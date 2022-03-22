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В Україні вбито 117 дітей. Така ціна зволікання із тиском на РФ, - друге звернення Зеленського до народу та політиків Італії. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України вдруге звернувся до народу та політиків Італії.

Відеозвернення глави держави опублікувала пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли трохи понад тиждень тому я виступав зі зверненням до мітингу у Флоренції та ще в десятках європейських міст, я просив усіх італійців, усіх європейців запамʼятати число 79. Стільки дітей було вбито в Україні на той момент. Тепер – 117. Ще 38 дітей за ці дні. Така ціна зволікання. Зволікання із тиском на Росію, щоб вона припинила цю жорстоку війну", - заявив президент у другому зверненні до народу та політиків Італії.

Читайте також: Унаслідок збройної агресії РФ загинули 117 дітей, понад 155 поранені, - Офіс Генпрокурора

Автор: Ірина Дашківська
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22.03.2022 13:40 Відповісти
якщо лише по Маріуполю є дані про 30 тис загиблих громадян, то про яку сотню дітей ви пишете?? Навіщо вигороджувати ворога?
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22.03.2022 14:55 Відповісти
Так- до корумпованих політиків Європи звертатися марна справа. Незначні виключення лише підтверджують правило. Треба звертатися напряму до людей.
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22.03.2022 13:44 Відповісти
"Рускій народ нікогда не нападьот на Украіну" - українці постарайтесь не забути ким і коли були сказані ці слова!!!
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22.03.2022 13:47 Відповісти
Схоже вже підчистили.
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22.03.2022 14:00 Відповісти
щас дивлюся пряму трансляцію в'ю Зе журикам на Суспільному. Таки да, він відмовляється від перспективи вступу в НАТО; як "компроміс", мовляв РФ інакше не буде вести переговори, бо в 1991 "вони домовились" з НАТО про нерозширення
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22.03.2022 13:54 Відповісти
все то ты трудах великий государь все в трудах - думаете им царям легко? да зеленскому нужно за вредность бесплатно молоко давать
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22.03.2022 14:00 Відповісти
При всей антипатии к Зелени это было круто! Слава Украине!
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22.03.2022 15:01 Відповісти
 
 