шити форму - нинішній укропіксель. А шоломи і броніки... стоп, Порошенко закликає до єднання.
Одним словом, подякувати треба Петру Порошенко і його команді. За те що зробили з ЗСУ зразка 2013 р. ЗСУ зразка 2019 р. За те, що забезпечували армію на совість - за що й були оббрехані та зневажені. Бо могли б зробити по образу і подобі армії РФ і назвати це реформою. Приклади? Та... стоп, Порошенко закликав до єднання.
При Байдені, в Чорне море, перед самою агресією РФ не зайшов жоден есмінець.
Саме Дональд Трамп натиснув на Німеччину й змусив заморозити "Північний Потік -2"
Байден же дозволив побудову ПП-2, чим розв'язав Росії руки для агресії проти України - її транзиту в ЄС в обхід України вже майже нічого не загрожувало.
Саме Трамп будував трубопроводи в США аби залити ЄС американськими й канадійськими вуглеводнями й викинути з того ринку Росію. Американські видобувники сланцю давили Росію низькими цінами на нафту.
І саме при Байдену, видобуток і постачання американських вуглеводнів в ЄС, фактично, були придушені, побудова транспортуючих трубопроводів в США була припинена (типу "не екологічно", ага). А ху?ло почало відгодовуватися на нафті й газу для нападу на Україну.
Так що, не треба відбілювати Байдена, людину, котра фактично доклалася до того, аби агресія ху"ла проти України стала можливою, і скидати його гріхи на Трампа, під час каденції котрого Росію реально давили. Доречі, якщо не забули, Джевеліни в Україну передали теж, вже за Трампа. А до того, що там Байден-Обама в 2014 році робили? Ковдри нам передавали? Чи хапали наше керівництво за руки на початку 2014, щоб ми не ******* "зелених чоловічків" у Криму?
Так що, коли пишите, пишить правильно: "потім був 2019 і знов Байден." Хоча, про що я кажу - ви ж свої "срібняки" відробляєте.
https://www.youtube.com/watch?v=fLKtfa899h8&ab_channel=ISLNDTV
Так что нас ждёт много работы.
Лапти на ослах будут ехать что бы взять Киев в рот)
Віримо у ЗСУ, НГУ, ТРО та Командирами! Мало довіри Єрмакам, Арахаміям, Люськам й іньшим Подолякам!
Комусь просто вигідно затягування війни. Будуть свої "гешефти" на цьому мати.