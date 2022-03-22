Слідом за цукром в РФ дефіцит офісного паперу. Ціни зросли мінімум втричі, а запасів максимум на місяць
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Через масштабні санкції проти РФ після російського вторгнення до України офісний папір в Росії подорожчав мінімум в 3 рази. До 24 лютого пачку 500 аркушів можна було купити за 250-280 рублів. За даними на 21 березня, пачка коштує вже від 899 рублів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на vc.ru
Як повідомляється, 7 березня американська компанія Sylvamo (бренд SvetoCopy) призупинила роботу комбінату у Світогорську. Компанія почала розглядати продаж бізнесу в країні або реєстрацію російської дочки як окремої компанії. Міжнародна компанія Mondi (торгова марка "Снігуронька") 10 березня оголосила, що її паперовий комбінат у Сиктивкарі зіткнувся з обмеженням "імпорту хімікатів, запасних частин та інших критично важливих матеріалів". Це може суттєво вплинути на роботу заводу, компанія розглядає різні варіанти продовження роботи в Росії, включаючи "юридичний поділ". Завод, який випускає форматний папір, залишився без відбілюючої речовини. Товар в наявності закінчується, запасів лишилось максимум на місяць, постачальники піднімають ціни, а за ними продавці.
Через дефіцит бумаги, низці шкіл, лікарень та представникам влади на містях дали розпорядження економити офісний папір.
Втім, Мінпромторг РФ 21 березня запевнив, що дефіциту паперу нібито не буде, а його постачання стабілізується упродовж місяця.
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Причина? А Финляндия перестала поставлять картонную ленту для производства пакетов и автоматические линии разлива на молококомбинатах встали.
Быстро, однако, санкции начали действовать, еще и месяца не прошло.
Возвращение к истокам.
Он в ютубі точна проклєнів від російських жінок на перекупів
Не проблема: бересту відбілювати нетреба!
Максимум - на три дня.
Мудилы скрепоносные.
Дальше подтираться только лопухом летом. А сколько той зимы - Сентябрь - Октябрь - Май.