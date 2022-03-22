Байден закликав керівників великих компаній до протидії російським кібератакам: "На карту поставлено національні інтереси"

Президент США Джо Байден закликав керівників великого бізнесу нарощувати потенціал своїх компаній для протидії потенційним кібератакам, які "Росія швидше за все використовуватиме".

"На карту поставлено не лише ваші інтереси. На карту поставлено національні інтереси", - заявив Байден на зустрічі з представниками бізнесу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для вас патріотичне зобов'язання інвестувати якнайбільше, щоб переконатися (...), що ви створили свій технологічний потенціал для боротьби з кібератаками", - зазначив президент США.

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Байден додав, що кібератаки є одним із інструментів, які "Росія, швидше за все, використовуватиме".