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Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском: "Україна вітала б посередницьку роль Святого Престолу"
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Президент України Володимир Зеленський обговорив із Папою Римським Франциском гуманітарну ситуацію та блокування російськими військами "зелених коридорів", Україна вітала б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань.
"Поговорив із Папою Римським Франциском. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир", - написав Зеленський у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+4 Планшет Студента
показати весь коментар22.03.2022 13:08
+3 Saskia Jansen
показати весь коментар22.03.2022 13:05
+3 Планшет Студента
показати весь коментар22.03.2022 13:11
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Папою,
Рабином та
Муллою !
Католицизм є другим за чисельністю релігійним органом у світі, перевершений за своїми розмірами лише сунітським ісламом. На кінець 2018 року кількість церковних членів, визначених хрещеними католиками, становила 1,329 мільярда, що становить 18% світового населення.
І звідки цей брєд про 18% світового населення, "статистика" Ватикану?
Чи просто я аскарбіл чуфства вєрующєго дебіла?
https://detaly.co.il/da-zelenskij-vystupil-neudachno-no-ne-eto-glavnoe/
КГБФСБ сможет возразить Путину? Единственное чем Папа Римский может помочь - убедить верующих мира помочь Украйне всеми возможными способами.