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Зеленський - Італії: Не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте усю нерухомість, рахунки та яхти впливових росіян. Підтримайте більші санкції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Ті, хто наказує воювати та пропагує ідеї війни проти України, використовують Італію як місце для відпочинку.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час другого відеозвернення до Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш народ, який ніколи не хотів воювати. Котрий такий же європейський, як і ви. Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Чітко знаєте. Тих, хто наказує воювати. І тих, хто це пропагує. Майже всі вони використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм усю нерухомість, рахунки та яхти – від "Шахерезади" і до найменших. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив. Хай вони його застосують для миру. Щоб колись мати змогу повернутися до вас. Підтримайте більші санкції проти Росії. Повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Підтримайте заборону для російських кораблів заходити у ваші порти. Щоб вони відчули ціну за свою агресію й за мінування моря", - переконує глава нашої держави.

За його словами, не має бути жодних винятків із санкційного режиму для жодного російського банку.

"Не допустіть продовольчої кризи в сусідніх із вами регіонах. Допоможіть нам. Зупиніть убивства. Збережіть українські родини", - каже він.

Він також зауважив, що цю війну треба закінчувати якнайшвидше.

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"Повертати мир. Прибирати з України ворожі війська. Проводити розмінування. І відбудову. Відбудову України після цієї війни. Разом з вами, разом з Італією. Разом з усією Європою. Разом – у Євросоюзі", - додає Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
когода он не говорит о личной встрече и переговорах, то это можно спокойно читать.
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22.03.2022 14:16
+7
Видно, что у политического руководства Украины очень своеобразный опыт в международной политике - после его выступления в Бундестаге министр обороны германии заявила, что германия исчерпала всю военную поддержку Украине и будет искать другие пути помощи Украине. Перестань упрекать кого то - вспомни, что ты сделал для укрепления обороны Украины.
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22.03.2022 14:35
+5
Така як і всюди по європі. Така як у німеччині, франції, прости боже, в угорщині etc.... Корумповані, жадібні, трусліві...
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22.03.2022 14:21
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когода он не говорит о личной встрече и переговорах, то это можно спокойно читать.
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22.03.2022 14:16 Відповісти
зы. кое чего из говносми "В Кремле считают, что обнародование деталей переговоров между Россией и Украиной может только навредить переговорному процессу" всё что нужно знать о "переговорном процессе" (С)
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22.03.2022 14:19 Відповісти
Саме тому вони ті деталі постійно розголошують.
Кому ви закликаєте вірити?
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22.03.2022 14:21 Відповісти
нікому. під час війни переговори не ведуться взагалі.
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22.03.2022 14:26 Відповісти
Не мели дурниць, черкащанин.
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22.03.2022 14:27 Відповісти
це я й хотів взнати. свободен!! ))
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22.03.2022 14:33 Відповісти
Тю
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22.03.2022 14:37 Відповісти
Когда посчитают нужным
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22.03.2022 14:19 Відповісти
Тут не ІнформБюро.
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22.03.2022 14:19 Відповісти
Це ж яка влада в тій Італії, що треба напряму до народу звертатися з проханням про допомогу...
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22.03.2022 14:18 Відповісти
Така як і всюди по європі. Така як у німеччині, франції, прости боже, в угорщині etc.... Корумповані, жадібні, трусліві...
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22.03.2022 14:21 Відповісти
воно коли й далі так з деякими "біженцями" піде, то незабаром й до нарідів буде не достукатись і не тільки в італії. "бєжавшая ыліта" почина напрацьовувати негативний імідж для українців.
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22.03.2022 14:23 Відповісти
Ти про що, що за марення?
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22.03.2022 14:26 Відповісти
це реальність. містечкові вже починають шокуватись поведінкою окремих екземплярів. поприїждали на аудях, перед цим побувавши в польщі, чехії, мадьярщині. з продуктів, що їм видають, більшу частину викидають, просять приносити "будвайзера", манікюр требуют безкоштовно, бо біженці, ........... вже не поодинокі випадки. й це тільки частина айсберга, що зверху.
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22.03.2022 14:32 Відповісти
Дурні є всюди, не скигли.
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22.03.2022 14:38 Відповісти
******* на локальному рівні...
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22.03.2022 14:59 Відповісти
В Італії повно путіністів, особливо на півночі і в Мілані, які вже задовбали своєю мантрою про "8 років Україна бомбила донбас" все як з екранів параші, таке і на екранах макарон-ЗМІ. Їм тут теж добряче промили мозги. Добре, що не всім і є адекватні люди, які мислять і шукають альтернативні джерела інформації. Даю посилання на ЦЕНЗОР... Читають і дякують...
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22.03.2022 14:57 Відповісти
а свои в Италии могут как на курорте?
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22.03.2022 14:20 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ДВИЖЕНИЕ --**Фашизм (итал. fascismo, от fascio - союз, пучок, связка, объединение; fascio di combattimento - союз борьбы[1]) *** БЫЛО СФОРМИРОВАНО В 1924 ГОДУ БЕННИТО МУССОЛИНИ ПРИДЯ К ВЛАСТИ ПОСЛЕ КОММУНИСТОВ --КОТОРЫЕ ОГРАБИЛИ СТРАНУ ОСТАВИВ СОТНИ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛГОВ А САМИ ПРИСТРОИЛИСЬ..ПРАВИЛЬНО В МОСКВЕ.... ОН НА ВОЛНЕ БЕДНОСТИ НИЩЕТЫ ПОСТРОИЛ ФАШИСТКОЕ ГОСУДАРСТВО..... НО ОН СУМЕЛ ЗА 4 ГОДА КАК ВПРОЧЕМ И ГИТЛЕР ЗА 4 ГОДА ПОДНЯТЬ НИЩУЮ ИТАЛИЮ и ГЕРМАНИЮ ДО ВЫСОКОГО УРОВНЯ жизни для 85% населения*** поэтому в этих странах фашисты и национал- социалисты имели 100% поддержку в стране... Германия до сих пор платит по счетам а вот Италия хитроделаная прикрылась поддержкой США и ее ОТМАЗАЛИ ОТ КАКОЙ ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОНИ ПОВЕСИЛИ ГОЛОВОЙ ВНИЗ МУССОЛИНИ И УМЫЛИ РУКИ... Зеленский к кому там обращаться-- если Италия до сих пор 80 лет не ответила никак за свои военные преступления и соучастие и разжигание 2 Мировой войны..
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22.03.2022 14:21 Відповісти
А почем Италия и Германия вообще должна отвечять?
Поддержка поддержкой
Но там не была такого шизы как в рашке. В которой ******* на полном серьёзе поддерживают убийство мирных жителей

И те хотяб страну реально подняли. А не как *****. Все спустил на дворцы, яхты, шлюх. И где русский это нищая категория людей, при всех его криках про "русский мир"....
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22.03.2022 14:32 Відповісти
вы простите ИДИОТ??!!! ПО ВАШЕЙ ЛОГИКЕ И РОССИЯ НЕ ОБЯЗАНА ОТВЕЧАТЬ??? ВЫ ДЕБИЛА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ.... Итальянцы ни копейки никому не возместили хотя руки у них по локоть в крови... *** а за яхты миллиардные кражи с бюджета и рост олигархов в Рашке... вы Богу бегом в Храм свечку поставили..... потому как если бы не воровали-- а вбухали РЕАЛЬНО!!!! те 50 млрд.. БАКСОВ... что выделено было на армию и вооружение нас бы взяли реально за 2 часа.. так что СПАСИБО ОГРОМНОЕ РАШИНСКОЙ КОРРУПЦИИ И ЖАДНОСТИ ПРИЧЕМ С ПОКЛОНАМИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КОРРУПЦИЯ СДЕЛАЛА ДЛЯ НАС ТО ЧТО НАДО.. а именно-- СПАСЛА НАШУ СТРАНУ И НАЦИЮ И ГОСУДАРСТВО...во многом.. а не умоляю нашу армию всех кто погибает воюет реально на фронтах отбивая атаки и население которое подвергается геноциду рашизму и не человечности и все же РОССИЮ ЕЕ АПЛОМБ ПОГИБИЛО КАЗНОКРАЖДСТВО НЕВИДАННЫХ ДОСЕЛИ МАСШТАБОВ в Истории Цивилизации.. НАТО чего кобылиться...да потому как там вкладывают в оборону ЗАРАБОТАННОЕ!!!!!! А В РАШКЕ НАВАРОВАННОЕ У АРМИИ ПРЕВРАЩАЮТ В БУНКЕРЫ ЯХТЫ САМОЛЕТЫ ВИЛЛЫ И СЕЙФЫ В ШВЕЙЦАРИЯХ И ОФШОРАХ...
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22.03.2022 14:39 Відповісти
Во первых я не идиот

В вторых есть конкретные люди которые творили приступление
Знаете. Союзники тоже не добрячьки

Но чёт возмещать не кто не хочет, не кому

В третьих это логика Израиля и Россия. Платите нам все. Потому что там был руский/еврей. И пофигу что на на них было срать

В четвёртых

В России если что очень много тех кто реально поддерживает этот ******. То что там дети умераю им насрать. Мало того, они ещё орут чтоб больше Украинцев умерло

Так что нет. Будут платить ещё как. Раз им с дивана вернее как нам жить
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22.03.2022 15:42 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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22.03.2022 14:22 Відповісти
Видно, что у политического руководства Украины очень своеобразный опыт в международной политике - после его выступления в Бундестаге министр обороны германии заявила, что германия исчерпала всю военную поддержку Украине и будет искать другие пути помощи Украине. Перестань упрекать кого то - вспомни, что ты сделал для укрепления обороны Украины.
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22.03.2022 14:35 Відповісти
 
 