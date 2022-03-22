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В Україні вбито 117 дітей. Така ціна зволікання із тиском на РФ, - друге звернення Зеленського до народу та політиків Італії. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України вдруге звернувся до народу та політиків Італії.
Відеозвернення глави держави опублікувала пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли трохи понад тиждень тому я виступав зі зверненням до мітингу у Флоренції та ще в десятках європейських міст, я просив усіх італійців, усіх європейців запамʼятати число 79. Стільки дітей було вбито в Україні на той момент. Тепер – 117. Ще 38 дітей за ці дні. Така ціна зволікання. Зволікання із тиском на Росію, щоб вона припинила цю жорстоку війну", - заявив президент у другому зверненні до народу та політиків Італії.
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