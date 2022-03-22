В Україні вбито 117 дітей. Така ціна зволікання із тиском на РФ, - друге звернення Зеленського до народу та політиків Італії. ВIДЕО

Президент України вдруге звернувся до народу та політиків Італії.

Відеозвернення глави держави опублікувала пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли трохи понад тиждень тому я виступав зі зверненням до мітингу у Флоренції та ще в десятках європейських міст, я просив усіх італійців, усіх європейців запамʼятати число 79. Стільки дітей було вбито в Україні на той момент. Тепер – 117. Ще 38 дітей за ці дні. Така ціна зволікання. Зволікання із тиском на Росію, щоб вона припинила цю жорстоку війну", - заявив президент у другому зверненні до народу та політиків Італії.

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