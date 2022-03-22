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Байден закликав керівників великих компаній до протидії російським кібератакам: "На карту поставлено національні інтереси"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

хакер,рф

Президент США Джо Байден закликав керівників великого бізнесу нарощувати потенціал своїх компаній для протидії потенційним кібератакам, які "Росія швидше за все використовуватиме".

"На карту поставлено не лише ваші інтереси. На карту поставлено національні інтереси", - заявив Байден на зустрічі з представниками бізнесу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для вас патріотичне зобов'язання інвестувати якнайбільше, щоб переконатися (...), що ви створили свій технологічний потенціал для боротьби з кібератаками", - зазначив президент США.

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Байден додав, що кібератаки є одним із інструментів, які "Росія, швидше за все, використовуватиме".
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22.03.2022 13:32 Відповісти
Зате поки що є сасатєльні канхвєти. На деякий час це врятує ситуацію. 😊
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22.03.2022 13:37 Відповісти
Pan Doktor


@pan_dok

·
2 ч



Как академику Кадырову позвонить? У меня для него инфа важная. Говорят, Степана Андреевича Бандеру видели в Чернобаевке сегодня утром.
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22.03.2022 13:43 Відповісти
тільки погроза закриття цих фірм в європі та сша може подіяти дуже швидко.
а як що так як з санкціями що до рф то ця війна буде продовжуватися ще довго.
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22.03.2022 13:55 Відповісти
В ефірі телеканалу "Рада" речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова зазначила, що знадобиться десь близько 1 мільярда доларів. Рівно стільки потрібно, щоб добудувати копію Ан-225 "Мрія".
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22.03.2022 13:58 Відповісти
надо кибератаки на РФ проводить и положить там все!
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22.03.2022 14:20 Відповісти
 
 