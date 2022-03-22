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звернення (346) Резніков (1386) ОРДЛО (299)

Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя, - Резніков звернувся до мешканців ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Олексій Резніков звернувся до жителів Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст нашого Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Звертаюся до мешканців тимчасово окупованих росією окремих районів Донецької та Луганської областей. Кремль розв'язав повномасштабну війну, прикриваючись словами, що "вас треба захистити".Ви краще за мене знаєте, чим насправді обернувся цей "захист". Не тільки для України загалом – а й для вас. Для ваших близьких та сусідів. Ви краще за мене знаєте, що за три тижні ескалації у ваших містах уже сотні вбитих. Звичайних людей. Яких забрали із заводів та шахт, вручили автомат та кинули під кулі. Останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти насильно мобілізували та кинули у бій як гарматне м'ясо. Ми знаємо, і ви знаєте, що масштаби насильницької мобілізації збільшуються", - пише Резніков.

Окрім цього, міністр нагадав, що мобілізовані з "ДНР" та "ЛНР" не входять до статистики втрат російської армії, бо для Москви ви лише видатковий матеріал.

"Для них вас немає. Незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі. "Захисники" із росії нині знищують Маріуполь. В прямому сенсі. Все місто. Росіяни вже стерли з лиця землі Волноваху та низку інших міст. Великі руйнування на Луганщині. Московські орди "звільняють" регіон від шкіл, лікарень, доріг, підприємств. "Звільняють" Донецьку і Луганську області від дончан та луганчан. Їх цілком влаштує, якщо замість квітучого українського Донбасу залишиться нежива пустеля. А вас це влаштує? Ви, напевно, бачите, що плани росіян йдуть прахом. Українські воїни вже знищили понад 15 тисяч російських солдатів. росія програє цю війну і впаде в хаос. Їй буде точно не до вас. Хочу сказати. Ми, як і раніше, вважаємо вас громадянами України. Ми вважаємо вас за своїх.

Також читайте: Росія поховала більше солдатів, ніж офіційно визнала втрат, - Резніков

Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує. З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся наша країна - це різні Українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний нарід. Але ми єдині.

Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя.Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії. Усі, хто вже склав зброю – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями. Головне – уникнути непоправного і зберегти життя. Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися – тікайте. Або здайтеся. Тільки дуже швидко. Дієве каяття буде враховано. Якщо ви здаєтеся з технікою чи допоможете взяти в полон російського офіцера, можете розраховувати на пом'якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці 8 років. Ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя. Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів. А ви самі потрібні своїм сім'ям, своїм близьким. Це ваш шанс", - підкреслює Резніков.

Також, міністр звернувся і до матерів, дружин, подруг тих, хто може "потрапити в лапи російських загарбників":

"Ховайте ваших близьких. Укривайте від біди. Вони потім вам подякують і ви разом порадієте. Не вірте російській пропаганді, вона несе лише горе та смерть. Слухайте своє серце. Україна забезпечить мир та благополуччя всіх наших регіонів, які нині мучить війна. Разом ми зробимо це швидше. Пам'ятайте, час іде. Після звірств росії у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові наші воїни налаштовані випалити всіх інтервентів та їхніх посібників розжареним залізом. Не опиниться серед них. Не помиліться".
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Жители Лугандона думали по-хитросделанному, что всё за них сделают расисяне, а они придут только на всё готовенькое с ржублишками во главе. А в реальности оказалось, что кроме пушечного мяса они никому и не нужны. Что называется ожидание и реальность. Поэтому карма должна всё-таки найти своих героев, хорошо прорядить ряды предателей и подлечить вцелом население Бомбасса всерьёз и надолго
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22.03.2022 13:14 Відповісти
Да нихрена они не думали.там часть засланных казачьков кацапских.фсб.предатели в гос структурах и пропаганда .Та часть что повелась.думать не умеет.Не Украина так где еще.. параша вечно воюет.ведет оккупационные войны. нашла бы где им сдохнуть за дутое величие и ***** в телевизоре.Им есть чем гордиться.Попытались .пытаются уничтожить Украину .Уничтожили свой дом.Вынудили покинуть свои дома миллионам жителям Донбасса и Луганска.убили .убивают и посылают на бессмысленную смерть .
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22.03.2022 13:37 Відповісти
Якщо навіть мешканець днр/лнр прострелить собі скроню, аби косонути від армії, це не пошкодить його бащові функції: пити бояришник, слухати концерт газманова та сношатись із своєю скрепною самкою...
То як вони можуть косонути?
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22.03.2022 13:16 Відповісти
Я живу там я лично никогда не сужу людей общими мерками, сколько людей столько и мнений. Глупо высказываться о всех людях сразу. Я лично воевать не собираюсь и не собирался раньше!
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22.03.2022 14:22 Відповісти
Є якісь практичні рекомендації?
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22.03.2022 13:17 Відповісти
у них менталитет как у резникова, их там всех нужно было давно уничтожить что бы не размножались продажные
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22.03.2022 13:43 Відповісти
Эта мобилизация (утилизация)- единственное, что может стать расплатой за их референдум в 2014 году!
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22.03.2022 14:46 Відповісти
 
 