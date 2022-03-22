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війна (56389) дефіцит (126) санкції (6842)

Слідом за цукром в РФ дефіцит офісного паперу. Ціни зросли мінімум втричі, а запасів максимум на місяць

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

папір

Через масштабні санкції проти РФ після російського вторгнення до України офісний папір в Росії подорожчав мінімум в 3 рази. До 24 лютого пачку 500 аркушів можна було купити за 250-280 рублів. За даними на 21 березня, пачка коштує вже від 899 рублів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на vc.ru

Як повідомляється, 7 березня американська компанія Sylvamo (бренд SvetoCopy) призупинила роботу комбінату у Світогорську. Компанія почала розглядати продаж бізнесу в країні або реєстрацію російської дочки як окремої компанії. Міжнародна компанія Mondi (торгова марка "Снігуронька") 10 березня оголосила, що її паперовий комбінат у Сиктивкарі зіткнувся з обмеженням "імпорту хімікатів, запасних частин та інших критично важливих матеріалів". Це може суттєво вплинути на роботу заводу, компанія розглядає різні варіанти продовження роботи в Росії, включаючи "юридичний поділ". Завод, який випускає форматний папір, залишився без відбілюючої речовини. Товар в наявності закінчується, запасів лишилось максимум на місяць, постачальники піднімають ціни, а за ними продавці.

Через дефіцит бумаги, низці шкіл, лікарень та представникам влади на містях дали розпорядження економити офісний папір.

Втім, Мінпромторг РФ 21 березня запевнив, що дефіциту паперу нібито не буде, а його постачання стабілізується упродовж місяця.

Також читайте: "Мне нужен сахар не для того, чтобы гнать самогон - элементарно хотя бы чай попить!": росіяни починають відчувати "покращення" від режиму Путіна. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Береста же! Дерите лыко.
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22.03.2022 13:15
+15
В некоторых российских городах в магазин за молоком уже приходят со своей тарой.
Причина? А Финляндия перестала поставлять картонную ленту для производства пакетов и автоматические линии разлива на молококомбинатах встали.
Быстро, однако, санкции начали действовать, еще и месяца не прошло.
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22.03.2022 13:23
+7
Воно і правильно. Діарея посилається, а до лопухів ще далеко. Папір потрібно економити.
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22.03.2022 13:21
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Береста же! Дерите лыко.
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22.03.2022 13:15 Відповісти
В отличии от сахара с бумагой точно жёппа
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22.03.2022 13:19 Відповісти
А вот с туалетной их жеппы встретятся весьма нескоро... Если вообще встретятся.
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22.03.2022 13:25 Відповісти
ну так а бояра є?
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22.03.2022 13:20 Відповісти
наждачка цілком годиться або газета правда
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22.03.2022 13:21 Відповісти
А ВОДУ З БАЙКАЛУ ЩЕ КИТАЙЦІ НЕ ПРОДАЮТЬ РАШІ?!
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22.03.2022 13:21 Відповісти
Воно і правильно. Діарея посилається, а до лопухів ще далеко. Папір потрібно економити.
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22.03.2022 13:21 Відповісти
прокладки ягель
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22.03.2022 13:22 Відповісти
В УКРАЇНІ КИТАЙЦІ ПРОДАВАЛИ ВОДУ З БАЙКАЛУ!
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22.03.2022 13:22 Відповісти
В некоторых российских городах в магазин за молоком уже приходят со своей тарой.
Причина? А Финляндия перестала поставлять картонную ленту для производства пакетов и автоматические линии разлива на молококомбинатах встали.
Быстро, однако, санкции начали действовать, еще и месяца не прошло.
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22.03.2022 13:23 Відповісти
Ничё. У них ещё бочки на колёсах от кваса остались.
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22.03.2022 13:42 Відповісти
Да и смоловарные можно приспособить...
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22.03.2022 13:43 Відповісти
В СССР в 60-х все приходили за молоком со своей банкой или бидоном.
Возвращение к истокам.
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22.03.2022 14:21 Відповісти
Так там з прокладками і тампонами дефіцит вже є

Он в ютубі точна проклєнів від російських жінок на перекупів
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22.03.2022 13:24 Відповісти
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22.03.2022 13:28 Відповісти
А на чому мокалі будуть друкувати пропагандонську галіматью?
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22.03.2022 13:30 Відповісти
Там пропаганда через телевізор.Щоб не напружуватись читаючи.
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22.03.2022 13:42 Відповісти
С телевизорами кстате вопрос ещё созреет. Давно прошли те времена, когда принимающая и передающая аппаратура была построена на местной (хоть и чучуть ворованной) элементной базе местными же инженерами.
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22.03.2022 13:51 Відповісти
Завод, який випускає форматний папір, залишився без відбілюючої речовини Джерело: https://censor.net/ua/n3327632
Не проблема: бересту відбілювати нетреба!
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22.03.2022 13:32 Відповісти
Ага. На месяц. Это при условии, что не будет "битвы", как за сахар.
Максимум - на три дня.
Мудилы скрепоносные.
Дальше подтираться только лопухом летом. А сколько той зимы - Сентябрь - Октябрь - Май.
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22.03.2022 13:39 Відповісти
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22.03.2022 13:46 Відповісти
сахар німецькою Zucker
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22.03.2022 13:50 Відповісти
а прі свєцкам союзє туалєтная бумага била! в доктарскай калбасє...
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22.03.2022 13:48 Відповісти
Зверью бумага не нужна.
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22.03.2022 14:19 Відповісти
Нет офисной? Туалетная подойдет?
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22.03.2022 14:29 Відповісти
Процесс набирает обороты,,,денег нет,но вы держитесь там
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22.03.2022 15:06 Відповісти
Нащо їм, в них і офісів скоро не залишиться, будуть займатись соберательством
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22.03.2022 16:10 Відповісти
 
 